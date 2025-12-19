Adevărul despre cetățenia sportivei Elena Rybakina. Kazahstanul reacționează după acuzațiile venite din Rusia

ADVERTISEMENT

Elena Rybakina a stârnit o serie de tensiuni între Federația de Tenis din Kazahstan și Rusia. Asta în contextul în care sportiva ar avea statut kazah, dar în realitate ar locui în Rusia. Care este însă adevărul?

Unde locuiește Elena Rybakina, de fapt

În 2018, Elena Rybakina a ales să reprezinte Kazahstanul, și nu Rusia, țara în care s-a născut și a crescut. La acel moment, decizia sa a stârnit un val de controverse, iar autoritățile de la Moscova au fost revoltate.

Și iată că și recent, subiectul a fost din nou abordat. Mai exact, președintele Federației Ruse de Tenis a acuzat-o pe sportivă că în realitate locuiește încă în Rusia și că ar deține doar cetățenie sportivă kazahă.

Iată însă că Federația de Tenis din Kazahstan nu a vrut să lase lucrurile așa. Drept urmare, sursa citată a dezmințit declarațiile venite din Rusia. Oficialii transmit că Elena Rybakina, în vârstă de 26 de ani și locul 5 WTA, locuiește în Astana.

”Informațiile răspândite, însoțite de comentariul președintelui Federației Ruse de Tenis, Shamil Tarpischev, privind cetățenia Elenei Rybakina, nu sunt adevărate. Rybakina nu locuiește la Moscova. Ea este cetățeană a Republicii Kazahstan, deține pașaport kazah și este înregistrată în capitala Astana”, a transmis Federația Kazahă de Tenis.

Mesajul Elenei Rybakina

De altfel inclusiv sportiva a ținut să transmită faptul că nu regretă deloc decizia luată. Într-o postare pe contul personal de socializare, a anunțat că este mândră să reprezinte Kazahstanul.

În același timp, sportiva mai preciza și că speră ca gestul ei să inspire copiii să se apuce de tenis. Ea s-a arătat de asemenea încrezătoare într-un viitor strălucit pe teren, în continuare.

”Sunt mândră să reprezint Kazahstanul și să vă ofer emoții și victorii. Sunt deosebit de fericită când văd că din ce în ce mai mulți tineri iau racheta în mână. Dacă jocul meu vă inspiră să visați, să munciți și să credeți în voi înșivă, aceasta este cea mai mare victorie a mea”, a transmis sportiva kazahă pe Instagram.

Și alte sportive au luat decizii similare

Menționăm faptul că acest caz al sportivei Elena Rybakina nu este unul singular. Mai exact, după ce a fost declanșat războiul din Ucraina, mai multe sportive au decis să lase Rusia în urmă, deși au crescut acolo.

Iar un exemplu recent este chiar Polina Kudermetova. Aceasta a anunțat că va reprezenta Uzbekistanul. La rândul ei, , iar Kamilla Rakhimova s-a mutat și ea la Uzbekistan.

Un caz intens discutat a fost și cel al Dariei Kasatkina. Sportiva a optat pentru Australia însă din motive personale, diferite de cele ale celorlalte jucătoare. Chiar și așa, aceasta continuă să fie activă în circuit.