Adevărul despre filmul Romina, VTM. Selly face praf producția pentru care a lucrat: „Pe mine mă interesează să fac bani din asta”

Selly a vorbit despre filmul „Romina, VTM”, care a creat isterie în cinematografe la început de an, iar comentariile pe care le-a făcut nu au fost tocmai măgulitoare.

Adevărul despre Romina, VTM, spus chiar de Selly: „Intenția mea a fost să fac un produs marketabil”

Pentru cei care nu știu, Selly a fost unul din producătorii acestei pelicule, plină de artiști cu priză la adolescenți, el ocupându-se și de partea de distribuție și marketing.

Invitat de Gojira în vloggerul a recunoscut că filmul nu este unul extrem de valoros, cu toate că a prins, depășind „Teambuilding” la vânzările de bilete în cinema.

Selly a spus că niciodată nu și-a imaginat că va fi vreo mega-producție artistică. De la bun început a avut în minte să scoată cât mai mulți bani din asta, să facă un produs care să se vândă bine.

„N-am făcut niciodată eu de la A la Z un film. Când am fost întrebat dacă vreau să mă alături echipei de producători, intenția mea a fost să fac un produs marketabil.

Unde mă pricep și chiar pot să spun că mă pricep este la marketing. Consultându-mă și cu ceilalți, m-am ocupat de distribuția filmului, din punct de vedere al popularității, al relevanței”, a mărturisit Selly în podcastul lui Gojira.

Chiar vloggerul a zis, apoi, că „Teambuilding” e peste „Romina, VTM” din toate punctele de vedere. Acesta a comentat și informațiile apărute în presă despre mizeria care s-a făcut în sălile de cinema după ce spectatorii au vizionat producția în care joacă

„Pe mine mă interesează să fac bani din treaba asta. Romina, VTM are zero șanse de export”

Selly a văzut aici o doză de rasism, căci susține că în alte situații nu se prezintă felul în care arată sălile de cinema, Gojira dându-i dreptate, spunând că aceeași mizerie a văzut-o chiar el și după Avatar 2.

„S-a pus accent pe ideea că se lasă mizerie la cinema, se face circ la cinema. Au fost două-trei cazuri de genul ăsta. S-a exagerat treaba asta, poate și dintr-un rasism, poate și dintr-un hate față de film. Realitatea e alta.

Văzând critica de la Teambuilding, care e un film superior față de Romina, cât s-a putut discuta din toate punctele de vedere, cât hate, Doamne ferește… Cât a putut lumea să-și piardă timp să își dea cu părerea. Eram acolo și am zis: stați să vedeți fratele vostru cu ce vine!

Da, m-a ajutat controversa. Nu pot să zic neapărat că îmi place controversa. Pot să spun că, din experiența mea, am încercat să fac niște chestii super bine intenționate. Am încercat să spun chestii de impact, cu educația, cu la-la-la. Am fost mega-înjurat de o categorie de oameni care stau pe Facebook și urmăresc pagini de știri.

Pe mine mă interesează să fac bani din treaba asta. Romina, VTM are zero șanse de export”, a spus cu sinceritate Selly.

Gojira, dur cu Selly: „Nu am putut să-l văd!”

Gojira nu i-a ascuns co-producătorului acestei producții faptul că nu a fost pe gustul său. A declarat că a încercat de trei ori să îl vadă, însă nu a putut. Ba mai mult, Gojira consideră că „Romina, VTM” nici măcar nu e un film, ci doar un produs de entertainment cu valabilitate redusă.

„Zi-i produs, zi-i oricum, nu e film! Martin Scorsese spunea că filmele Marvel nu sunt cinema. Și i-au zis: simți că ți se duce revelanța, te-ai dus pe copcă! A zis: n-ați înțeles! Sunt lucruri făcute cu foarte multă măiestrie și sunt o experiență.

O experiență pe care oamenii o trăiesc într-o manieră colectivă la cinema, dar nu e cinema. E ca un parc de distracții, dar nu e cinema. Și aici are dreptate. Dacă tot îți place Scorsese, uite și la poziția pe care a luat-o. În cinema e vorba despre altceva.

În sinceritatea asta crasă și absolută, am încercat de trei ori. Am zis, eu iubesc filmul, nu se poate. Nu puteam veni să vorbesc cu tine fără să văd filmul. Nu am putut să-l văd. Am ieșit din sală deodată cu Tzancă. Cum să-l ai pe Tzancă și să nu-l folosești? Ăla e personaj!”, a mărturisit Gojira.