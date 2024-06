Adevărul despre blocarea României în Schengen. Ce i-au spus olandezii lui Cristian Terheş

Europarlamentarul Cristian Terheș a vorbit cu Horia Ivanovici, la emisiunea „Sport și Politică” despre motivele blocării României să intre cu drepturi depline în spațiul Schengen. Înainte de aceasta, moderatorul l-a întrebat de ce l-ar vota românii pentru un nou mandat în , la alegerile din 9 iunie.

„Apărarea identității, interesului și suveranității României”

„Mulți mă întreabă sau m-au întrebat în perioada asta ‘ce promiteți pentru următorii cinci ani’. Răspunsul meu este următorul, nu pot să – și ar fi absurd- să promit ceva pentru următorii cinci ani, când eu deja am în spate cinci ani de madat, unde pot să arăt ce am făcut, și voi spune că voi continua ce am făcut deja”, a răspuns Terheș.

Europarlamentarul a spus că va continua să lupte, de la tribuna legislativului UE, pentru drepturile românilor și pentru interesele și suveranitatea României.

„În primul rând, continuarea acestei lupte pentru drepturi și libertăți fundamentale ale românilor, în particular, și ale europenilor în general, apărarea identității, interesului și suveranității României. Am fost extrem de activ în acești cinci ani în a promova interesul României de a intra în spațiul Schengen, am fost singurul europarlamentar român care a negociat ambele rezoluții pe Schengen din acest mandat”, a spus Cristian Terheș.

„Noi deja trebuia să fim în Schengen”

Obiectivul, spune el, pentru viitorul mandat este ca România să intre cu toate drepturile în spațiul Schengen.

„Noi deja de drept trebuia să fim acolo, dar nu suntem de fapt. Și nu suntem de fapt pentru că tot ce a însemnat clasă politică din 2011 a stat în genunchi în fața străinilor, acceptându-le nazurile, inclusiv actuala clasă politică. Pentru că s-a întâmplat următoarea situație. Până acum Olanda se opunea, inițial a fost Germania, după aceea Franța, după aceea Olanda. Și când vorbesc cu olandezii spuneau ‘păi avem alegeri’, și trecea un an. ‘Domnule, avem alegeri, nu putem, ne sancționează lumea la vot’.

Și la un moment dat a spus și eu: stai, domnule, dar noi nu avem alegeri? Adică noi nu avem interes, în România, să fim în Schengen? De ce mereu eu trebuie să renunț la un drept pe care-l am pentru că tu ai alegeri în țara ta? Păi și eu am alegeri, nu-s cu nimic mai prejos de tine la nivelul Uniunii Europene decât ești tu.

Prin urmare cer să mi se respecte drepturile care deja au fost negociate, pentru că atunci când România a intrat în Uniunea Europeană, parte a negocierii respective a fost și intrarea în Schengen.

Iar intrarea în Schengen este în tratatul de aderare a României și Bulgariei la UE, un articol distinct, unde asta și spune, în momentul în care cele două țări îndeplinesc condițiile de a accede în Schengen, intră în Schengen. Noi din 2011 am îndeplinit toate condițiile și suntem tot pe tușă”, a spus Terheș.

„În primul rând din cauza atitudinii politicienilor români, lașă, trădătoare”

Horia Ivanovici a întrebat: „Dar ce suntem umiliți , de ce suntem considerați țară de mâna a treia?”. Cristian Terheș a pus această atitudine pe seama, spune el, atitudinii neconvingătoare, slabă, a politicienilor români. Europarlamentarul a subliniat și „complexul de inferioritate” al românilor în fața vesticilor, dând exemplu modul dur în care negociază alte țări din est, precum și .

„În primul rând din cauza atitudinii politicienilor români, lașă, trădătoare, slabă, inclusiv actualul Guvern. Și este un complex pe care românii îl au atunci când vorbesc cu vesticii. E un complex de inferioritate. Și asta vă spune o persoană care a stat 17 ani în SUA.

Eu de exemplu, când vorbesc cu orice străin, îl tratez de la egal la egal, pentru că am trăit într-o democrație și înțeleg ce înseamnă când te pui la masă – asta ți se și spune în școlile de negociere americane – de exemplu, te pui la masă și trebuie să negociezi de pe poziții de autoritate, de putere.

Or, puterea asta o poți obține în fel și fel de lucruri, de la cum stai la masă, cum vorbești. Sau atitudinea pe care o ai. De exemplu, uitați-vă la modul cum negociază Ungaria, cum negociază Polonia”, a spus el. Terheș a subliniat modul de negociere al Poloniei, care „nu acceptă orice i se pune în față” pentru a avea marjă de manevră și a obține ceea ce dorește pas cu pas.

„Suntem iobagii Europei”

Horia Ivanovici a intervenit: „Suntem iobagii Europei?” . „Da, suntem iobagii Europei, din păcate. E cuvântul corect folosit. Și ce a însemnat iobăgia în Transilvania? N-aveau drepturi și libertăți individuale, nu erau considerați cetățeni și nu erau luați în seamă nici măcar la vot.

