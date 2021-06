Adevărul despre Chefi la cuțite, dezvăluit! Câștigătoarea Narcisa Birjaru, față în față cu cea mai incomodă întrebare: “Ai jucat cinstit în finală?”

Când s-a înscris în competiția culinară difuzată la Antena 1, Narcisa Birjaru nu visa la marea finală, cu atât mai mai mult la râvnitul trofeu pentru care s-au luptat bucătari școliți la cel mai înalt nivel. Timit, ghidată de bun simț și de pasiunea de nestăvilit pentru bucătărie în fiecare etapă a competiției, concurenta din echipa lui Cătălin Scărlătescu a ajuns în marea finală! Pentru premiul de 30.000 de euro s-a luptat cu Elena Matei și Cătălin Amarandei.

A pornit la drum cu șanse aproape nule și, în afară de apropiați și de mentorul ei din competiție, nimeni nu ar fi pariat pe ea. La final, însă, Narcisa Birjaru le-a dat tuturor o lecție: nu îți subestima niciodată adversarul!

Exclusiv pentru FANATIK, câștigătoarea finalei Chefi la cuțite – sezonul 9 a dezvăluit ce a simțit în momentul în care și-a auzit numele rostit de Gina Pistol, cum i s-a schimbat viața de când a fost desemnată prima femeie din istoria show-ului culinar care a plecat acasă cu marele premiu și, cu modestia specifică, le-a transmis contestarilor ei un mesaj. la scurt timp după ce a primit trofeul Chefi la cuțite, și a răspuns la întrebarea aflată pe buzele multora: Ai jucat corect?

Narcisa Birjaru, câștigătoarea Chefi la cuțite: “Nu mi-aș fi imaginat vreodată numele meu scris pe farfuria de aur”

-Narcisa, ești prima femeie care a câștigat râvnitul trofeu Chefi la cuțite. Ce s-a schimbat cel mai mult în viața ta de când ai participat la show-ul culinar?

Pentru mine e o onoare și un vis împlinit. Mă bucur mult că am ajuns aici și mai ales că i-am oferit lui chef Cătălin această bucurie, de a câștiga concursul pentru prima dată alături de o femeie. Nu mi-aș fi imaginat vreodată că pe farfuria de aur o să fie scris chiar numele meu. Vestea a venit ca un șoc, m-am bucurat, am plâns, am râs, nici nu știu să vă descriu în cuvinte! Este un sentiment minunat! Pentru mine nu s-a schimbat nimic, poate doar faptul că am puțin mai multă încredere în mine. Încă mai am de lucrat la acest capitol.

-Care au fost primele cuvinte pe care ți le-a spus soțul tău după marea finală?



Toată familia mea mi-a spus că mă iubește. Sunt foarte mândri de mine. Mai ales prin prisma faptului că eu nu mă trag dintr-o familie de bucătari. Sunt prima femeie din familie care a mers pe drumul asta, deci este o bucurie imensă și pentru ei.

Câștigătoarea Chefi la cuțite: “Scărlătescu este primul om care mi-a validat munca”

-Pe lângă pasiunea pentru gătit, te-ai remarcat și datorită simțului umorului, atitudinii pozitive și bunului simț, dar ai mărturisit că nu ti-a fost deloc ușor să ajungi în acest punct și ai făcut multe sacrificii…

Cred că orice bucătar face sacrificii de-a lungul carierei, pentru că nu este un domeniu ușor. Nu pot să spun că am făcut vreun compromis mare, pentru că, indiferent dacă mi-a plăcut sau nu restaurantul în care am lucrat, mereu am gătit cu suflet. Spun asta pentru că bucătăria este pasiunea mea, fac asta cu mare drag, și cred că pe termen lung te ajută să-ți iubești meseria. Așa treci mai ușor peste dificultăți.

– Cătălin Scărlătescu a pariat pe tine încă de la început. Care este cel mai important sfat pe care l-ai primit de la mentorul tău în competiția Chefi la cuțite?



. Îl iubesc! Este un chef desăvârșit, dar și un om incredibil, cu un suflet mare și bun. Mă bucur enorm că a fost mentorul meu, mi-am dorit să ajung în echipa lui încă de la jurizările pe nevăzute. A pariat pe mine, a avut încredere în mine și automat am prins și eu putere. Cea mai mare împlinire a mea este că am reușit să îi ofer această victorie. Sper să fie mândru de mine!

“Fără echipă, nu aș fi putut vreodată să ajung aici”

-Te-ai gândit ce faci cu marele premiu de 30.000 de euro?

Fie voi da avans pentru a-mi lua o casă nouă, fie voi începe un proiect pe cont propriu, asta rămâne de văzut.

-Competiția a fost acerbă și au apărut numeroase speculaţii în online, după ce ai intrat în posesia marelui premiu. Ai jucat corect fiecare carte?



Eu sunt un om simplu, onest, cred că am demonstrat asta de-a lungul concursului. Finala a fost o luptă imensă pe care nu aș fi avut cum să o câștig de una singură. Echipa pe care mi-am creat-o a contat enorm, fără ei nu aș fi putut vreodată să ajung aici. Tocmai de aceea le mulțumesc din suflet tuturor!

Câștigătoarea Chefi la cuțite, mesaj pentru contestatari

-Ce le transmiți celor care spun că nu meritai să primești farfuria de aur și marele premiu?



Sunt conștientă, ca în fiecare sezon, că Însă meniul meu din finală a fost jurizat de chefi de renume, care au experiență în domeniu cât nu avem noi pe pâmânt. Iar acest lucru

-Ce nu se știe despre tine și ar trebui să afle cei care și-au urmărit parcursul la Chefi la cuțite?

Că sunt un om sincer, un om modest, normal, care își cunoaște limitele și știe că mai are mult de învățat. În acest domeniu înveți mereu.