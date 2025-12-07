Adevărul despre despărțirea dintre Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas. Mama sportivului face dezvăluiri neașteptate: ”Nu mă așteptam”

ADVERTISEMENT

Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas s-au despărțit anul acesta după doi ani de relație. Subiectul nu a fost dezbătut de cei doi însă iată că mama sportivului a făcut recent niște declarații neașteptate.

Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas, o relație dificilă

Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas au confirmat oficial că formează un cuplu în anul 2023. Relația celor doi s-a arătat însă una cât se poate de dificilă și a fost marcată de suișuri, dar și coborâșuri.

Mai exact, atât sportiva de 28 de ani cât și grecul de 27 de ani veneau cu propriile probleme de sănătate. Pe de altă parte, în repetate rânduri, Badosa a tot fost acuzată că l-ar epuiza fizic pe sportiv.

Și iată că la câteva luni după ce și-au confirmat despărțirea definitiv, mama sportivului, care este la rândul ei fostă jucătoare de tenis și primul antrenor al acestuia, a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate.

Cât de grea a fost despărțirea pentru sportiv, de fapt

Julia Salnikova, în vârstă de 61 de ani, a pus practic căderea de formă a lui Stefanos și pe seama relației cu fostul număr 2 mondial. , deși mulți se gândeau că o să-i vadă în fața altarului.

Iată însă că separarea a avut un impact major asupra sportivului, spune mama acestuia. Julia Salnikova povestește că nu se aștepta ca Stefanos Tsitsipas să sufere atât de mult după această despărțire.

Mai mult de atât, aceasta nu se aștepta la emoții atât de puternice, cu atât mai mult din partea unui bărbat, care face și sport din performanță. Iată însă că situația a surprins-o destul de tare.

„Dacă vorbim despre ultimul an, atunci, desigur, a fost despărțirea lui de Paula Badosa. Nu mă așteptam să sufere atât. Când eram jucătoare profesionistă de tenis în tinerețe, credeam că un bărbat nu ar trebui să reacționeze atât de emoțional.

Nici măcar emoțional, ci mental. Din anumite motive, așa simțeam. Dar se pare că bărbații sunt poate chiar mai sensibili în această privință”, a declarat Julia Salnikova, pentru site-ul rus Sport.

Cât de des se întâlneau cei doi

Mama lui Tsitsipas a mai dezvăluit că încă de la început și-a dat seama că lucrurile vor fi complicate. Cei doi nu petreceau prea mult timp împreună, însă în primă fază aveau o relație interesantă.

Nu se plictiseau, însă aveau accidentări și dureri fizice. Și mai mult de atât, când au început să se întâlnească, Paula Badosa nu juca din cauza unei accidentări. Astfel, .

„Nu stăteau împreună des și amândoi au intrat în relație cu propriile probleme de sănătate, ceea ce a adăugat un alt nivel de complicație. A fost cu siguranță o relație interesantă. Nu una obișnuită, plictisitoare, de zi cu zi, pentru că era la distanță.

Și amândoi au intrat în această relație accidentați și suferind de dureri fizice. Când au început să se întâlnească, Paula nu putea juca deloc din cauza unei accidentări la spate. Relația a fost dificilă încă de la început”, a continuat mama lui Stafanos.