Or genul acesta de atitudine o au și politicienii români. De partea cealaltă, e important să înțelegem că noi suntem într-o Uniune Europeană unde avem parteneri state care au fost state coloniale. Or aceste state au în ADN-ul lor atitudinea de colonialiști, că așa au istoric. Ăia când se uită la tine, dacă tu nu te ridici la nivelul lor, dacă nu te vezi egalul lor, ei nu te văd egalul lor”, a răspuns Cristian Terheș.

Europarlamentarul a dat ca exemplu al mentalității coloniale grădinile zoologice umane din Bruxelles, unde persoanele de culoare erau ținute în țarcuri, în văzul publicului, și aceasta se întâmpla în mod incredibil în 1958.

„România trebuie să-și schimbe atitudinea”

Întrebat ce se poate face concret cu Schengen, Cristian Terheș a spus că trebuie o schimbare de atitudine la București. „În primul rând România să-și schimbe atitudinea. Și trebuie să înțeleagă un lucru, noi când ne punem la masă, orice politic ce mai este de negociat s-a negociat deja și s-a agreeat în momentul în care România a intrat în Uniunea Europeană.

Și aici contează foarte mult atitudinea României, pentru că vorbim despre ce se întâmplă la nivel european, în momentul de față PNL, PSD și USR vor să elimine de la nivelul european așa numitul drept de veto. Drept de veto nu înseamnă ce a făcut Austria cu noi, pentru că au folosit abuziv acest drept, dar și noi avem acest drept respectiv.

Și atunci tu ce poți face ca politician român (…) , spui următorul lucru: nici o problemă, și-a exercitat Austria dreptul de veto în mod abuziv? din momentul acesta, tot ce înseamnă unanimitate la nivel european, România se opune. Nu mai trece nimic, orice, nu contează. Și să vezi cum vine toată lumea la tine. Klaus Iohannis a făcut asta, acuma , doar că a făcut-o târziu. Ați văzut cum a blocat NATO de luni de zile? Toată lumea e înnebunită că el vrea să fie secretar general. El trebuia să aibă atitudinea asta din prima zi când a intrat la Cotroceni”, a declarat europarlamentarul.

Horia Ivanovici a subliniat: „Dacă renunți la dreptul de veto asta este deja, și îmi asum aceste cuvinte, trădare națională. Știu că se discută dar eu sunt ferm convins să la Bruxelles domnește democrația, vreau să cred asta, și că nu se va ajunge niciodată aici și că fiecare țară își va păstra, așa cum e democratic, dreptul la veto pentru că până la urmă asta este chintesența Uniunii Europene și a democrației, să poți să spui nu”. Terheș a completat că renunțarea la dreptul de veto ar însemna renunțarea la statalitate și suveranitate.

Ce pârghii mai sunt pentru full Schengen

Cristian Terheș a spus ce poate face România, ce pârghii ar trebui să folosească ca să fie membru cu drepturi depline în spațiul european de liberă circulație.

„România, ce poate să facă în momentul de față, poate bloca Comisia Europeană, că tot vorbim de veto. Uitați, acuma vor fi alegerile, în iunie, și în decurs de o lună două trebuie să se finalizeze componența Comisiei Europene. Componența Comisiei Europene se face în urma desemnării de către guvernele țărilor Uniunii Europene a unui candidat care să fie comisar, care trece printr-o procedură de audiere în Parlament și după aceea se face Comisia.

România trebuie să spună că blochează tot până când intră în Schengen. Sau ca România să obțină ceva scris oficial, să iasă Austria și să spună că renunță la veto împotriva României”, a spus el.

Întrebat în cât timp România ar putea fi membru cu drepturi depline în Schengen, dacă ar recurge la asemenea proceduri, Cristian Terheș a dat o marjă de timp mică. „În câteva săptămâni se poate face”. „Am putea dacă am face chestia asta și am bloca Comisia Europeană, am putea să fim, și în mai puțin de o lună. Gândiți-vă în felul următor, noi îndeplinim toate condițiile, este efectiv necesar ca în Consiliu reprezentanții statelor să spună doar că iau notă că toate condițiile sunt îndeplinite și intrăm în Schengen”, a spus el.

Cristian Terheș a dat exemplul Austriei, care acum insistă pe problema migrații ilegale, deși România, spune el, nu trebuie blamată pentru asta.

„Or Austria a venit acum și a adăugat că sunt toate chestiunile îndeplinite doar că avem o problemă cu migrația ilegală. Și ce treabă am eu, România, care-i prolema mea? De ce trebuie eu să fiu pedepsit pentru ce problemă ai tu în Austria, rezolvă-ți problema, discută cu Ungaria, că doar ăia n-au cum să se teleporteze din Romînia în Austria, noi nu avem graniță cu Austria”, a spus europarlamentarul.

Jocul Ungariei cu NATO

Terhes a subliniat că toate acestea sunt argumente pragmatice care puteau fi folosite la negocieri. „Puteai să fi extrem de dur, din păcate partea română n-a fost și suntem în situația în care suntem”. „Eu spun că puteam să fim în Schengen și uitați-vă la jocul pe care-l face Ungaria cu NATO.

Că Ungaria are o problemă cu fostul premier olandez Mark Rutte, care și-a făcut campanie electorală spunând că în Ungaria se încalcă statul de drept. Și acum Ungaria spune că nu-l votează pentru postul de secretar general NATO”, a spus Terheș.

