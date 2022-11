Adevărul despre ofertele primite de David Popovici ca să lase România pentru universitățile din SUA: „Tentante, dar sunt aspecte ascunse”. Exclusiv

Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici, , în care a făcut noi dezvăluiri despre ascensiunea „Rechinului”.

David Popovici a refuzat mai multe oferte de la universitățile americane: „Mediul de acolo are nişte cutume”

a refuzat oferte extrem de tentante din Statele Unite ale Americii: „Absolut. Sunt tentante. Vin şi îţi oferă o educaţie, o diplomă prestigioasă, condiţii de pregătire şi acces la specialişti. Dar iarăşi, tot trebuie să găseşti ce funcţionează pentru tine. Mediul de acolo are nişte cutume, nişte lucruri nescrise”.

Dacă David Popovici ar fi acceptat o astfel de ofertă, viața sportivului s-ar fi schimbat foarte mult: „Când intri într-o universitate americană intri în campus. Te-ai mutat în campus, acolo înveţi, acolo mănânci, acolo te antrenezi, acolo trăieşti. Şi asta înseamnă să te aliniezi cu adevărat la valorile lor. Depinde de locul pe care îl alegi”.

Cel mai bun înotător român din istorie a analizat foarte bine aceste propuneri: „A vorbit cu români, cu câţiva străini de care era mai apropiat care au fost acolo şi au trăit acolo. A cerut opinii, a făcut o muncă de jurnalist. Pe cuvânt. Într-un final, a pus în balanţă toate lucrurile acestea. Plus, statutul lui în România este privilegiat”.

David Popovici are în România ceva ce America nu i-ar putea oferi niciodată: „Când eşti într-un astfel de mediu, este bine să rămâi”

David Popovici a devenit un idol în România și are parte de un suport extraordinar, ceea ce ar fi fost greu de egalat chiar și în SUA: „Odată cu sprijinul pe care îl are de la Federaţie, Comitet (n.r. COSR), club (n.r. Dinamo). După care, prin sprijinul şi înţelegerea pe care o are la şcoală.

Şi, în general, oamenii pe care îi avem în jurul nostru, inconştient sau conştient, cred în visul lui. Şi încearcă să îl ajute. Când eşti într-un astfel de mediu, este bine să rămâi. Creşte riscul exponenţial la o astfel de schimbare”.

Alte motive pentru care David Popovici le-a spus „NU” americanilor: „Acolo trebuie să fii disponibil”

Dacă David Popovici ar fi acceptat să meargă în SUA, programul competițional și pregătirea sa ar fi suferit modificări importante: „Există viaţa socială, care este foarte importantă. Acolo trebuie să fii disponibil, într-o oarecare măsură. Şi scolastic, trebuie să fii disponibil. Poţi să fii tu campion olimpic, tot trebuie să îţi dai examenele.

Şi trebuie să fii disponibil pentru competiţiile universităţii. Şi s-ar putea să nu fie programul care să te avantajeze pe tine, ca sportiv. Sunt multe aspecte ascunse în spatele acestor oferte pe care David a fost foarte înţelept şi a căutat să se sfătuiască”, a mai declarat Adrian Rădulescu, în exclusivitate pentru FANATIK.