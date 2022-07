Dedesubturile procesului dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. Ce se întâmplă cu pensia alimentară pentru Bebeto: „O să-i pară rău de tot”

O nouă etapă a avut loc, zilele trecute, în procesul de divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, una în care câștig de cauză are, deocamdată, fostul antrenor al Universității Craiova.

Fostul avocat al Aneimaria Prodan face lumină, după ce instanța a decis ce pensie alimentară trebuie să plătească Reghecampf

a admis vineri, 22 iulie, apelul lui Reghecampf referitor la suma pe care ar trebui să o plătească drept pensie alimentară fiului său, Bebeto. Astfel că s-a înlocuit cota de 1/3 din totalul veniturilor cu o sumă fixă de 2.000 de euro, respectiv 10.000 de lei.

Chiar dacă decizia este una definitivă, Reghe oferind practic mai puțini bani decât era vorba inițial, e în același timp una provizorie.

Fostul avocat al impresarei Anamaria Prodan a deslușit, pentru FANATIK, acest nou episod, explicând pe înțelesul tuturor de ce decizia dată de Tribunalul Ilfov poate fi schimbată.

Oleg Burlacu, cel care a reprezentat-o în instanță pe Anamaria Prodan până de curând, a spus că, într-adevăr, hotărârea judecătorilor va produce efecte, însă poate fi dată o altă soluție în sentința finală, atunci când se va încheia de tot procesul de divorț.

„Nu pot vorbi despre soluția dată de curând de instanță, căci eu nu o mai reprezint pe Anamaria Prodan. Nu vorbesc acum în numele ei. Pot doar să vă spun cum funcționează lucrurile într-un astfel de proces, din punct de vedere legal.

Acel proces e unul provizoriu. Decizia produce efecte, dar are caracter temporar. Decizia poate fi răsturnată dacă apare un element de noutate, însă e una provizorie până când se finalizează complet procesul de divorț”, a declarat Oleg Burlacu, pentru FANATIK.

Impresara ar putea deschide oricând un alt proces provizoriu

Cu alte cuvinte, suma stabilită de judecători pe care Reghecampf ar trebui s-o plătească de acum înainte poate fi schimbată la finalul procesului. Mai precis, dacă Anamaria Prodan are elemente noi cu care se poate adresa instanței, poate deschide un alt proces provizoriu.

Un exemplu ar fi, de pildă, dacă se va constata că au crescut simțitor. Anamaria Prodan ar putea să se adreseze din nou magistraților motivând veniturile mărite ale lui Reghecampf, pentru a solicita o pensie alimentară mai mare pentru Bebeto.

Contactată de FANATIK, Anamaria Prodan a refuzat să intre în detaliile ultimei decizii legate de pensia alimentară a fiului ei. Impresara a ținut, totuși, să spună că vrea să stea departe de acest subiect și că își va proteja familia pentru a nu fi afectată. Mai mult, Prodanca a mai spus că respectă orice ar spune instanța și că nu o interesează ce fel de decizii se dau la apelurile făcute de

„Îl așteptăm de ani să vină acasă, să își vadă copilul și să-l ajute”

„Despre pensie sau ce mă sună toată lumea nu mă interesează. Am altele pe cap. Ce face Reghe de se face de râs, să fie la el, acolo… Dacă face ordonanțe, face recursuri, eu nu am treabă. Ce hotărăște instanța, așa să fie. Nu am cerut pensie sau program de vizită. Îl așteptăm de ani să vină acasă, să își vadă copilul și să-l ajute.

Vrea, ok, nu vrea, la fel. Dacă vrea să se facă de râs în fața țării, să se facă. Noi, familia, nu comentăm. Suntem departe de mizeria asta.

Să facă ce îl povățuiește amanta sau cine îl povățuiește. O să-i pară rău de tot când copiii o să dea ochii cu el. Este jenant pentru un părinte să facă așa ceva. Băiatul lui va crește. Va vedea tot ce face”, este reacția oferită de Anamaria Prodan, pentru FANATIK.