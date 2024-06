Adevărul despre neconvocarea lui Mitriță la Euro 2024. Cine e fotbalistul care a unit vestiarul României. Episodul 17

și a intrat în linie dreaptă cu pregătirea pentru un adversar extrem de puternic, cu o valoare de piață de 4 ori mai mare decât cea a „tricolorilor”.

„Hai la Euro!”, episodul 17. Ce mijlocași a convocat Edi Iordănescu pentru Campionatul European din Germania

Realizat de FANATIK în colaborare cu STALINSKAYA, serialul premium „Hai la Euro!” își continuă „aventura europeană” cu episodul 17. Unul extrem de interesant, în care moderatorul Horia Ivanovici și invitatul permanent Andrei Vochin vor analiza pe toate părțile mijlocașii convocați de selecționerul Edi Iordănescu pentru turneul final.

„Am ajuns la episodul cu numărul 17 din prea minunatul serial «Hai la Euro!». Un serial al amintirilor, al nostalgiei, dar și al lucrurilor actuale, al analizelor, al statisticilor și al informațiilor interesante pe care până acum ni le-a oferit Andrei Vochin. Am vorbit în episoadele anterioare despre portari, despre defensivă… Acum am ajuns la linia de mijloc. Haideți să vedem ce propunem la Euro în linia de mijloc, care ar fi soluțiile și care ar fi jucătorii cei mai inspirați sau cei mai în formă pe care Iordănescu o să-i arunce în luptă”, ne introduce Horia Ivanovici în atmosfera acestui nou episod.

„Ei bine, cred că noi avem acum în lotul echipei naționale vreo 12 mijlocași, dacă e să-i punem la socoteală și pe cei din lateral… Sorescu de la Gaziantep, Marius Marin de la Pisa, Cicâldău de la Konyaspor, Răzvan Marin de la Empoli, Stanciu de la Damac din Arabia Saudită, Șut, Olaru și Florinel Coman de la FCSB, Dennis Man și Mihăilă de la Parma, Ianis Hagi de la Alaves.

La mijlocași sunt introduși și aripile, de aceea am vorbit și de Man, și de Mihăilă, și de Coman. Sunt variante de aripi bune, nu stăm rău deloc. Cred că la aripi avem cea mai mare concurență și cred că avem cea mai mare ofertă.

Îmi pare nespus de rău că s-a întâmplat accidentarea lui Moruțan, e o pierdere mare din punctul meu de vedere. E jucătorul care a lăsat niște urme în campania asta de calificare, intrând pe parcursul unor meciuri și schimbând-le soarta. E un jucător destul de rar, chiar în fotbalul mondial, un jucător care dezechilibrează foarte ușor. Și de aceea spun că este o pierdere, dar asta este soarta…

Trebuie ținut cont și de faptul că Edi a structurat lotul pe un sistem 4-3-3, care se poate transforma de foarte multe ori într-un 4-5-1. Și de asta am băgat aripile la mijlocași”, e prima analiză pe care Andrei Vochin o face pe acest compartiment.

Adevărul despre accidentarea lui Vladimir Screciu

Din păcate, în afara lui Moruțan, selecționerul Edi Iordănescu va fi nevoit să se descurce fără un alt jucător de bază, care va rata turneul final din cauza unei accidentări. Este vorba despre Vladimir Screciu, de la Universitatea Craiova, în cazul căruia s-a vorbit chiar de un diagnostic pus greșit, care i-a prelungit perioada de inactivitate.

„Și mai avem o mare pierdere… Screciu, care începuse să se impună extrem de solid. S-a greșit diagnosticul? Așa am înțeles…”, vrea să afle Horia Ivanovici direct de la sursă care e adevărul în cazul Screciu.

„Screciu e o mare pierdere, pentru că e un post unde nu este o concurență, adică unde soluțiile sunt destul de puține. Eu nu cred așa ceva, că s-a greșit diagnosticul, cunoscându-l pe Claudiu Stamatescu, care e și doctorul Craiovei și doctorul echipei naționale. Dacă s-a greșit ceva, poate să se fi greșit vreun RMN… Sunt deja vreo cinci ani de când lucrez cu Claudiu la lotul național și nu îmi amintesc să fi greșit diagnostice, să fi avut vreun caz de genul ăsta. Pentru mine, el e numărul unu”, demontează Andrei Vochin varianta uui dignostic pus greșit.

