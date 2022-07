Adevărul despre Nicolae Paulescu și descoperirea insulinei. Are sau nu controversatul savant acest merit?

În 2022 se împlinesc 101 de la descoperirea insulinei, tratament care poate combate diabetul și salvează viețile a milioane de oameni. În spatele acestei reușite se află renumitul savantul român, Nicolae Paulescu. Până să-i fie recunoscută performanța s-au iscat mulțimi de invidii și controverse din partea adversarilor.

Cariera academică și științifică a savantului Paulescu

Nicolae Paulescu s-a născut în București, pe 8 noiembrie 1869 și a murit pe 19 iulie 1931, la vârsta de 61 de ani. Trupul său se află depus la Cimitirul Bellu.

Încă din școală a dat dovadă de o inteligență aparte, asemeni unui geniu. Cea mai mare înclinație și-a arătat-o către științele naturale, fizică și chimie. Nu a ocolit nici limbile străine, clasie și moderne, potrivit

După absolvirea liceului, Nicolae Paulescu s-a însris la Medicină, la Paris, în 1888. În anul 1897 a primit titlul de Doctor în Medicină, pentru lucrarea sa, intitulată ”Recherches sur la structure de la rate”, în traducere ”Cercetări asupra structurii splinei”.

. A început prin a lucra în spitalele din Paris, iar în 1900 se întoarce în România, unde a fost numit profesor de Fiziologie la Facultatea de Medicină, dar și Director al Clinicii de Medicină internă de la spitalul St.Vincent de Paul din Capitală.

În 1902 și-a deschis și un curs de fiziologie, intitulat ”Generația spontanee și darwinismul în fața metodei experimentale”. În 1905 a ținut trei lecții care au devenit faimoase: ”Finalitatea în biologie”, ”Materialismul” și ”Suflet și Dumnezeu”.

Într-una dintre lucrările sale menționate, Nicolae Paulescu și-a scos în evidență părerile despre darwinism, care erau unele contra. Așa a început să aibă contraziceri pe temă cu Nicolae Leon și Dimitri Voinov, prin paginile revistelor ”Convorbiri literare” și ”Spitalul”.

A descoperit sau nu Paulescu insulina?

Nicolae Paulescu a dedicat multă vreme cercetării științifice în fiziologie. Era foarte interesat de: metabolismul glucidelor, diabetul zaharat, rolul pancreasului, coagularea sângelui și moartea subitî

Marea sa realizare avea să apară în aprilie 1921. În interiorul pancreasului a descoperit un produs activ antidiabetic, pe care l-a numit pancreină. Mai târziu substanța s-a constatar a fi, de fapt, insulina.

Însă, până ca meritul lui Nicolae Paulescu să fie spus lumii întregi, alți doi savanți, Frederick Banting și Ch. Herbert Best, din Toronto, au publicat lucrări prin care au afirmat că deși Nicolae Paulescu a demonstrat că extrasul pancreatic reduce zahărul și ureea din sânge, tot el ar fi spus că o a doua injecție nu a fost eficientă.

Aceștia s-au bazat, însă, pe o traducere eronată, dintr-o altă lucrare, și, totuși, au ajuns să fie premiați pentru descoperirea insulinei, cu premiul Nobel, în anul 1923. Se spune că Nicolae Paulescu ar fi încercat să facă sesizări că Banting și Best s-au înșelat.

În cele din urmă, fiziologul scoțian Ian Murray și-a dat seama de greșeală. El a spus despre Banting și Best că nu au făcut decât să confirme performanța celebrului român.

În anul 1969, Ian Murray, alături de profesorul A.W.K. Tiselius, vicepreședintele Fundației Nobeș, i-a recunoscut meritul lui Nicolae Paulescu. Mai târziu, în 1976, apare cartea ”The Priority of N.C. Paulescu in the Discovery of Insulin” în care profesorul Ioan Pavel a prezentat cu documente clare că Nicolae Paulescu a fost cel care a făcut marea descoperire.

Cât de extremist era, de fapt, omul Nicolae Paulescu?

Dincolo de inteligența sa aparte, Nicolae Paulescu are conturată și o imagine negativă printre paginile de istorie ale țării. Ca om politic, savantul a fost promotor al fascismului, dar și al antisemitismului. A devenit co-fondator al Ligii Apărării Național-Creștine și membru al Mișcării Legionare.