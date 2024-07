Adevărul despre cele mai tari festivaluri din România. Câți bani pierd pe an și cine se află în spatele evenimentelor

România a devenit țara festivalurilor, însă, paradoxal, aproape toate evenimentele importante de acest gen pierd zeci de milioane de lei pe an. FANATIK a aflat câți bani produc festivaluri precum Untold, Saga sau Electric Castle și cine sunt oamenii care se află în spatele lor.

Massif, organizat de Untold. Pierdere de 1,5 milioane de lei

Festivalul Massif Winter Festival, organizat în luna martie la Poiana Brașov, îl are în spate pe Sebastian-Dorel Ferenț, cunoscut . Evenimentul este organizat de Massif Estate SRL, firmă înregistrată în Cluj, care în 2023 a declarat o cifră de afaceri de 9,4 milioane lei și o pierdere de 1,5 milioane lei. Datoriile firmei erau, la finalul anului trecut, la 1,7 milioane lei.

Massif Estate SRL este împărțită între doi asociați: Untold Universe SA (90%) și Touring Eurolines SA (10%). Untold Universe SA nu a avut cifră de afaceri în 2023, dar a înregistrat o pierdere de 2,1 milioane lei. Celălalt partener, firma de transport Eurolines, se laudă cu un profit de 3,1 milioane lei, la o cifră de afaceri de 4,1 milioane lei.

Neversea, încasări uriașe, dar profit negativ

Festivalul Neversea, care se desfășoară în luna iulie, la Constanța, este organizat de Neversea SRL, firmă administrată de același Sebastian Dorel Ferenț, și deținută de Untold Universe SA (83,33%), Asociația Untold (11,67%) și Untold SRL (5%).

Neversea a mers pe pierdere în 2023, cu 2,2 milioane lei, în ciuda unei cifre de afaceri de 38,1 milioane lei. Societatea care organizează festivalul are sediul în Cluj, acolo unde se află și celelalte companii din ”universul” Untold.

Povestea complicată a festivalului Saga. Olandezii au mutat evenimentul pe o firmă fără datorii

(luna iulie), a trecut, în acest an, pe o firmă nou înființată: Saga Music Festival SRL. Societatea a apărut în ianuarie 2024, iar în spatele ei este un administrator olandez, Vandewalle Thomas Ann D, și un unic asociat – Olanu Entertainment SRL. Culmea, și aceasta a fost înființată în decembrie 2023, iar cea care o deține în proporție de 100% este Nicolae Elena-Cristina (care este și administrator).

Vandewalle mai adminstrează două societăți, Level One Agency SRL și Alda Live SRL, ambele implicate în organizarea festivalului Saga. Ultima dintre ele este un soi de filială în România a companiei olandeze Alda Live, care organizează celebrele festivaluri A State of Trance, AMF, Pal Mundo sau A Day at The Park.

Alda Live SRL a terminat anul 2023 cu o cifră de afaceri de 5,7 milioane lei, dar cu o pierdere de 2,5 milioane lei.

Până anul trecut, festivalul Saga a fost organizat printr-o altă firmă, Saga Festival SRL, care a ajuns la datorii de peste 78 de milioane de lei și este implicată în zeci de procese cu furnizori (inclusiv cu Primăria Capitalei). În ultimii patru ani, firma a mers doar pe pierdere: 1,4 milioane lei în 2020, 26,6 milioane lei în 2021, 21,5 milioane lei în 2022 și 3,5 milioane lei în 2023.

Saga Festival SRL este deținută, în acte, de Saga Entertainment BV (Olanda) și Level One Agency SRL, avându-l ca administrator pe Roos Gerben Christian, un cetățean olandez care mai apare în societatea Laminor Arena SRL (firma care a închiriat o parte din Hala Laminor, din sectorul 3).

Artista Inna, în spatele festivalului Beach, please!

Beach, Please!, cel mai mare festival de muzică urbană din Sud-Estul Europei, care se desfășoară în iulie, la Costinești, are în spate două companii: Global Records SRL și Urban Nights SRL. Global Records este una dintre cele mai importante case de producție muzicală din România, cu o cifră de afaceri de 136 de milioane lei și un profit de 13 milioane lei.

În spatele Global Records se află I Love Music&Fun SRL (48,3%), firmă deținută de Elena Alexandra Apostoleanu (cunoscută în showbiz sub numele de Inna), Global Records Group SRL (26,67%, deținută de familia Gîtiță din Constanța) și Ștefan Lucian Gîtiță (impresar și fost iubit al Innei).

