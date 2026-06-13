Adevărul despre Dobrin și Mondialul din Mexic: „L-au mâncat degeaba pe Angelo Niculescu”

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Campionatul Mondial din 2026 este așteptat cu sufletul la gură de microbiștii din întreaga lume, inclusiv din România. Chiar dacă țara noastră nu s-a mai calificat din 1998, controversa turneului final din Mexic ’70 revine în prim-plan. Emerich Dembrovschi (80 de ani), unul dintre „tricolorii” de la competiția din urmă cu 56 de ani, a spus adevărul despre nefolosirea lui Nicolae Dobrin. De ce Angelo Niculescu nu are, de fapt, nicio vină.

Controversa cu Dobrin din Mexic ’70 revine înainte de Campionatul Mondial din 2026

În 1970, la Campionatul Mondial din Mexic, România a făcut parte din „Grupa Morții”, alături de Brazilia, Anglia și Cehoslovacia. „Tricolorii” au terminat pe locul 3, cu două puncte, ratând astfel prezența în sferturi. Grupa a fost câștigată de Brazilia, cu șase puncte, urmată de Anglia, cu patru puncte. Unul dintre cei mai mari fotbalişti români ai tuturor timpurilor,

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Selecționerul Angelo Niculescu a refuzat să îl folosească pe „Gâscan” motivând că nu se pregătea cum trebuie, plângându-se de căldura din Mexic. De asemenea, se pare că „Prințul din Trivale” ar fi pierdut nopțile și se întorcea târziu la hotel. Fostul coleg al lui Dobrin,

„Nuuuu, nici atât nu puteam! Domne, nu putea să stea în ghete! Chiar nu vreau să intru în conflict cu doamna Dobrin, dar eu am mai declarat-o… Gicu a fost titular fiecare meci înainte: Dobrin, Dembrovschi, Dumitrache, Lucescu. Ăsta era atacul. El nu juca extremă dreaptă niciodată și eu trebuia să rămân în teren, nu avea cum să mă scoată, iar Dobrin trebuia și el să joace.

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Angelo Niculescu a găsit soluția și l-a băgat pe ‘Gâscan’ să joace vârf împins cu Dumitrache, iar pe mine și pe Lucescu ne-a tras mai la mijloc. Când nu era Dobrin, jucam la locul meu, coordonator, dar schimbam sistemul. Dobrin nu era niciodată coordonator. El stătea acolo în față și dormea până venea o minge și făcea o fentă. Era individualist”, a declarat Emeric Dembrovschi, în exclusivitate la FANATIK.

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Nicolae Dobrin nu suporta căldura din Mexic

Fostul internațional susține că marele fotbalist al lui FC Argeș a avut probleme serioase în încercarea de a se adapta la aerul uscat și la temperaturile ridicate de la Guadalajara, acolo unde naționala României a disputat meciurile din Grupa 3. Dembrovschi i-a luat astfel apărarea lui Angelo Niculescu, care, decenii la rând, a fost blamat că nu l-a folosit pe Nicolae Dobrin la Campionatul Mondial din 1970.

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„Nu, dom’ne! Dacă era unul de pe stradă antrenor sau eu tot nu îl băga să joace pe Dobrin. De ce? El nu suporta cantonamentele, mai mergea și la câte un șpriț… L-au mâncat degeaba pe Angelo Niculescu pentru treaba asta. Păi el, din semicercul de la mijlocul terenului nu ieșea, doar acolo stătea. Dobrin pur și simplu nu suporta clima aia din Mexic, dar nimeni nu credea.

Eu știu ce am pățit în Brazilia. Nu puteam să stau în ghete, aveam tricourile alea de nailon și curgea apa din ele. În Mexic era uscat aerul, Dobrin nu suporta uscăciunea. Era o problemă și toți se chinuiau: Lucescu, Sătmăreanu, Dumitrache au avut mari probleme”, a adăugat fostul mare atacant al României.

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