Adevărul despre Michael Schumacher. Care e starea de sănătate reală a acestuia la mai bine de 10 ani de la teribilul accident

Michael Schumacher nu a mai fost văzut niciodată de la teribilul accident de la schi din 2013. Astfel, au apărut doar numeroase zvonuri legate de starea sa de sănătate.
Valentina Vladoi
16.11.2025 | 10:59
În ce stare s-ar afla Michael Schumacher, de fapt. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Michael Schumacher are acum 56 de ani și multă lume se întreabă în ce stare se află acesta. Doar apropiații știu cu adevărat ce s-a întâmplat cu marele pilot de Formula 1 în ultimul deceniu.

În ce stare s-ar afla Michael Schumacher, de fapt

Michael Schumacher este de departe unul dintre cei mai apreciați piloți de Formula 1 din lume. Din păcate însă, cariera sa avea să se sfârșească mult prea devreme, în urmă cu mai bine de zece ani.

Acesta a suferit un accident grav la schi, iar de atunci nimeni nu a mai auzit nimic de el. De asemenea, Michael Schumacher nu a mai fost văzut de nimeni decât de apropiații săi, care preferă să păstreze tăcerea.

Iată însă că acum, jurnalistul german Felix Gorner spune că are informații reale despre starea de sănătate a fostului mare pilot. Acesta a catalogat întreaga situație ca fiind una cât se poate de ”tristă”.

Michael Schumacher nu mai poate să vorbească

Jurnalistul spune că Michael Schumacher nu poate să comunice prin limbaj. Deși au trecut ani buni de la teribilul accident, s-ar părea că acesta nu a reușit să își revină, iar starea sa generală nu e tocmai una bună.

De asemenea, fostul mare pilot de Formula 1 nu ar avea nici măcar o viață foarte activă din cauza problemelor de sănătate. Chiar și așa, rămân în continuare semne de întrebare legate de acest subiect.

„Schumacher este un om care nu mai poate comunica prin limbaj. În general, este într-o situație tristă. Având în vedere informațiile pe care le avem la dispoziție, nu cred că duce o viață foarte activă”, a declarat germanul, citat de Mirror.

Ce spunea un jurnalist francez despre starea de sănătate a fostului pilot

Amintim că recent, jurnalistul L’Equipe, Stefan L’Hermitte, a vorbit și el despre starea de sănătate a fostului pilot. Declarațiile sale au venit după ce Michael Schumacher ar fi reușit să semneze o cască anul acesta.

Potrivit jurnalistului, nu este clar cum s-a întâmplat asta. Există scenariul în care soția l-ar fi ținut de mână în primul rând. Totodată, Stefan L’Hermitte mai dezvăluia că oricum sunt lucruri incerte legate de starea de sănătate a acestuia.

Chiar și așa, jurnalistul dezvăluia că nu l-a văzut mergând pe marele pilot. Totodată și el preciza că acesta nu ar mai putea să vorbească. Totuși, familia a decis să nu ofere prea multe informații.

„Nu aș spune că se simte bine, dar poate că se simte puțin mai bine, pentru că fundamental nu știm nimic. Singurele vești reale vin de la familia lui, iar acest lucru este întotdeauna foarte important, pentru că veștile care vin de la familia lui sunt veștile bune.

Veștile care vin din afară probabil nu valorează prea mult. Anul acesta am semnat o cască. Era pentru un eveniment caritabil. Soția lui l-a ținut de mână? Nu știm exact, dar este prima dată când avem un semn pozitiv, aproape un semn de viață.

Dar adevărul este că încă nu l-am văzut mergând și, se pare, încă nu poate vorbi. Așa că încă avem de-a face cu cineva care încă respiră, care ar putea avea câteva mici interacțiuni cu familia sa, dar nu putem spune cu siguranță că se simte bine”, a declarat jurnalistul francez pentru RTL.

