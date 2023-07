Adevărul despre divorțul dintre Cătălin și Livia Bordea: ”E de vină Instagramul”

Care a fost de fapt, motivul pentru care au divorțat Cătălin Bordea și soția sa, Livia. Oracolul din Herăstrău, Caz Stan, vine cu noi predicții, exclusiv pentru FANATIK. În plus, Caz Stan vorbește și despre cauzele care duc la infidelitate într-o relație.

Caz Stan, profetul vedetelor, a făcut declarații fără precedent despre separarea comediantului de soția sa, Livia. “Oracolul din Herăstrău” este la curent cu , iar de data aceasta s-a aflat un detaliu neștiut din relația celor doi. Din auzite, Caz Stan spune că Bordea era cam zgârcit, lucru care ar fi determinat-o pe soția sa să plece.

“Eu am auzit bârfe prin oraș. Din câte am înțeles, Cătălin Bordea era zgârcit. Avea boala asta, nu era larg la mână. Tocmai de aceea a plecat soția lui de acasă. Se spune că a dat de un bărbat cu bani, care cheltuie cu ea și îi face toate poftele. Cătălin Bordea mai spunea că Livia îi toacă cardul, iar asta e dovadă de zgârcenie, din nou. Un bărbat care nu e zgârcit, tace din gură.

Poate de aceea l-a lăsat nevasta. Se mai întâmplă. Eu așa am auzit, că ea a plecat și a dat de un bărbat care are mai mulți bani. Ei păreau așa fericiți, pe rețelele de socializare, dar toată lumea pare fericită în online, iar realitatea e cu totul alta. Știu că el are și tatuajul cu numele ei, o să-l șteargă. Sau poate găsește altă fată pe care să o cheme Livia și păstrează tatuajul”, a declarat Oracolul din Herăstrău pentru FANATIK.

Care este motivul pentru care înșală parteneri în relații: “În Herăstrău sunt 7 femei la un bărbat”

Anul 2023 a venit la pachet cu separări în lumea vedetelor. Dacă motivele au avut sau nu legătură cu infidelitatea, nu știm. Însă Caz Stan ne spune care este motivul pentru care bărbații și femeile calcă strâmb într-o relație.

Se pare că rețelele de socializare sunt principalul inculpat. Iar cum în cazul bărbaților, ochii văd, inima cere, până la infidelitate e doar un pas. În schimb, în cazul femeilor, lucrurile stau puțin mai diferit.

“Bărbații văd pe Instagram și pe toate rețelele astea de socializare tot felul de fete, care de care mai frumoase și mai atrăgătoare. E normal să vrei să experimentezi când vezi așa ceva. E de vină Instagramul. Norocul nostru este că nu toate arată la fel ca pe internet.

Astfel nu mai vrei să-ți lași nevasta pentru una care are numai filtre pe față. Sunt și ele de vină. În Herăstrău, proporția e de 7 fete la un băiat. Dacă te duci la toate terasele și cluburile, asta vezi. De aceea înșală. Dacă ei văd fetele alea frumoase, care trag de ei. Mai ales dacă bărbatul e potent financiar.

Femeile în schimb, înșală atunci când bărbatul nu mai e sigur pe el. Poate nu mai are banii de altădată, devine crispat. Ea vrea să iasă, să distreze, iar el nu are timp sau chef, sau muncește prea mult. Iar femeia dă de unul vesel, care nu are nicio problemă și calcă strâmb”, a mai spus Caz Stan.

Detalii neștiute din viața cuplurilor celebre: “Au cheat day”

Caz Stan vine cu alte declarații șocante despre vedetele de la noi. au făcut anumite înțelegeri, pentru ca relația să meargă înainte. Mai exact, “Oracolul din Herăstrău” spune că partenerii au liber unul de la celălalt să înșele o dată pe săptămână. Iar acest lucru îl fac asumat și mai mult decât atât, stabilit dinainte.

“Sunt multe cupluri celebre care au adoptat o anumită tactică. Au liber o zi pe săptămână, sau un sfârșit întreg de săptămână, au ‘cheat day’. Pur și simplu, așa s-au înțeles. Iar în ziua respectivă, fac ce vor ei, cu cine vor ei.

Vorbesc între ei și spun: ‘Tu ai liber weekendul acesta, ieși tu, weekendul viitor ies eu.’ Pleacă și prin afară, nu doar în țară, și înșală unul cu permisiunea celuilalt. Sunt asumați, fac totul pe față. E cumva la modă chestia asta pe care o practică vedetele de la noi”, a mai adăugat “Oracolul din Herăstrău” pentru FANATIK.