Adevărul despre “lacurile României vândute străinilor”. Explicațiile ministrului Sebastian Burduja

Sebastian Burduja, care este și în fruntea listei de candidați PNL pentru Camera Deputaților la București, a pus în context necesitatea acestui proiect de act normativ, explicând că vine să umple un gol legislativ care aduce prejudicii sistemului energetic național.

Adevărul despre “lacurile României vândute străinilor”

nevoia principală a sistemului energetic din România este stocarea energiei, iar una dintre modalitățile prin care se poate realiza este prin intermediul hidrocentralelor cu acumulare prin pompaj.

„Cea mai mare nevoie a sistemului energetic național este stocarea energiei. Cu cât avem mai multă energie verde, deci producție intermitentă, cu atât avem nevoie de o capacitate de stocare mai mare. Stocarea se face în baterii sau în hidrocentrale cu acumulare prin pompaj.

Adică, o mare baterie verde cu două lacuri cum ar fi trebui să fie la Tarnița-Lăpuștești, dacă am fi făcut lucrurile de acum 40 de ani.

Când ai nevoie de producție mai mare de energie lași apa să curgă din lacul superior, o turbinezi, produci energie. Când ai un exces de producție, consum mic, producție mare, activezi pompele din lacul inferior și îți umpli bateria verde la loc.

Nu avem o asemenea baterie, inclusiv din cauza acestei lacune legislative. Pentru o asemenea hidrocentrală ai nevoie să tragi apă dintr-o fâșie de 0,01% probabil din lacul inferior și s-o urci într-un lac superior”, a explicat Sebastian Burduja la FANATIK.RO.

Hidroelectrica nu a făcut până acum un astfel de proiect și nici nu a părut extrem de dornică să-l facă. Din acest motiv a apărut proiectul de ordonanță de urgență. Pentru a crea cadrul competitiv necesar. Dar, a subliniat ministrul, asta nu înseamnă că la licitație nu s-ar putea prezenta o companie românească sau o companie de stat.

„Hidroelectrica nu a făcut astfel de proiecte până acum și din toate discuțiile pe care le-am avut, acum încep să se gândească la Tarnița-Lăpuștești. Dar ei zeci de ani nu au fost în stare să facă aceste proiecte.

Și atunci am spus: ‘Hai să creăm un cadru competitiv. Nu vrea Hidroelectrica? Hai să facem o concesiune care vizează doar această fâșie, din care se pompează o apă care până la urmă oricum revine în lacul inferior’.

Și asta să o scoatem la licitație să vedem cine vine. Poate să vină o companie românească, poate să vină o companie de stat. Nimeni nu a spus… am văzut inepțiile alea că vindem lacul exterior. Este o aberație cum n-am auzit. Și oricine citește proiectul de ordonanță de urgență vede că nu are nicio legătură cu ceea ce noi am prevăzut acolo.

De ce avem nevoie de toate aceste proiecte? Ca să avem facturi mai mici acasă. Și, sigur, pentru ca mediul economic românesc să fie competitiv. Pentru că nu poți să te bați cu companii din Franța, Spania, care au prețuri la energie de trei, cinci ori mai mici. N-ai cum”, a mai declarat Sebastian Burduja în emisiunea TATULICI la FANAT1K.

