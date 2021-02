Adevărul despre locurile libere pe platforma de programare la vaccinare. Online – zero, la telefon “dă eroare!”

FANATIK îți prezintă adevărul despre locurile libere pe platforma de programare la vaccinarea anti coronavirus. Astfel, în ciuda anunțurilor făcute de Grupul de Comunicare Strategică, inclusiv de duminică, realitatea este cu totul alta. Reporterii FANATIK au încercat să găsească un loc liber pe baza ultimului comunicat al autorităților și au descoperit neclarități, omisiuni și erori în întreg sistemul de programare la vaccin, indiferent că vorbim de platforma online sau telefonic.

Concret, în ultima zi a lunii februarie, la ora 13.00 au fost transmise câteva date cu privire la locurile disponibile pentru programarea la vaccinare cu serul Pfizer.

Autoritățile spun că, în acest moment, nu mai puțin de 145.981 de oameni sunt programați, dar există locuri cu nemiluita în mai multe județe ale țării.

Adevărul despre locurile rămase libere pe platforma de programare la vaccin! Între anunţul “mai sunt locuri” şi realitatea de pe platformă “zero locuri”

Mai mult de atât, aceștia au oferit și câteva nume de județe unde sunt poziții disponibile pentru o eventuală programare. Vorbim despre Botoșani, Buzău, Caras-Severin, Covasna, Dolj, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Satu Mare, Suceava, Teleorman și Vrancea, județe luate în ordinea alfabetică.

Ce au uitat să spună autoritățile este că aceste locuri disponibile sunt, cel puțin pe platformă, destinate persoanelor sub 55 de ani și fără comorbidități. Ceea ce schimbă din temelii totul, pentru că, persoanele în cauză, sunt vaccinate automat cu Astra Zeneca, nu cu serul de la Pfizer. Mai jos aveți o simulare pe București și Ilfov.

La categoria sub 55 de ani, locurile sunt pe apucate. Ici colo, Giurgiu și Ialomița. În rest, platforma îți oferă ca răspuns al filtrării rezultatelor un mare zero.

Cine se poate programa, de fapt, în platforma de vaccinare

Așadar, conform platformei, locuri de vaccinare ar fi strict pentru categoria sub 55 de ani, deci, automat Astra Zeneca. Peste această vârsta, în online, deocamdată, se pierde timpul.

Indiferent de anunțurile autorităților și de județele prezentate ca deținătoare de vaccinuri, rezultatul este același. De altfel, am luat fiecare județ în parte folosind CNP-ul unei persoane din categorie plus 55, la doar câteva clipe după comunicatul GCS și am constatat că nu exista nici măcar un loc disponibil.

Vârstnicii și persoanele cu comorbidități au în acest moment o singură oportunitate de a se vaccina. Aceea de a încerca o programare la telefonică. Aici, oamenii pot suna și solicita unui operator să încerce programarea.

De ce nu se pot programa telefonic persoanele peste 55 de ani și cu comorbidități

Ușor de zis, mai dificil de realizat acest lucru. Am încercat cu același CNP să bifăm o programare la telefon. Operatorul ne-a transmis că există locuri, ne-a explicat tot ceea ce avem de făcut, dar în momentul în care trebuia stabilită programarea sistemul a dat….eroare.

„Da, sunt locuri la Clinceni, vă programez acum. Vă răg să îmi dați CNP-ul. (nr – i s-a dat codul numeric personal operatoarei).

Ah, stați că este o eroare. Nu merge. Curios, nu înțeleg. Vă rog să îmi mai dați o dată CNP-ul dumneavoastră.

La Clinceni îmi apar locuri cu Pfizer, la peste 55 de ani. Nu merge, nu merge. Îmi spune că sunteți eligibil, am verificat categoria, sunteți a doua, totul este ok. Vă rog să așteptați să chem un coleg (nr – vine un alt operator și urmează un scurt dialog între cei doi).

– Vezi, tu! Poate nu fac eu ceva bine, nu știu.

– Mda, este o eroare, ne pare rău, trebuie să sunăm la STS”, a fost răspunsul colegului și întreg dialogul avut cu cei de la dispecerat.

Așadar, locuri zero și la telefon, pentru cei săriți de 55 de ani, în ciuda anunțului făcut de Grupul de Comunicare Strategică.

Cine se vaccinează cu Astra Zeneca și care persoane primesc Pfizer

CNCAV a decis cine va fi vaccinat cu produsul AstraZeneca și în cât timp se va efectua rapelul în România. Potrivit autorităților, serul AstraZeneca va fi administrat persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, iar rapelul se recomandă a fi la 8 săptămâni.

Anunțul a închis practic posibilitatea celor care nu intră în această categorie de a primi serul de la Pfizer. Deși Agenția Europeană a Medicamentului a autorizat vaccinul AstraZeneca pentru o eficacitate de 59.5%, studiile ulterioare au arătat că eficacitatea imunizării creşte între cele două doze.

”Studii ulterioare au demonstrat că eficacitatea este mai mare: la 90 de zile de la prima doză, eficacitatea este de 76%. Asta înseamnă că 1 din 4 persoane are șanse să dezvolte simptome.

La 12 săptămâni de la prima doză se dă rapelul. După ambele doze, eficacitatea este de 82.4%. Ceea ce înseamnă cu 1 din 5 persoane are șanse să dezvolte simptome. O eficacitate de 82,4 este enormă, dacă ne raportăm la vaccinul anti gripal, care, pentru sezonul 2019-2020, a avut o eficacitate de 45%”, a spus și Răzvan Cherecheș, expert în sănătate publică.

Producătorii vaccinului Astra Zeneca speră acum ca ultimele studii să schimbe încrederea oamenilor. Conform statisticilor, eficacitatea acestuia a crescut la 81% a dacă a doua doză este administrată la o distanță de trei luni de prima.