Motivele pentru care Alex Mitriță nu a prins lotul de Euro: „Nu are loc în acest sistem!”

Dacă la Screciu și Moruțan a fost vorba despre probleme medicale, din lotul convocat de Edi Iordănescu mai lipsește un nume cu rezonanță. Dar, de data aceasta, e doar alegerea selecționerului…

„Și nu e al meu… Mitriță… A intrat în galeria selectă a marilor absenți din varii motive de la Campionatele Europene. Din păcate pentru el”, e remarca amară a moderatorului.

„Nu, Mitriță nu e în lot. Ți-am mai spus de ce. Este o concurență extraordinar de mare, cea mai mare concurență e la aripă stânga. Acolo avem cei mai mulți jucători valoroși. Mihăilă, Drăguș, Coman… Ar fi fost și Mitriță. Drăguș poate să joace și vârf, dar deja ai doi aici, adică unul care poate juca și vârf, și aripă stângă.

Mai mult decât atât, vorbeam de acest sistem 4-3-3 sau 4-5-1. Nu este un 4-2-3-1 astfel încât să existe un număr 10. Și atunci cel care intră în interiorul terenului între cei trei trebuie să facă box to box. Ori asta nu este sub nicio formă caracteristica lui Mitriță. Deci la Mitriță era problema. Ori este luat ca winger, ori nu este luat deloc, pentru că nu are altă poziție în care să poată să evolueze. Din cauza sistemului și din cauza faptului că pe postul lui sunt Drăguș și Mihăilă, care au făcut sezoane senzaționale afară. Coman, care a făcut un sezon senzațional în România, este golgheterul campionatului.

În acest 4-3-3 a apărut problema Screciu, pentru că el ajuta foarte mult echipa națională. Iarăși găselnița lui Edi începând cu meciul din Elveția, de la Lucerna. De atunci s-a înfipt acolo, la propriu și la figurat, și n-a mai ieșit. Și a fost un element de siguranță al acestei echipe”, a argumentat Andrei Vochin de ce Edi Iordănescu a luat această decizie contestată de foarte mulți microbiști.

Cine ocupă „gaura” lăsată de Screciu la mijlocul terenului

„E o gaură acum în locul lui Screciu. Cine ar putea ocupa poziția lui?”, încearcă Horia Ivanovici să găsească răspunsul la o întrebare pe care și-o pun toți suporterii echipei naționale.

„Pe poziția asta este Marius Marin, poate juca și Răzvan Marin, este și Șut de la de la FCSB. Apoi vin interii, iarăși Răzvan Marin și Marius Marin. De fapt, ei sunt interi care joacă oarecum forțat în poziția de număr 6. Dacă va juca vreunul dintre ei, probabil că mai degrabă va fi Marius Marin acolo. Am observat în echipă un balans între un inter puțin mai ofensiv, dar foarte puțin, trebuie să facă ambele faze, gen Stanciu. Deci Stanciu este acel inter puțin mai ofensiv, poziție pe care se află și Olaru. Iar interul celălalt este Răzvan Marin, poate fi Cicâldău.

Iar la poziția de winger, ai nevoie de jucători care trebuie să facă faza defensivă, la un asemenea nivel nu merge altfel”, încearcă Andrei Vochin să anticipeze cum ar putea juca Edi Iordănescu la Euro 2024, completat imediat de moderator: „Băieții ăia, aripile, trebuie să fie maratoniști! Altfel nu se poate”.

„Și aici, așa cum am spus, în stânga îi regăsim pe Mihăilă și pe Coman, să zicem, dacă-l trecem pe Drăguș la atacanți… În partea dreaptă îi regăsim pe Man, pe Ianis și pe Sorescu, care este acel jolly joker despre despre care vorbeam. Și cam asta este compoziția în acest moment a zonei de mijlocul terenului, o zonă extrem de importantă, zona care dă întreg echilibrul echipei. E zona care face legătura între apărare și atac, este scutul din fața apărării și susținerea atacanților”, mai spune Andrei Vochin.

