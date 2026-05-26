Sport

Adevărul despre plecarea lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova. Anunțul lui Mihai Rotaru

Mihai Rotaru a lămurit „telenovela” plecării lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova! Ce urmează să se întâmple în această vară: „Trebuie să înțelegem”
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.05.2026 | 20:19
Adevarul despre plecarea lui Stefan Baiaram de la Universitatea Craiova Anuntul lui Mihai Rotaru
EXCLUSIV FANATIK
Adevărul despre plecarea lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova. Anunțul lui Mihai Rotaru. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

La începutul acestui sezon, Ștefan Baiaram (23 de ani) a insistat foarte mult să plece de la Universitatea Craiova în contextul unei oferte foarte bune avute de la Istanbul Bașakșehir, fosta adversară a oltenilor din Conference League. În cele din urmă însă această mutare nu s-a materializat, iar ulterior fotbalistul a fost implicat în mai multe tensiuni izbucnite la gruparea din Bănie de-a lungul stagiunii.

Mihai Rotaru, ultimele detalii despre situația lui Ștefan Baiaram la Universitatea Craiova

Până la urmă totul s-a terminat cu bine, formația antrenată de Filipe Coelho reușind să câștige eventul. Acum, Mihai Rotaru a fost întrebat direct cu privire la situația internaționalului român, în contextul în care recent, după meciul cu U Cluj de la Craiova, cel care a consemnat câștigarea campionatului de către olteni, el a transmis în mod clar că aceea a fost ultima sa partidă pentru actuala echipă.

ADVERTISEMENT

„A fost ultimul lui meci pe sezonul ăsta. Este un băiat extraordinar, care în vara trecută și în iarna asta a trecut prin niște șocuri. Și este normal. El are un salariu de X la Universitatea Craiova și a avut ofertă de aproape un milion de euro pe an. De la Bașakșehir. Atunci când a fost discuția. Și antrenorul i-a dat de înțeles că e mai bine să plece și a fost o întreagă nebunie la vremea respectivă. Da, Mirel. A trecut și prin faza cu ceasul, a trecut și prin scandalurile respective.

Nu este ușor la 22 de ani să treci prin acest montagne russe. Și atunci trebuie să înțelegem această zonă. Ne-a fost foarte greu să îl recuperăm mental, pentru că, dincolo de pierderea unui contract, care ar fi însemnat un contract în care câștiga de 10 ori mai mult decât la Universitatea Craiova, a intrat și în atenția presei extrem de agresiv. Cu toate scandalurile care au fost, cu Mirel, fără Mirel. Și în anumite momente cedezi emoțional. Și mie mi se întâmplă să cedez emoțional. Și trebuie să înțelegem asta”, a spus inițial Mihai Rotaru la FANATIK EXCLUSIV. 

ADVERTISEMENT
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant...
Digi24.ro
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44

Mihai Rotaru nu vrea să vândă jucători importanți în această vară

În continuare, acționarul majoritar al clubului din Bănie a nuanțat și a spus în primul rând că în prezent nu există oferte concrete pentru jucătorii de la Universitatea Craiova. De asemenea, a anunțat că nu își dorește să cedeze vreun fotbalist important în această vară, dar, dacă va exista totuși vreo propunere avantajoasă în acest sens, este posibil să își reconsidere punctul de vedere.

ADVERTISEMENT
65.000.000€ pentru Michael Schumacher!
Digisport.ro
65.000.000€ pentru Michael Schumacher!

„Asta a fost istoria. După care, nu, Fane e pregătit în momentul ăsta de Europa. Fiind convocat la echipa națională, el avea cununia civilă acum, a mutat-o pe 14 (n.r. iunie), nu mai știu când. Dacă sunt aici, sigur că mă duc. Se va prezenta, va veni cu noi în cantonament. E pregătit, știe foarte clar. L-a luat și pe el valul, dar în momentul ăsta este focusat sută la sută pe Universitatea Craiova. Acestea sunt minciuni. Nu există astăzi oferte pentru niciun jucător.

ADVERTISEMENT

Poate doar jucători liberi de contract și să aibă cluburile interes. Toată lumea în momentul ăsta așteaptă Campionatul Mondial. Vorbim despre transferurile pe bani, serioase. Deci nu există interes. Din experiența mea, jucătorii din România pleacă undeva începând cu 15 august. Adică pe ultima parte a perioadei de mercato. Atunci se fac transferurile. Și atunci de ce să ne pierdem timpul? Noi nu căutăm să vindem jucători. Nu suntem la tarabă.

Eu nu vreau să vând pe nimeni. Dar, dacă va veni o ofertă pentru vreunul dintre jucători, o vom analiza cu mare atenție. Vom vedea și ce opțiuni avem imediat să îl înlocuim. Dar suntem pregătiți. Că pleacă Baiaram, că pleacă X, că pleacă Y, suntem pregătiți să-i înlocuim. A fost nevoie de 14 (n.r. jucători) ca să-l înlocuim pe Mitriță (n.r. râde)”. 

ADVERTISEMENT
Exod la Rapid! După Costel Gâlcă, alte trei nume au părăsit Giuleștiul. Totul...
Fanatik
Exod la Rapid! După Costel Gâlcă, alte trei nume au părăsit Giuleștiul. Totul este oficial
Președintele CS Universitatea Craiova anunță întăriri pentru sezonul viitor: “Pretențiile au crescut!” Replică...
Fanatik
Președintele CS Universitatea Craiova anunță întăriri pentru sezonul viitor: “Pretențiile au crescut!” Replică după acuzele lui Mititelu: “Am sărit de la scandaluri la un proiect serios”
FCSB a dat drumul la sărbătoare în vestiar înaintea barajului cu Dinamo. Video
Fanatik
FCSB a dat drumul la sărbătoare în vestiar înaintea barajului cu Dinamo. Video
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Gigi Becali a vrut să intre în direct la Digi Sport, dar moderatorul...
iamsport.ro
Gigi Becali a vrut să intre în direct la Digi Sport, dar moderatorul l-a refuzat: 'Mi-a venit în cap că s-a terminat dacă îl bag!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!