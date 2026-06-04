Adevărul despre finanțarea Universității Cluj! Radu Constantea, dezvăluiri în premieră: „Avem un buget de 10 milioane de euro”

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Sezonul 2025-2026 este probabil cel mai bun sezon din istoria lui U Cluj. . Președintele Radu Constantea a dezvăluit ce buget are vicecampioana.

Radu Constantea, detalii despre finanțarea de la U Cluj

Radu Constantea a dezvăluit ce planuri de viitor are U Cluj. Actualul proiect al vicecampioanei României a fost gândit încă din 2016, când „șepcile roșii” evoluau în Liga 4. Oficialul ardelenilor susține că obiectivul a fost atins odată cu revenirea și stabilizarea echipei în SuperLiga. Următorul pas important în dezvoltarea clubului este transformarea activității profesioniste într-o societate pe acțiuni, după modelul implementat de mai multe echipe nemțești.

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„(n.r. – Pregătiți listare la bursă?) De când am început proiectul, în 2016, ne-am fi dorit ca lucrurile să se miște un pic mai repede. (n.r. – Cine a început proiectul U Cluj?) Eu și o parte din colegii mei, care încă sunt activi în club. Din 2016, de la Liga 4.

A fost un proiect pe care ni l-am asumat ca și comunitate. Eu am fost cel care l-a inițiat, l-am prezentat în fața suporterilor, a comunității, ne-am propus să avem un parcurs cât mai rapid spre Liga 1 și să ne stabilizăm echipa la nivel de Liga 1. Dacă ne uităm la cei 10 ani, parcursul a fost foarte bun. Am stabilizam echipa la Liga 1 și parcursul a fost bun, atât la nivel financiar, cât și al rezultatelor sportive.

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Aici se leagă acest demers pe care vrem să îl inițiem, pe care l-am prevăzut din 2016. Preluând modelul unor echipe din Germania. Obiectivul nostru e ca în 1-3 ani să transformăm toată activitatea profesionistă din club într-un S.A., în care să avem un grup de investitori care să preia anumite pachete de acțiuni. E un model care funcționează în Germania, la bază sunt cluburi sportive toate asimilate unor ONG-uri.

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O mare parte din ele și-au transformat activitatea profesionistă într-un S.A. și au mai mulți parteneri care dețin mai multe acțiuni. Clubul Sportiv rămâne acționar în cadrul acelui S.A. Rămâne discuția care va fi ponderea la momentul respectiv. Această modificare se poate face doar înaintea fiecărui sezon. Cel mai rapid se poate face la începutul sezonului viitor sau în maxim trei ani.

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Asta ar însemna să diminuăm foarte mult o finanțare din partea autorităților locale și să identificăm grupuri de investitori. Deja am inițiat discuții cu actuali sponsori. Și la nivel local și regional. Există interes din partea lor. Va trebui să facem analize, evaluări, să vedem când suntem pregătiți să facem acest pas. Clubul e stabil financiar, nu sunt probleme, avem un buget puternic. Nu ne bazăm doar pe co-finanțarea autorităților publice. Ea nu a depășit nici la Liga 4 și nici acum 28% din total venituri”, a declarat Radu Constantea, la FANATIK SUPERLIGA.

Bugetul lui U Cluj pentru sezonul 2026-2027

Radu Constantea susține că , iar pentru sezonul următor estimările indică atingerea unui prag de 10.000.000 de euro. „(n.r. – ce buget veți avea sezonul acesta?) Cred că vom avea o creștere. Sper să atingem undeva la 10 milioane de euro buget. Aici includem și partea de academie și secția de fotbal feminin.

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(n.r. – Obiectivul pentru la anul?) Ca și anul precedent. Încercăm să intrăm în play-off și dacă intrăm în play-off, încercăm să ne luptăm pentru intrarea într-o cupă europeană. Suntem realiști. Am avut două sezoane foarte bune. Mă refer și la buget. Noi și în 2024-2025 și acum am fost ca buget pe locurile 6-7. Cumva am reușit să avem rezultate sportive peste nivelul bugetului. Suntem conștienți că nu poți realiza asta în fiecare an, dar obiectivul e să consolidăm echipa în primele 6 din România și să avem o participare în cupele europene”, a mai spus președintele vicecampioanei României.