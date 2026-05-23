Adevărul despre oferta Craiovei pentru Gertmonas! Rotaru: “A fost o strategie! Și Cupa le-am pus-o pe teren ca să-i irite”

Universitatea Craiova a reușit într-o săptămână să câștige în fața celor de la U Cluj și Cupa, dar și campionatul. Mihai Rotaru a venit în platoul emisiunii FANATIK EXCLUSIV și a spus totul despre cum au pregătit tactic oltenii disputa de pe „Oblemenco”, cea care s-a jucat cu titlul pe masă. Care este adevărul din spatele ofertei echipei din Bănie pentru portarul Edvinas Gertmonas (29 de ani).

Ce ofertă a făcut Universitatea Craiova, de fapt, pentru Edvinas Gertmonas

Universitatea Craiova, noua campioană a României, s-a asigurat că nimic nu îi va sta în calea către trofeul SuperLigii. Mihai Rotaru, acționarul majoritar al clubului, a avut o strategie bine pusă la punct prin care să își destabilizeze psihic adversarii. Una dintre modalitățile cu care oltenii au reușit să își debusoleze rivalii a fost lansarea zvonului că Universitatea Craiova îl dorește, și că a luat legătura deja, cu portarul Edvinas Gertmonas, lituanianul pe care Cristiano Bergodi nu l-a mai trimis în primul „11” la meciul decisiv dintre cele două echipe. Rotaru a explicat cum au stat lucrurile, de fapt, dar și că jucătorul ardelenilor chiar se află acum în atenția acestora pentru un eventual transfer.

„U Cluj n-avea nicio șansă să câștige la Craiova. Deci tot ceea ce am pregătit în jurul meciului, n-avea nicio șansă. Nu pot să vă spun ce am pregătit. Nu l-am contactat pe Gertmonas înainte de finala Cupei sau așa mai departe. În momentul când Isenko s-a accidentat, înainte de play-off, ne-am dat seama că ne mai trebuie un portar. Ne trebuie un portar pe termen scurt și mai trebuie încă un portar pentru sezonul următor, pentru că Isenko își revine de abia în octombrie, noiembrie și nu știi cum își revine în primă fază. Și atunci noi am pus întrebări pe piață și ni s-au sugerat doi portari din România: Gertmonas și Târnovanu. Am întrebat agenții lor dacă sunt disponibili să vină. Nu am discutat cu Gertmonas, ci cu agentul lui.

Ne-a spus că ar avea o ofertă din Polonia, . Asta, repet, înainte să ne bată ei cu 4-0 la Cluj, înainte că să înceapă play-off-ul sau în prima etapă de play-off nici măcar nu știam că ei vor fi contracandidați la titlu. Am stat departe. Dar mi-a venit ideea genială să dau un zvon la U Cluj că Gertmonas a fost contactat de Universitatea Craiova, ceea ce e fals. Asta înainte de meciul de campionat, ultimul. Se pare că au luat decizia să îl schimbe. Din punctul meu de vedere, Gertmonas fiind cel mai bun jucător al lor, numărul 1. Ei, și ne-a ieșit, ca să zic așa. Târnovanu a zis că venise Mirel și voia să îl joace. Noi îl voiam pe Târnovanu când a zis Gigi că nu îl mai dorește. De Gertmonas am întrebat în continuare. Avem interes, pentru că eu consider că este un portar foarte bun în România. Și noi avem nevoie de concurență”, a spus Mihai Rotaru inițial.

Cum i-au iritat oltenii pe cei de la U Cluj la meciul de titlu

Ulterior, Mihai Rotaru a spus cum s-au folosit oltenii de trofeul Cupei, câștigat tot în fața ardelenilor cu câteva zile înaintea meciului din campionat. Aceștia l-au plasat la vedere, astfel încât adversarii să vadă constant ceea ce au pierdut, iar moralul lor să fie afectat. „Vă dau un exemplu și atât, mă opresc. Cupa României, pe care noi o câștigasem cu trei zile înainte, am stat și ne-am gândit. Am analizat unde să o punem. O punem la intrarea în stadion să o vadă ei o singură dată, să aibă sentimentul de looseri, sau o punem la tunel și să o vadă de 5-6 ori la trecerea din tunel pe teren? Am analizat, am vorbit și cu mental coach, am vorbit cu toată lumea. Am stabilit că e mai bine să o vadă de mai multe ori ca să li se inducă ideea că noi suntem campioni. Am pus Cupa pe teren, au văzut-o în permanență. Au ieșit să inspecteze terenul, era acolo, s-au întors, era acolo, au ieșit la încălzire, era acolo… Și normal că îți creează o anumită stare”, a mai spus Mihai Rotaru în direct la FANATIK EXCLUSIV.

Edvinas Gertmonas, inclus în primul „11” ideal al sezonului din Superliga

CIES Football Observatory au realizat recent cel mai bun 11 din 34 de campionate de pe mapamond, pe baza cifrelor din sezonul actual. Între ligile analizate s-a aflat și SuperLiga României, unde au inclus cei mai mulți jucători de la campioana Universitatea Craiova.

Iată cum arată cel mai bun 11 realizat de experți: Edvinas Gertmonas (Universitatea Cluj) – Carlos Mora (Universitatea Craiova), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova), Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj) – Eddy Gnahore (Dinamo), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Tobias Christensen (Rapid) – Alex Dobre (Rapid), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Meriton Korenica (CFR Cluj).