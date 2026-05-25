Adevărul despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Craiova: „Pubertatea lui de antrenor durează mai mult”

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi (45 de ani) a plecat de la Universitatea Craiova în prima parte a acestui sezon, după ce a obținut performanța remarcabilă din Conference League. De asemenea, la acel moment echipa din Bănie încă stătea destul de bine și în clasamentul din SuperLiga. Din aceste perspective, decizia antrenorului a surprins pe toată lumea din fotbalul românesc la acea vreme.

Ce a spus Mihai Rotaru despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova

La scurt timp, în spațiul public a început să se speculeze că tehnicianul, aflat în prezent în Turcia, la Gaziantep FK, după „paranteza” scurtă de la FCSB, ar fi fost deranjat atunci de faptul că Mihai Rotaru ar fi încercat să intervină în anumite treburi ale sale. Acum însă, conducătorul clubului craiovean a făcut lumină în această speță.

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri a negat cu fermitate acest scenariu. De asemenea, când a fost întrebat despre motivele reale care ar fi condus în cele din urmă la decizia lui Rădoi de a pleca de la echipă, el a adus în discuție faptul că, în viziunea sa, antrenorul ar fi încă destul de imatur din punct de vedere profesional. „(n.r. Despre speculațiile conform cărora Mirel Rădoi ar fi plecat de la Universitatea Craiova deranjat că Rotaru ar fi intervenit în anumite chestiuni interne ale echipei) Nu, nu există. În primul rând, este un băiat extraordinar. Asta nu avem ce să discutăm. Cred că el este un profil de antrenor care poate să antreneze în primele cinci ligi din Europa. Este dedicat.

Asta cred, eu cred că are calitățile necesare pentru a activa în primele cinci ligi din Europa. Sigur că poate el este încă în perioada de formare. Să spunem că pubertatea lui, vorbesc ca antrenor, nu ca om, durează mai mult și atunci poate că definirea lui ca antrenor poate durează mai mult. Dar cred în potențialul lui, cred că poate să fie un antrenor foarte, foarte bun”,

ADVERTISEMENT

În locul lui Mirel Rădoi a fost adus Filipe Coelho, iar oltenii au cucerit eventul

Așadar, se poate spune în cele din urmă că tot răul a fost spre bine pentru cei de la Universitatea Craiova. Antrenorul portughez s-a dovedit din plin drept alegerea inspirată, aducând în Bănie în acest sezon atât titlul de campioană în SuperLiga, cât și Cupa României. „Când am venit aici toată lumea m-a întrebat despre nume. Tot ce pot să promit e că voi munci să fac tot ce pot, până în ultima secundă când voi fi aici. Există o carte în sufletul meu și o voi purta mereu cu mine.

ADVERTISEMENT

A fost o călătorie impresionantă cu momente foarte frumoase, chiar și cu înfrângeri, pentru că fac parte din viața noastră și din job-ul nostru. Dar a fost un an minunat și asta e cel mai important. Am mai câștigat campionatul în divizii inferioare din Portugalia, am fost la Cupa Mondială în 2022, dar acesta este vârful carierei și sunt cele mai importante trofee pe care le-am câștigat până acum. Și cred că este mai important ceea ce trăiesc acum decât înainte”,