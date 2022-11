Adevărul despre fratele adoptat al Claudiei Puican. Socrii lui Armin Nicoară, dezvăluiri emoționante

Deși Armin Nicoară a trecut prin momente extrem de dificile, se pare că în final, viața lui a prins culoare. Claudia Puican îl face extrem de fericit, iar asta se pote vedea cu ochiul liber.

Claudia Puican are un frate adoptat

Ce nu știe multă lume este că familia Claudiei Puican are o poveste de viață mai deosebită. Părinții ei, deși aveau câteva fete, au decis să mai adopte un băiat.

Într-un interviu acordat la Antena Stars, tatăl Claudiei Puican a vorbit despre alegerea făcută, care a venit mult mai târziu decât și-ar fi dorit.

Bărbatul a decis să adopte copilul atunci când avea 40 de ani, însă nu regretă nimic. Între timp, băiatul său are aproape 20 de ani și a reușit să crească frumos.

Nu au făcut diferențe între băiat și cele trei fete și din contră, fiecare copil în parte a fost tratat în mod egal.

„Pe Claudia am făcut-o aproape la 34 de ani. Pe celelalte le-am avut sub 30 (n.r ani), încă 3. Pe Claudiu l-am luat la 40 de ani. L-am făcut și pe el mare, are aproape 20 de ani are și el. A crescut în sânul familiei Puican”, a mărturisit tatăl Claudiei Puican, pentru Antena Stars.

Motivul pentru care părinții Claudiei au decis să mai adopte un copil

Și a vorbit la un moment dat despre familia ei. Tânăra povestea că tatăl său, deși avea trei fete, și-a dorit enorm un băiat.

După ani buni, acesta a luat și decizia de a-l adopta de la naștere pe cel mic, care a întregit practic familia.

”Claudiu (…) a fost adoptat la naștere de părinții mei, de asta tatăl meu a spus că l-a luat în sânul familiei Puican, pentru că noi, de fapt, am fost patru fete, iar tatăl meu dorindu-și foarte mult un băiat, l-a adoptat pe Claudiu și suntem tare bucuroși că suntem împreună, că suntem sănătoși”, a dezvăluit Claudia Puican.

Menționăm că . Acum însă, în brațele soției sale, Claudia Puican, acesta se poate declara un om împlinit.