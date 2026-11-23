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George Pușcaș (30 de ani) a fost adus cu mari speranțe la Dinamo, însă accidentările nu l-au lăsat să evolueze foarte mult până acum în tricoul „câinilor”. Internaționalul român a disputat ultimul meci pentru formația din Ștefan cel Mare pe 16 mai, adică în urmă cu mai bine de jumătate de an. Andrei Nicolescu a explicat care este situația actuală a atacantului.

Când ar putea reveni George Pușcaș la Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Într-o formă maximă, George Pușcaș ar putea fi un atacant care să ajute foarte mult o echipă din SuperLiga României, tocmai de aceea Dinamo București continuă să aibă încredere în el, chiar dacă situația sa medicală este una dificilă. Deși nu este vorba despre o accidentare la genunchi, care necesită o recuperare îndelungată, Pușcaș lipsește de mai bine de jumătate de an. Andrei Nicolescu a explicat de ce i-a fost prelungit contractul și când ar putea atacantul să ajute echipa în acest sezon.

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„Este o situație complicată. Ce aș putea să fac? Îl așteptăm și noi pe teren, mai mult de atât ce pot să spun. Crezi că noi nu am vrea să joace? Normal că-l plătim… este sub contract, cum adică? Suntem frustrați și noi. Ne dorim să-l vedem pe teren. Procesul său de recuperare este un pic mai complex.

Nu am putut să forțăm anumite lucruri pentru că terenul nu a fost extraordinar. Suntem frustrați că nu apare, dar o să apară la un moment dat. Nici nu vrem să forțăm din nou și să joace doar 2-3 săptămâni. Eu sper că sunt șanse ca el să joace în acest an calendaristic. Sunt șanse să joace, dar sunt și șanse să nu-l vedem. (n.r. – de ce i-ați mai prelungit contractul?) Câteva goluri în plus, într-un campionat cum este al României, înseamnă 4-5 puncte care, la final, fac diferența”, a declarat Andrei Nicolescu în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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De ce durează atât de mult recuperarea lui George Pușcaș

Spre finalul sezonului trecut, George Pușcaș a fost chinuit de o hernie inghinală. El a suferit o intervenție chirurgicală în luna iunie, însă la aproape jumătate de an de la momentul operației încă nu a revenit pe teren, deși Federico Pastorello, agentul lui Pușcaș, a explicat pentru FANATIK că însă acum se află pe drumul cel bun.

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De asemenea, președintele lui Dinamo a explicat la FANATIK SUPERLIGA că procesul său de recuperare a fost îngreunat și de suprafața grea de pe terenul de antrenament: „El a stat foarte mult și nu este doar de alergat. Este vorba despre tot procesul de a relua mobilitatea de care are nevoie un jucător activ. Procesul a fost îngreunat și de modul în care s-a prezentat terenul de antrenament”, a mai declarat Andrei Nicolescu.