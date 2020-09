Adevărul despre Mihai Mitrache, zis Câine, cel pentru care ar fi intervenit Nicușor Dan! Totul despre imobilul care ar putea schimba soarta alegerilor

ADVERTISEMENT

Bravo, CATALIN TOLONTAN, așa se practica o spălătura buna, ca pe vremuri in presa sportiva!Mitrache Câine nu este interlop, el nu vrea decit sa ii moara dușmanii ca porcii tranșați de Crăciun, el este un năpăstuit al sortii, care locuia intr-un apartament, la mansarda unui restaurant construit ilegal intr-un parc. După cum știm, locuitul in parc, cu buletin făcut, in restaurante ilegale, este o practica comuna, obișnuita, a bucureștenilor.Realitate: restaurantul din parc nici nu era trecut pe numele lui, ci pe un interpus, 4 ani de zile nu a plătit chiria către primarie ocupând abuziv domeniul public al orașului. In 2013, când a primit autorizația de construire (pe domeniul public conform legii autorizația este una provizorie!!!) Mitrache Câine avea deja construită ilegal din cărămida și betoane o parte din așa-zisa lui “terasa din parc”, după 2013 a extins terasa și hogeagul ocupând o halca din parc și înghițind copacii la propriu.Mai jos, imagini relevante plus articolul Ariel din Libertatea in care Mitrache Câine este spălat, apretat și curățat dezinteresat de jurnaliștii Libertatea.O singura întrebare pentru postacii de partid: cati dintre voi ati fi putut construi așa ceva intr-un parc din București?https://www.libertatea.ro/stiri/avocat-mihai-mitrache-proces-nicusor-dan-3125266

Geplaatst door Dosar de Politician op Woensdag 16 september 2020