Horia Ivanovici și Andrei Vochin se joacă de-a selecționerul: „Sigur va fi Marin la mijloc”

„Hai să facem un o simulare… În dreapta, ca winger, e clar că șansele cele mai mari le are Man. În stânga bine că sunt soluții, avem și Mihăilă, avem și Drăguș, probabil cu un avantaj pentru Drăguș, ținând cont de un sezon fantastic… Dacă rămâne pe stânga. Facem și noi pe selecționerii acum, ceea ce e plăcut. Vreau eu să fac pe selecționerul, care e problema?”, îl provoacă moderatorul pe invitatul său la o „joacă” de-a selecționerul.

„Toți trebuie să fim selecționeri, toți trebuie să avem o opinie, că asta este plăcerea fotbalului. Până la urmă oamenii asta discută și în Cișmigiu și peste tot”, intră în horă actualul consilier al președintelui FRF.

„Deci în dreapta, pe logică ar fi Man. Pe stânga, probabil Drăguș. Vedem acum ce se va întâmpla cu Drăguș, dar acolo avem soluții, nu-i problemă. Evident că avem cel puțin un Marin la mijloc, oricum ai da-o. Din ce ai explicat, un Marin vom avea, pentru că în locul lui Screciu pot să joace amândoi. Evident că nu poate lipsi Stanciu. Și mai rămâne al treilea jucător… Aici e o mare bătălie”, anticipează Ivanovici cum ar putea face Edi Iordănescu primul „11” în zona de mijloc.

„Dacă vor fi cei doi Marin și Stanciu, se închide linia de mijloc”, încearcă Vochin să pună capăt discuției, dar vine imediat „contra” lui Ivanovici: „Mă îndoiesc. Eu nu cred că vor fi ambii Marin… Deși, la ce am văzut la Edi, el fiind un conservator, a jucat cu ambii Marin destule meciuri”.

„Fiind vorba de un turneu final, poți să ai și surprize la un meci. Să apară un Șut de exemplu. Depinde cum se antrenează, depinde cum îi vede Edi. Dacă ar fi fost Screciu, lucrurile erau clare. Aveam Stanciu, Screciu și un Marin. Adică un Marin care îl putea înlocui pe celălalt la anumite meciuri sau puteau să fie și amândoi pe final”, mai spune Andrei Vochin.

„Era clar, aveam un romb, să zicem, format din Stanciu, din Marin și din Screciu, dacă era Screciu. Așa avem Stanciu, Marin clar și există posibilitatea să îi avem pe ambii Marin. O să fie foarte fericit Cornel Dinu când o să-i vadă pe ambii Marin. E fan al celor doi… Vedem acum, e la Edi toată povestea… Să zicem Man dreapta, Drăguș stânga… Și eu cred că va merge pe cei doi Marin și pe Stanciu”, completează Horia Ivanovici.

„Și eu cred lucrul ăsta, dar nu trebuie să-l uităm pe Ianis. Probabil vor fi meciuri în care va începe titular, vor fi meciuri în care va intra de pe bancă… Și asta cred că se va întâmpla cu foarte mulți dintre jucătorii noștri, din cauza multor probleme pe care ei le-au avut la club”, ne atenționează Andrei Vochin că s-ar putea să avem parte și de mari surprize.

Nicolae Stanciu, antrenorul din teren: „S-a pus spate în spate cu Edi”

Nu puteam analiza compartimentul de mijloc al naționalei României fără a-i dedica un capitol separat lui Nicolae Stanciu, căpitanul echipei și omul care a strâns în jurul său întreg vestiarul.

„Ar cam trebui să fie Euro de adio și care să se încheie în mod spectaculos al acestui jucător extraordinar care e Stanciu? Mie îmi place de Stanciu la nebunie. Nu e Messi, dar mi se pare un jucător care a ajutat enorm de mult naționala României. Eu cred că noi nu eram calificați dacă Stanciu nu exista în naționala României”, începe Horia Ivanovici discuția pe „tema Stanciu”.

