Adevărul despre distrugerea relației Săpunaru – Niță. Idolul Giuleștiului lovește, de fapt, în patronul Rapidului, Dan Șucu!

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nu a însemnat doar un eșec usturător al echipei lui Daniel Pancu, ci și un scandal în toată regula declanșat între Cristi Săpunaru și Robert Niță. Nu cu mult timp în urmă „frați de arme” în Giulești, cei doi se împung acum zilnic. „Discută” prin intermediul presei sau al rețelelor de socializare. Ultima reacție a lui Săpunaru a lăsat un gust amar. Pare că a scăpat hățurile, apelând la un limbaj licențios, chiar în prime-time!

Dan Șucu, patronul Rapidului, adevărata țintă a lui Cristi Săpunaru când îl atacă pe Robert Niță!

De ce să sară Săpunaru la ca la un „dușman”? S-au înțeles mereu bine, au făcut și o emisiune împreună la „Fanatik Rapid”, a existat mereu o relație de amiciție între ei. Lucrurile par să se fi schimbat în percepția fostului căpitan al Rapidului după ce a renunțat la cariera de jucător în vara anului trecut.

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Din informațiile FANATIK, adevărata țintă a lui Cristi Săpunaru este patronul Rapidului, Dan Șucu! Atacându-l pe Robert Niță, Săpunaru dă, de fapt, în patronul Dan Șucu, știută fiind și pe care o are acesta cu Niță. Fostul căpitan ar vrea să plătească niște polițe patronului, dezamăgit de modul în care a plecat din Giulești.

Săpunaru și-ar fi dorit foarte mult să continue la Rapid și după retragerea din activitatea de jucător. Viza postul de director sportiv, dar patronul a avut o altă opțiune, apelând atunci la italianul Mauro Pederzoli. Săpunaru a fost extrem de afectat că nu i s-a permis să continue la Rapid, „dintele” împotriva deciziei lui Șucu făcând deja rădăcini tot mai adânci.

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Cristi Săpunaru a dat în judecată directorul de imagine al Rapidului! Ar vrea să-l cheme martor pe Dan Șucu!

Mai mult, vă amintiți probabil și scandalul cu care idolul Giuleștiului a plecat de la echipă. A fost convins că i s-a înscenat acea fază cu „alcoolul din vestiar”, tocmai pentru a-i fi afectată imaginea pe final de carieră. Drept urmare, toamna trecută, Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe , director de imagine al clubului, considerând că acesta ar fi „mărul stricat”.

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FANATIK a aflat că Săpunaru pare convins că Daniel Cârciug nu ar fi acționat de unul singur și că ar fi fost pus de fapt de către patronul Dan Șucu. Există informații că Săpunaru vrea să-i cheme ca martori în procesul aflat pe rol inclusiv pe șefii Rapidului, pe patronul și pe președintele Victor Angelescu!

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O să demonstrez că unii oameni calcă pe cadavre ca să rămână lângă șefu’. Dar a greșit persoana. Să știe de la mine că a greșit persoana. Că în secunda în care dai în mine și îmi faci mie așa ceva, ai dat și în familia mea. Și dacă dai în familia mea… Pentru că nu citește o singură persoană ziarul când apar anumite chestii. Se mai informează și familia. Dacă te mănâncă, te scarpini. În scandalul cu bere pe care l-au fabricat. Nu l-au publicat, l-au fabricat! Niște oameni zero, pentru mine. Oameni de joasă speță, cu care nu am ce să…” – Cristi Săpunaru

De unde a pornit scandalul dintre Cristi Săpunaru și Robert Niță?

Să ne întoarcem la schimbul recent de replici dintre Niță și Săpunaru. Fostul căpitan, analist Digi acum, a fost foarte supărat după FCSB – Rapid 4-1 și l-a criticat pe Daniel Pancu.

„Dacă venea un antrenor și-mi spunea mie chestia asta când eram la Rapid, îl întrebam dacă vrea să piardă meciul. `Să nu intre cu talpa, că-i schimb`. Păi, intram cu talpa aici, pe gât. Sunt derby-uri! Meciul ăsta s-a pierdut pentru că Rapid a fost inexistentă după primele 20 de minute, nu a fost agresivitate, răutate, nimic, nu că n-au fost jucătorii…”, a spus Săpunaru la .

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Robert Niță a venit cu replica, apărându-l pe Daniel Pancu după declarațiile fostului coleg. „Să se facă antrenor. Să își ia licențele domnul Săpunaru și să-și implementeze filosofia de joc la o echipă care va apela la serviciile domniei sale. N-a greșit în nicio declarație Pancu. La un meci cu o astfel de încărcătură, cu 8.000 de suporteri ai tăi, nu poți să te duci, să sari cu picioarele pe adversari și să rămâi în 10 din minutul 3. Dar dacă nu-i place domnului Săpunaru, probabil va implementa el răutatea asta pozitivă sau nu, iar echipele lui vor juca foarte bine”, a declarat Robert Niță la

Săpunaru a scos „brelocul”, Niță a replicat cu sticlele de bere! Apoi idolul Giuleștiului a coborât mult nivelul: „Să nu-l mănânce în c*r”

Schimbul de replici era abia la început. Săpunaru a postat o imagine cu un breloc în mână, aluzie la porecla cu care Niță a fost cadorisit de un alt „prieten”, Florin Prunea. Dar nu s-a oprit aici. Săpunaru a adăugat o în brațele patronului Dan Șucu. Semnificativ pentru direcția săgeții: Dan Șucu!

Replica? Robert Niță a postat acea imagine devenită „mărul discordiei”, cu sticlele de bere în saună. Și aluzia lui era evidentă. „S-a simțit lezat, supărat, e dreptul lui să fie supărat. Este o legendă a Rapidului, un om cu priză la suporteri, dar, dacă își dorește să continuăm și să desfacem puțin ambalajul, ca să vadă și suporterii despre ce este vorba, nu am nicio problemă!”, a postat Robert Niță.

A urmat o nouă zi. De fapt o nouă seară. Cristi Săpunaru nu s-a putut abține marți, fiind în platou la Digi. „Să nu-l mănânce în c*r, îmi cer scuze. Să nu-l mănânce pe băiatul ăsta în funduleț, că s-ar putea să vă arăt eu cine e. Poate el vreodată să vorbească în fața mea sau despre mine? Are curaj? Dacă vrea să mai avem o discuție, un dialog, îl aștept oricând la orice comentariu. Nu e nicio chestie între noi. Am spus eu ceva despre acest băiat, să pronunț numele lui sau să vorbesc despre el?”.

Derapajul de mai sus nu lasă loc de comentarii. Idolul Giuleștiului spune singur că nici măcar nu i-a pronunțat numele lui Robert Niță. Săpunaru plătește, probabil, polițe, dezamăgit de plecarea de la clubul pe care-l iubește. Ținta este mai sus, se cheamă Dan Șucu și este patronul Rapidului. Robert Niță a căzut la mijloc în tot acest scandal cu poalele-n cap!