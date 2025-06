Adevărul despre milioanele lui Pescobar. Câți bani face cu Taverna Racilor și cine se află în spatele afacerii

Taverna Racilor, unul dintre cele mai la modă branduri românești din domeniul HoReCa, l-au transformat pe Paul Nicolau în Pescobar, un personaj excentric și viral, care nu pierde nicio ocazie să se facă remarcat. Și totuși, câți bani produce Pescobar, cu adevărat, din Taverna Racilor și ce alte afaceri mai deține?

Toate afacerile lui Pescobar sunt trecute pe numele mamei sale

Ultimii ani au fost excelenți pentru Pescobar care, atunci când nu , administrează afaceri cu profit de zeci de milioane de euro. Tânărul care a început trei facultăți și nu a reușit să-i convingă pe investitorii de la să investească în extinderea lanțului său a devenit astăzi unul dintre cei mai bogați proprietari de restaurante.

Recent, el a anunțat că-și extinde business-ul la nivel internațional: Marea Britanie (restaurantul Camden Market din Londra, care a generat cozi de până la 2.000 de români la deschidere), Belgia (Pescobar Seafood), Dubai (unde are un restaurant de sushi) sau Statele Unite (unde va deschide un restaurant la Trump Hotel din Chicago).

Ceea ce puțină lume știe este că Pescobar nu este, de fapt, proprietarul din acte ale afacerilor pe care le deține. Acestea sunt înregistrate pe numele mamei sale, Viorica Nicolau. Femeia apare, cu diverse procente, în societăți precum: Nedsea SRL, Seafood Bistro SRL, Kunefe SRL, Fish Grill SRL, Pesconic SRL, Pescomarketing SRL sau Pescofish SRL.

Taverna Racilor a ”produs” 30 de milioane de euro în ultimii 3 ani

Nedesea SRL, compania care deține brandul Taverna Racilor, deține 13 puncte de lucru în România, în localități precum: Cluj, Constanța, Craiova, Voluntari, Turnu Severin, Românești, Timișoara, București sau Giurgiu.

Afacerea a explodat, culmea, în pandemie, atunci când a trecut de la un profit de 522.000 de lei (în 2021), la unul de 6,1 milioane lei (în 2022). Anul 2024 a fost cel mai bun de până acum, cu o cifră de afaceri de 71,9 milioane lei și un profit net de 8,7 milioane lei. În ultimii trei ani, afacerea lui Pescobar a avut venituri totale de 129,8 milioane lei (25,9 milioane euro), în timp ce profitul net a depășit 5,6 milioane euro. Din datele analizate de FANATIK reiese că anul 2024 a fost unul în care Pescobar a investit, triplându-și activele (de la 10,8 milioane lei, la 33,9 milioane lei). Drept urmare, și datoriile de la Taverna Racilor au crescut de la 9,2 milioane lei, la 30,9 milioane lei.

Pesconic SRL, firma care deține, de asemenea, trei restaurante Taverna Racilor, în Snagov și Băneasa, a încheiat anul fiscal 2024 cu 24,9 milioane lei (4,9 milioane euro) și un profit net de 4,5 milioane lei (900.000 euro).

Ce afaceri mai deține Pescobar, în afară de Taverna Racilor

De asemenea, Pescomarketing, o agenție care oferă servicii de marketing și consultanță lansată de Pescobar în anul 2024, a avut încasări de 1,4 milioane lei (280.000 de euro) și un profit de 1,1 milioane lei (220.000 euro). Celelalte firme din portofoliul lui Pescobar nu au avut încasări și nici nu au declarat profit, deși sunt active.

În total, în ultimii trei ani fiscali (2022-2024), firmele lui Pescobar au avut o cifră de afaceri de 33,1 milioane euro (165,9 milioane lei), iar profitul net a depășit 7,4 milioane euro (37,2 milioane lei).

Paul Nicolau, cunoscut sub numele de Pescobar, are 37 de ani și este considerat un antreprenor controversat dar vizionar, care și-a început cariera vânzând raci în Piața Obor. Este născut în Focșani dar a copilărit la Tecuci și Onești pentru că tatăl său, ofițer în aviația militară, s-a tot mutat cu serviciul.

Mama lui Pescobar este implicată activ în firmele afaceristului, fiind cea care administrează banii acestuia.

Pescobar a jucat fotbal la Dinamo

”În familia mea am văzut un exemplu de iubire totală. Pe tata poți să-l pui la discuție cu orice mare om din Academia Română. Mama îmi ține departamentul de contabilitate la tot ceea ce am făcut eu. Tata a făcut școală militară la Mediaș, în cadrul aviației militare, apoi l-au repartizat la Focșani. La Focșani s-au mutat, au stat trei ani acolo, acolo m-am născut eu, deci eu sunt focșănean.

Am stat doar un an acolo, deci nu mai țin minte pe nimeni din Focșani. După aia, l-au schimbat la o unitate radio-militară, la Tecuci, la o aruncătură de băț de Focșani. Acolo am stat până la 13 ani. Între a 6-a și a 7-a m-am mutat la Onești.

S-a dat o ordonanță dacă vrea tata să se pensioneze și, gata, stop cu mutatul, mergem la Onești. Am vândut un apartament cu două camere, nu o avere, dar nu ne-a lipsit niciodată. Am cochetat cu fotbalul, am căutat să dau o probă, dar la ce era la Dinamo, acolo, cu relații, aveam loc numai la rezerve”, a povestit Pescobar la .

În paralel cu dezvoltarea afacerii Taverna Racilor, Pescobar și-a cultivat brandul personal prin gesturi excentrice și memorabile pe care le-a făcut în mediul online. În iunie 2024, el a promis că le va oferi o ”bursă” de 100 de euro și vacanțe gratuite la mare tuturor elevilor care primesc nota 10 la Bacalaureat. Tot atunci, el a anunțat că va oferi un giveaway spectaculos: un Ferrari pentru unul dintre urmăritorii săi. Cu altă ocazie, un tânăr a primit 5.000 de euro de la Pescobar, drept răsplată pentru un tatuaj cu chipul afaceristului pe care și l-a imprimat voluntar pe piele.