Urban Nights SRL este deținută de George Carabelea, producătorul general al festivalului Beach, Please! În 2023, firma lui Carabelea a avut o cifră de afaceri de 13,9 milioane lei și o pierdere netă de 358.000 de lei. A fost doar al doilea an de activitate, iar datoriile societății au ajuns la peste un milion de lei.

Electric Castle, cea mai mare cifră de afaceri din 2023

Electric Castle, festival care se desfășoară în luna iulie, la Bondița (județul Cluj Napoca), îi are în spate pe Mihai-Alin Păun și Iulian Obogeanu, asociați în societatea Festival Tickets Management SRL (96%, respectiv 4%). Cei doi investitori au o vastă experiență în domeniul HoReCa, însă organizarea unui festival precum Electric Castle a fost un mare pariu pentru ei, pe care l-au câștigat.

Eectric Castle este unul dintre puținele festivaluri din România care nu merg în pierdere, chiar dacă profitul nu este unul impresionant. În 2023, cifra de afaceri a societății care produce evenimentul a fost de 53 de milioane de lei, profitul de 25.000 de lei, iar datoriile de 12,2 milioane lei.

Metalhead Meeting, în umbra unui fond american de investiții

Metalhead Meeting, cel mai important eveniment dedicat iubitorilor de metal din România (iulie, București), are ca organizator compania Bestmusic SRL, care în 2023 a avut o cifră de afaceri de 8,6 milioane lei și o pierdere netă de 435.000 de lei. Firma este controlată de Broadhurst Investments Limited (80%), un fond de investiții cu sediul în Cipru, care a deținut pachete de acțiuni la companii precum: Romarta, Winmarkt, Electroaparataj, Elpreco, Vel Pitar, Unirea Shopping Center, Cocor, Antibiiotice SA, etc. La rîndul ei, Broadhust Investments este administrată de fondul de investiții american New Century Holdings (NCH), fondat de o instituție guvernamentală a SUA, Overseas Private Investment Corporation (OPIC).

Printre asociații Bestmusic Live SRL se află și Emil Ionescu (11%), prin intermediul societății Zenzib SRL. Buzoianul Emil Ionescu este fondatorul publicației Metalhead și proprietarul platformei Ia Bilet. Al treilea asociat este Răzvan Manta, tot buzoian, care este și administratorul societății.

ARTmania Sibiu, organizat de o absolventă de arte

ARTmania Festival, festival rock organizat din 2006, la Sibiu, are în spate trei entități: ARTmania Events SRL, Asociația Culturală ARTmania și ARTmania Agency SRL. Toate sunt administrate de sibianca Vulcu Codruța, fondator și director al festivalului ARTmania. Codruța a absolvit Universitatea Națională de Arte din București, cu un master în Istoria Artei.

În termeni de cifre, Artmania Events SRL a pierdut peste 500.000 de lei, în 2023, la o cifră de afaceri de 3,2 milioane lei, în timp ce Artmania Agency a încheiat anul cu un profit de 257.000 de lei, la o cifră de afaceri de un milion de lei.

Untold are datorii de 40 de milioane de lei

Untold, considerat printre cele mai importante festivaluri din Europa, este operat de societatea Untold SRl din Cluj, care a înregistrat o pierdere de 3,8 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 24,2 milioane lei. De altfel compania nu a mai avut profit de cinci ani, cea mai dificilă perioadă fiind cea din pandemie, când a înregistrat peirderi de peste 17 milioane lei (2020 și 2021). În prezent, datoriile Untold SRL au ajuns la aproximativ 40 de milioane de lei.

Untold SRL este deținută de Untold Universe SA, în spatele căreia se află Bogdan Buta, prin Novus Capital SRL. Administrator al societății este clujeanul Sebastian Dorel Ferenț.

De asemenea, Untold SRL este asociat în Untold Production SRL, Mainstage Agency SRL și Neversea SRL.

Summer Well, profit spectaculos în 2022

Summer Well Festival, ultimul mare eveniment al toamnei, programat în luna august, la palatul Știrbey din Buftea, este deținut de Livada Advertising, societate patronată de Alexandru și Elena Mitoi, din București. Alexandru Mitoi mai apare asociat unic și administrator la Easytickets Media.

Festivalul Summer Well a adus organizatorului un profit de 145.000 de lei, la o cifră de afaceri de 20,5 milioane lei, în anul 2023. Cel mai important profit a fost realizat în 2022, când Livada Advertising a declarat un profit de 4,7 milioane lei.