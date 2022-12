Adevărul despre conservele de ton. Cât mercur conţin şi cât de periculoase sunt, de fapt, pentru om

Îți place să mănânci conservă de ton? De-a lungul timpului au apărut mituri potrivit cărora nu ar fi sănătoasă, din cauza conținutului de metale. Iată ce spun medicii despre această informație.

Cât de bune sunt conservele de ton? Mitul conținutului de mercur

Potrivit , sunt doar un mit metalele periculoase în , mai ales atunci când urmăm o dietă. O excepție ar fi atunci când vine vorba de femeile gravide.

ADVERTISEMENT

Specialiștii au ajuns la concluzia că o masă echilibrată constă în hrănirea, o dată pe săptămână, cu o porție de 50 de g de pește conservat. Inclusiv medicul nutriționist Mihaela Bilic ne spune să nu desconsiderăm conservele de pește,

”Nu desconsiderati conservele de peste, sunt o sursa practica, eficientă și deloc scumpă de Omega-3. Fie că este vorba de ton, sardine, sprot, hering sau macrou, o conserva de peste e satioasa, dietetica (daca o luati in saramura sau in sos tomat, nu in ulei) si gata gatită!

ADVERTISEMENT

Scăpați de mirosul pestelui in bucatarie, o luati usor cu voi la birou, o mancati ca atare sau o puneti peste o salata, paste, orez etc.

Pentru doar cativa lei primiti proteine de inalta calitate, acizi grasi esentiali (cu maxim de Omega3) si toate mineralele importante,” a transmis dr. Mihaela Bilic, citată de sursa menționată anterior.

ADVERTISEMENT

Totodată, at fi tipică tonului și tuturor peștilor mari acumularea de metilmercur. Asta datorită unui proces numit ”bioamplificare”. De altfel, EFSA (Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară) controlează contaminarea alimentelor cu substanțe otrăvitoare.

Consumatorii de conserve trebuie să știe și că s-au dezvoltat tehnologii care împiedică trecerea substanțelor conținute în cutiile cu pește. Medicul Mihaela Bilic mai transmite că este esențială depozitarea conservelor într-un mod corect și să respectăm o dată de expirare.

ADVERTISEMENT

Atenționare pentru gravide! De ce trebuie să limiteze consumul de pește

Consumul de pește este recomandat a fi limitat de către femeile care vor să aibă un copil sau care sunt deja însărcinate. Mai exact, acestea trebuie să evite peștele cu concentrații mari de metilmercur, precum: ton, rechin, pește-spadă.