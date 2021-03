Adevărul despre lipsa Lorei de la “Vorbeşte Lumea”. Ce a păţit, de fapt, cântăreaţa

Lora a dezvăluit motivul pentru care a lipsit, joi, din platoul emisiunii “Vorbeşte Lumea”. Cântăreaţa a făcut, marţi, a doua doză a vaccinului împotriva Covid-19 şi a simţit reacţii secundare puternice, din cauza cărora nu s-a putut ţine pe picioare.

Lora s-a vaccinat împotriva Covid-19 şi, dacă după prima doză a vaccinului nu a simţit niciun efect advers, la rapel situaţia s-a schimbat. Artista a mărturisit că a simţit o oboseală extrem de puternică, ameţeşi a făcut febră uşoară.

“Marţi am avut rapelul, am venit ca o floricică la emisiune, când a început să se învârtă platoul. Cove a trebui să termine emisiunea singurel. Eu am adormit în drum spre casă, am ajuns acasă, am dormit pe canapea până la 10 seara. Pur şi simplu, nu mă puteam ridica. Am simţit migrene, usturime a pielii, am făcut febră şi m-am văitat ca o… . La prima doză nu am avut nimic. Sunt foarte bine, a durat mai puţin de 24 de ore nebunia, dar mi s-a recomandat să stau acasă”, a dezvăluit Lora, vineri, la Vorbeşte Lumea.

Şi alte vedete s-au vaccinat împotriva Covid-19

Lora s-a alăturat astfel vedetelor care au dat curs campaniei de vaccinare. Andreea Marin, Simona Gherghe, Mihai Budeanu sunt doar câteva dintre persoanele publice care au ales să se vaccineze împotriva Covid-19, cu speranţa că, astfel, pandemia de coronavirus va fi stopată mai repede.

Surpriză pentru telespectatorii Pro TV: Măruţă, în locul lui Cove la Vorbeşte Lumea

Dacă în cursul ediţiei de joi telespectatorii au avut surpriza de a constata lipsa Lorei din platoul emisiunii, vineri au avut parte de alt moment neaşteptat: Cătălin Măruţă a început emisiunea în locul lui Cove.

“Nu aveţi nicio iluzie, suntem noi aici. Ideea este în felul următor, suntem la Vorbeşte Lumea, aveam cheile de la colegii nostri, tocmai de aceea suntem aici. Noi, practic, nu facem altceva decât să umblăm în bucătăria oamenilor. Dacă tot am luat puterea, o să facem în femul următor: îi rugăm pe telespectatori să ne trimită mesaje pe Instagram”, a spus Cătălin Măruţă, la începutul ediţiei de vineri, a emisiunii Vorbeşte Lumea, în cadrul căreia a apărut alături de unul dintre colegii de la emisiunea “La Măruţă”.

