Adevărul despre „cimitirul de mașini Tesla”. Ce se ascunde în spatele imaginii care a pus pe jar industria auto

Imaginile cu sute de autoturisme noi Tesla ce stau aparent uitate și pline de praf în porturile din Australia au pus pe jar industria auto și în special constructorul american. Presa a vorbit de un adevărat „cimitir Tesla”, scriind că cererea pentru autoturismele electrice, și în special pentru autovehiculele Tesla, s-a prăbușit. Astăzi, oamenii din industrie spun că imaginile arată de fapt cu totul altceva.

Cimitirul Tesla din Australia

La începutul acestei veri o imagine surprinsă într-un port din Australia, ce arăta sute de autoturisme Tesla noi, cum stau și adună praf, s-a viralizat în presă. Oamenii din industrie și analiștii au vorbit de o confirmare a faptului că vânzările constructorului american s-au prăbușit în toate piețele.

ADVERTISEMENT

Aproximativ 2.000 de autoturisme Tesla sosesc în Port Melbourne în fiecare lună, dar, având în vedere scăderea vânzărilor, multe au fost lăsate să stea și să „aștepte cumpărători”, susținea atunci lui Peter Anderson, de la Victorian Transport Association.

„Dintr-o dată avem o grămadă uriașă de mașini Tesla care nu se mișcă. Tesla vin de obicei în această țară pre-vândute. Acestea nu sunt, ele stau aici”, susținea analistul. Aceste opinii veneau și în contextul în care vânzările Tesla scăzuseră cu încă 20% în luna mai, după o scădere de 44% în aprilie, asta în ciuda recentelor reduceri de prețuri în încercarea de a concura cu o piață EV chineză în creștere.

ADVERTISEMENT

Insiderii spun că imaginea arată reziliența pieței

Dacă unii critici au susținut că „cimitirul de mașini Tesla” indică o încetinire a vânzărilor de vehicule electrice (VE) în Australia, reflectând tendințele observate în alte țări, experții din industrie sunt de părere că imaginile relevă un fapt diferit.

Aceștia au declarat că „cimitirul de mașini” din a transportului cu emisii reduse. Experții au observat că șoferii australieni vor beneficia probabil de un război al prețurilor, pe măsură ce mărcile concurează pentru o cotă mai mare de piață.

ADVERTISEMENT

Peter Thorne, președintele național al Tesla Owners Club of Australia, a amintit de perioada în care aceste vehicule erau greu de obținut, livrările durând luni în loc de săptămâni. „În prezent, cu Tesla, faci o comandă și îți vei primi modelul mai repede decât poți completa actele, deoarece au ajuns în țară, iar stocurile sunt acum disponibile cu ușurință.”

Compania americană producătoare de automobile electrice a fost cândva singurul vânzător de vehicule electrice în Australia. Acum, creșterea concurenței din partea noilor mărci a determinat Tesla să își reducă prețurile, lucru ce a condus la o creștere a cotei de piață pentru vehiculele electrice.

ADVERTISEMENT

Prețul unor astfel de autoturisme din Australia la începutul acestui an, deoarece concurența sporită face ca producătorii să lupte pentru fiecare cumpărător. Numărul de mașini electrice vândute a fost mai mult decât dublu în 2023 față de 2022, ceea ce a continuat tendința de dublare a vânzărilor de la an la an în Australia din 2020.

În ciuda cererii continue din partea comunității, expertul auto Paul Maric a declarat pentru Yahoo Finance că este posibil ca prețurile să nu fi atins fundul încă. „Cred că ar putea merge mai departe. Totul a fost stimulat de mărcile chinezești care au început să aducă vehicule electrice mult mai accesibile decât cele cu care suntem obișnuiți”, a spus el.

Maric a explicat că, în momentul de față, în Australia sosesc o mulțime de Tesla care nu au cumpărători și „singurul mod în care pot scăpa de ele este prin scăderea prețurilor”. „Vorbim despre o mașină care a pierdut cumva aproape 20.000 de dolari peste noapte sau pe o perioadă de câteva luni, fără niciun motiv în afară de a vinde mai multe stocuri”, a spus el.