Adevărul despre noaptea în care Mircea Geoană s-a crezut președinte. Dezvăluirile sociologului Mirel Palada

Fostul purtător de cuvânt al guvernului Victor Ponta a înfruntat luni tirul întrebărilor lui Mihai Tatulici, în direct la FANATIK.RO. Sociologul a dezvăluit ce s-a întâmplat în noaptea episodului “Mihaela, dragostea mea”.

Adevărul despre noaptea în care Mircea Geoană s-a crezut președinte

, deși este un personaj controversat și deloc comod, clienții Sociopol nu sunt deloc speriați de acest aspect, ci apelează la serviciile sale pentru corectitudinea datelor pe care le furnizează.

“Clientul nu e speriat dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că realitatea a dovedit… Încet-încet clienții au început să-și dea seama: ‘Palada și acum 6 luni de zile, și acum un an, și acum doi ani, și acum patru ani, si acum șase ani, și acum zece ani a dat întotdeauna cele mai exacte rezultate și când ne convenea, dar mai ales când nu ne convenea'”, a declarat Mirel Palada la FANATIK.RO.

Sociologul a ținut să demonteze spusele lui Mihai Tatulici, care a afirmat: “Ați dat o dată și cu mucii în fasole. Consistent. Geoană”.

Șeful Sociopol a subliniat că, din contră, rezultatele sondajului realizat de echipa sa au fost cele mai apropiate de realitate, în contextul în care au fost realizate măsurători dor în țară, nu și în diaspora.

“Geoană când a fost la 0,7% diferența? Și când am spus că a câștigat cu 0,7% și am măsurat doar în țară? Noi în diaspora nu am măsurat. În țară a câștigat. Și a câștigat exact…

Deci acolo nu că am dat cu mucii în fasole, acolo am fost farmacie. (…) Noi, în anul ăla, am făcut farmacie. Așa a ieșit sondajul. Deci am fost farmacie. A fost o diferență de doar 0,1%”, a subliniat Mirel Palada.

Profeții pentru prezidențialele din 2024

Sâmbătă, Mirel Palada a susținut că început bine, se va prăbuși în intențiile de vot și va avea un traseu similar cu cel al medicului Sorin Oprescu în 2009.

“Sînt cîteva luni bune de zile de cînd profețesc că evoluția lui Mircea Geoană în turul 1 e foarte posibil să semene cu cea a lui Sorin Oprescu în 2009.

Iată că, încetul cu încetul, profeția devine realitate. Palada și sondajele Sociopol, ca de obicei, au dreptate. Din nou. Again. A cîta oară oare? Încep deja să mă plictisesc să tot am dreptate de fiecare dată, iar voi să nu credeți, decît cînd e prea tîrziu”, a scris sociologul într-o .

