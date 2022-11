Adevărul despre divorțul dintre Tom Cruise și Nicole Kidman! Starul din Top Gun s-a despărțit la dorința Bisericii

Cunoscut pentru rolurile sale, pentru felul în care își face singur cascadoriile, pentru succesul pe care îl are în mai toate producțiile în care a apărut, Tom Cruise este, din nou, în fruntea topurilor cinematografice cu cel mai recent rol al său, cel al lui Maverick din Top Gun 2. ”Actorul care aduce miliardul”, așa cum e numit de media de la Hollywood este însă în mijlocul unor discuții cu privire la Biserica Scientologică din care face parte. Astfel, în timp ce el se bucura de succesul filmului, o nouă carte lansată în Statele Unite readuce în discuție atașamentul lui față de Biserica Scientologică și aruncă o nouă lumină asupra mediatizatului divorț dintre Tom Cruise și Nicole Kidman.

Cum s-a implicat Biserica Scientologică în divorțul lui Tom Cruise de Nicole Kidman

Povestea de iubire dintre , și superba Nicole Kidman a fascinat întreaga lume a showbiz-ului. Din păcate însă, la 11 ani de la momentul în care și-au unit destinele, cei doi divorțau. Lansaseră filmul cel mai controversat din cariera lor, un thriller psihologic cu accente erotice, Eyes Wide Shut (Cu ochii larg închiși), iar succesul lor era de necontestat.

Cu toate acestea, fără prea multe explicații publice, în ciuda protestului vehement al lui Nicole Kidman, Tom Cruise cerea divorțul de actrița cu care formase un cuplu și pe marele ecran, dar și în realitate. Și, deși la acea vreme se spunea că ar fi fost afectați de filmările pe care le-au avut împreună în thrillerul Eyes Wide Shut, de curând au apărut dezvăluiri că, de fapt, Biserica Scientologică a orchestrat despărțirea lor.

Conform relația dintre Tom Cruise și frumoasa Nicole Kidman nu era văzută cu ochi buni de liderii scientologi, cult religios pentru care starul din Top Gun face lobby intens.

Cartea A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology de Mike Rinder a dezvăluit adevăratele intenții ale bisericii în ceea ce privește relația vedetelor din filmul Eyes Wide Shut.

Nicole Kidman, văzută ca ”pericol” pentru relația dintre Tom Cruise și Biserica Scientologică

Mai exact, conform autorului, fost membru important al Bisericii Scientologice, în timpul filmărilor pentru producția care a făcut istorie în cinematografie și în care cei doi soți jucat rolurile unui cuplu cu probleme, Tom Cruise începuse să îl ignore pe liderul cultului religios, David Miscavige.

Din acest motiv, David Miscavige a decis să îl ”auditeze” pe starul din Top Gun încercând să afle dacă acesta s-a îndepărtat de cult și dacă există influențe ”negative” în viața lui de zi cu zi care îl țin departe de scientologie. Acest lucru, susține autorul cărții citat de Stylecaster, l-a făcut pe Tom Cruise să ”revină la ordine”, iar în relația lui cu Nicole Kidman au apărut tensiuni, cei doi îndepărtându-se treptat unul de celălalt.

Mai mult, dezvăluie autorul pentru sursa citată, Nicole Kidman era văzută de cei scientologi ca un adevărat pericol în menținerea controlului asupra lui Tom Cruise, actrița nefiind deloc atrasă de ideile cultului și, în plus, avea și un tată care era medic psihiatru, specializare respinsă de Biserică pentru că ”oferă îngrijire necorespunzătoare și o dependență excesivă de medicamente”.

”Dacă nu ar fi fost soția lui Tom Cruise, (Nicole Kidman, n. red.) nu ar fi fost deloc eligibilă pentru a participa la nivelurile OT (Operating Thetan, nivelul ridicat de ”pătrundere” în cultul scientologic, n. red.) din cauza conexiunii ei familiale cu domeniul psihiatric”, explică Mike Rinder în cartea sa.

Mike Rinder susține că Biserica i-a urmărit telefonul lui Nicole Kidman, soția lui Tom Cruise

În cartea pe care a lansat-o în Statele Unite, Mike Rinder susține că liderii Bisericii Scientologice au angajat un detectiv particular pentru a o spiona în fiecare moment pe Nicole Kidman și pentru a-i intercepta telefonul .

Cu toate acestea, Biserica Scientologiei a negat vehement aceste acuzații. „Biserica nu a ordonat și nici nu a participat la vreo interceptare ilegală”, a declarat un purtător de cuvânt al bisericii, conform sursei citate. „Mike Rinder este un mincinos inveterat care caută să profite de pe urma necinstei sale. El se întreține orchestrând hărțuirea fostei sale Biserici și a liderului acesteia prin rapoarte false ale poliției, propagandă incendiară și povești frauduloase din media”, mai susțin scientologii.

În altă ordine de idei, în momentul în care Tom Cruise și-a anunțat divorțul de actrița originară din Australia, relația starului din Top Gun și Biserica Scientologică a devenit mai apropiată ca niciodată.

”Când Tom și Nicole au divorțat, David Miscavige a fost fericit că influența negativă a lui Nicole nu-l mai afecta pe Tom. (…) După aceea, Cruise a devenit și mai vocal în sprijinul public al Scientologiei și Miscavige” susține Rinder.

Nicole Kidman, renegată de copiii adoptați alături de Tom Cruise

Tom Cruise și Nicole Kidman s-au cunoscut pe platourile de filmare ale filmului lor din 1990, Days of Thunder. La șase luni de la lansarea filmului, cei doi s-au căsătorit și au făcut eforturi serioase să devină părinți. Din păcate, Nicole Kidman, rămasă însărcinată, nu a putut păstra copilul din cauză că sarcina era extrauterină, iar cei doi au luat decizia să adopte o fiică, pe Isabella, și un băiat, pe Connor.

La divorțul din 2001 însă, cei doi copii, deja îndoctrinați de Biserica Scientologică la presiunile lui Tom Cruise, au refuzat să mai țină legătura cu Nicole Kidman. În cartea scrisă de Mike Rinder apare și informația cu privire la felul în care Isabella se raporta la Nicole Kidman, mama ei adoptivă, numind-o ”persoană suprimatoare”, adică exact termenul folosit de Biserica Scientologică cu privire la cei care nu le sunt adepți sau par să fie opozanți.

Mai mult, lui Nicole Kidman i-a fost interzis să meargă la nunta lui Connor, fiul adoptiv al ei și al lui Tom Cruise, adept înfocat, la rândul său, al Bisericii Scientologice.

Nicole Kidman s-a rugat de Tom Cruise să nu divorțeze

Conform dezvăluirilor făcute chiar de Nicole Kidman, divorțul ei de Tom Cruise s-a concretizat în ciuda unei opoziții vehemente ale actriței. De altfel, explica vedeta, nici nu știa care erau motivele pentru care starul din Top Gun a decis să se despartă de ea, cu atât mai mult cu cât, în acea perioadă, trecea din nou printr-o experiență cumplită și pierdea a doua sarcină.

De altfel, în actele care au ”parafat” divorțul dintre Tom Cruise și Nicole Kidman au fost consemnat și protestul actriței cu privire la respectivul subiect, ea cerând să meargă, împreună, la terapie de cuplu.