Adevărul despre operațiile estetice ale artistei Giulia Anghelescu. A mărturisit tot

Giulia Anghelescu a dezvăluit ce intervenții estetice a avut în ultimii ani, pentru a lămuri întregul mister în această privință. Deși este foarte discretă cu viața ei personală, artista a mărturisit motivul pentru care a ales să facă aceste două operații.

Giulia Anghelescu și-a operat sânii și nasul

Cântăreața este mama a doi copii, iar după cele două nașteri, corpul ei a avut de suferit, așa cum se întâmplă aproape tuturor femeilor, motiv pentru care a decis să intervină. Procesul de schimbare a avut loc mai ales după ce vedeta a slăbit considerabil, iar silueta i-a fost afectată și mai mult, implicit sânii.

Astfel, chiar anul acesta, Giulia Anghelescu a hotărât să-și pună implanturi mamare, lucru cu care în prezent este împăcată.

„După ce am slăbit, na, s-au dus toate pe apa sâmbetei și am zis că mi-aș dori să fac [intervenția de mărire a sânilor], dar nu era o chestie fără de care nu puteam să trăiesc. Numai că, fiind foarte bună prietenă cu doctorul care m-a operat, el când ne întâlneam îmi zicea: «Haide, vino pe la mine!». De trei ori m-am programat, în trei ani diferiți.

De două ori am renunțat exact cu o săptămână înainte de operație. Anul acesta, s-a întâmplat în ianuarie, am zis: Gata, mă duc și fac asta. Nu mi-era frică de operație în sine. Mi-era frică pentru că nu știam dacă o să mă împac eu cu gândul [că am făcut o astfel de operație]​”, a declarat Giulia Anghelescu la tv.

De altfel, vedeta a intervenit și asupra nasului, pe care l-a îndreptat, fiind nemulțumită de aspectul fizic.

„Eu așa am făcut și după rinoplastie, deși acolo a fost o treabă medicală în principiu și chiar era nevoie”, a spus vedeta.

Giulia Anghelescu este căsătorită cu Vlad Huidu și împreună au doi copii. Artista a făcut parte din trupa Candy, însă a cântat și alături de Dj Project.