„Și eu cred la fel. Și nu doar pentru ce a făcut pe teren, ci și ce a făcut în vestiar în toată campania asta, adică modul cum a strâns echipa lângă el. A fost un adevărat căpitan, a fost omul care s-a pus spate în spate cu Edi, adică un fel de antrenorul din teren, să-i spunem așa… Și de la el am auzit pentru prima oară că «acum noi vom face ca lumea să vină la stadion pentru noi și nu pentru adversari». Pentru că au fost meciuri cu Spania, de exemplu, când lumea voia să vadă Spania, a fost meciul cu Argentina, au fost meciurile cu echipele mari, cu Polonia lui Lewandowski…”, sunt dezvăluirile lui Andrei Vochin din vestiarul echipei naționale.

„O declarație și de orgoliu până la urmă a căpitanului, categoric”, remarcă moderatorul, iar invitatul său e total de acord: „O declarație care are și o notă de maturitate. E maturitatea jucătorului care a mai participat la un Campionat European, în 2016”.

„Un jucător foarte bun. Eu l-am văzut când juca la Praga, în Champions League, contra Barcelonei, contra lui Paris Saint-Germain. Nu l-am văzut niciodată să nu joace măcar, hai să nu spun la nivelul un Mbappe, dar niciodată nu a jucat sub nota 7. Nu contează cu cine au jucat, nu pun campionatul din Cehia, care oricum este foarte puternic. Îl las, că nu vedeam meciurile, dar l-am văzut în cupele europene. Acest Stanciu, care e un băiat de mare caracter, niciodată nu a dezamăgit. Au fost meciuri în care s-a ridicat peste mulți adversari din Champions League. Jucător extraordinar. Nu eram aici fără el. După părerea mea, la ora actuală, este cel mai important jucător al echipei naționale a României”, continuă Horia Ivanovici să-l laude pe căpitanul echipei naționale.

„Cu el în postura asta de căpitan de echipă, parcă s-a făcut unirea mai bună între jucătorii tineri și jucătorii cu mai multă experiență. A știut cum să facă astfel încât să integreze jucătorii ăștia tineri care veneau de la Campionatul European U21”, scoate la iveală Andrei Vochin și rolul important pe care Stanciu îl joacă în vestiarul naționalei.

Nicolae Stanciu, „lipiciul” din vestiarul „tricolorilor”

„Ce a făcut în vestiar atât de bine? Spune-mi o întâmplare, dă-mi un exemplu…”, vrea moderatorul să afle mai multe detalii din intimitatea „tricolorilor”.

„Este un băiat bun. Asta mi-a rămas în cap, ce ți-am spus mai devreme, că «de acum înainte o să vedeți că îi facem pe oameni să vină pentru noi, nu pentru echipa adversă». Ceea ce s-a întâmplat și am văzut la ultimul meci, pentru că Elveția a venit cu niște vedete, cu oameni pe care-i vedeam prin Champions League și acei 50.000 de oameni sau câți au fost pe Arena Națională la ultimul meci chiar au venit pentru noi, ca să terminăm pe locul întâi, să terminăm grupa neînvinși.

Ține discursuri în vestiar, vorbește… Nu este un mare orator, dar este un om atât de bun încât nu trebuie să vorbească mult ca să te atragă atenția lui. Și e bun nu doar cu cei din generația lui, câți au mai rămas, e bun cu cei tineri, adică știe să-i facă să se simtă importanți în vestiar. Ăsta este un mare lucru, pentru că în conflictul ăsta dintre generații, când vine o generație puternic din spate și nu este integrată bine, se scindează.

El a fost lipiciul acestui vestiar. Deci el a luat și a pus totul așa în jurul lui și oamenii l-au urmat în calitate de căpitan”, sunt alte informații de mare interes pe care Andrei Vochin le împărtășește suporterilor echipei naționale.

„Și mai aștept explozia lui Drăguș. Vreau ca acest fotbalist de rasă să-și arate mega talentul cu adevărat în meciurile importante. Îl aștept pe Drăguș ca și când…”, pune capăt Horia Ivanovici episodului 17 din serialul „Hai la Euro!” într-un mod cât se poate de optimist.

