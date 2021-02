Adevărul despre maşinile conduse de Smiley. Artistul şi-a lăsat prietenii muţi de uimire

Smiley şi-a schimbat autoturismul, cu doar câteva zile înainte să devină tată. A optat pentru un Jaguar F-Pace, al cărui preţ de pornire pleacă de la 46.400 euro + TVA, dar poate ajunge până la 70.000 – 80.000 de euro, în funcţie de dotările opţionale. Artistul nu a scos, însă, niciun ban din buzunar pentru bolidul de lux, ba chiar a făcut o dezvăluire neştiută până acum despre maşinile care au ajuns în garajul lui.

Smiley e pe val de ani buni, contul lui bancar creşte cu fiecare piesă care intră în trending, cu fiecare apariţie la tv sau cu fiecare reclamă pentru care semnează, însă îi place să investească banii cu cap. Nu epatează, profită de fiecare avantaj pe care îl are de pe urma celebrităţii şi nu se ascunde atunci când are de cules roade de pe urma imaginii lui.

Artistul a anunţat, ieri, că are o nouă maşină, iar cei care-i urmăresc activitatea au semnalat imediat faptul că a obţinut-o în urma unei reclame.

Smiley conduce un Jaguar F-Pace

“Azi am plecat să alerg pe bandă, dar pe drum m-a cucerit Jaguarul cu pofta lui de alergat, iar până la urmă doar el a făcut sport şi azi… ps: B 107 NAJ e pentru atenţie”, a dezvăluit Smiley pe pagina de Facebook.

“Și uite, așa, cu postarea asta te-ai mai ales încă un an cu un Jaguar moca :))))”, i-a replicat unul dintre fani, căruia Smiley i-a răspuns imediat. “Sper măcar până în vară”, a spus Smiley care, în curând, o să devină tată de fată.

Smiley nu şi-a cumpărat niciodată o maşină nouă, din banii lui

Ceea ce puţini ştiu este că Smiley a avut o singură maşină, pe numele lui, pe care i-a oferit-o fratelui său, Filip. La scurt timp după ce a devenit cunoscut, Smiley a ales să conducă maşini ale unor branduri cu care a încheiat contracte de imagine, printre care se numără Mercedes sau Jaguar, deşi câştigurile din muzică şi televiziune i-ar fi permis să-şi cumpere nu una, ci mai multe maşini scumpe.

“Nu am avut niciodată o maşină nouă a mea. Am avut una veche pe care i-am făcut-o cadou fratelui meu, dupa ce am devenit mai cunoscut…”, le-a dezvăluit Smiley prietenilor care îi urmăresc activitatea, în mediul online.

Smiley îşi alege maşinile în funcţie de sistemul audio

Dacă te întrebi ce contează pentru Smiley atunci când alege o maşină, află că sistemul audio este în topul preferinţelor. Artistul a recunoscut că, cel mai mult, îl interesează cum se aude sistemul audio, şi este de înţeles. Muzica face parte din viaţa lui 24 din 24 de ore, iar în autoturismul pe care îl conduce bubuie piesele lui favorite.

