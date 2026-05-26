Adevărul despre plecarea lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova. Anunțul lui Mihai Rotaru

La începutul acestui sezon, Ștefan Baiaram (23 de ani) a insistat foarte mult să plece de la Universitatea Craiova în contextul unei oferte foarte bune avute de la Istanbul Bașakșehir, fosta adversară a oltenilor din Conference League. În cele din urmă însă această mutare nu s-a materializat, iar ulterior fotbalistul a fost implicat în mai multe tensiuni izbucnite la gruparea din Bănie de-a lungul stagiunii.

Mihai Rotaru, ultimele detalii despre situația lui Ștefan Baiaram la Universitatea Craiova

Până la urmă totul s-a terminat cu bine, formația antrenată de Filipe Coelho reușind să câștige eventul. Acum, Mihai Rotaru a fost întrebat direct cu privire la situația internaționalului român, în contextul în care recent, după meciul cu U Cluj de la Craiova, cel care a consemnat câștigarea campionatului de către olteni, el a transmis în mod clar că aceea a fost ultima sa partidă pentru actuala echipă.

„A fost ultimul lui meci pe sezonul ăsta. Este un băiat extraordinar, care în vara trecută și în iarna asta a trecut prin niște șocuri. Și este normal. El are un salariu de X la Universitatea Craiova și a avut ofertă de aproape un milion de euro pe an. De la Bașakșehir. Atunci când a fost discuția. Și antrenorul i-a dat de înțeles că e mai bine să plece și a fost o întreagă nebunie la vremea respectivă. Da, Mirel. A trecut și prin faza cu ceasul, a trecut și prin scandalurile respective.

Nu este ușor la 22 de ani să treci prin acest montagne russe. Și atunci trebuie să înțelegem această zonă. Ne-a fost foarte greu să îl recuperăm mental, pentru că, dincolo de pierderea unui contract, care ar fi însemnat un contract în care câștiga de 10 ori mai mult decât la Universitatea Craiova, a intrat și în atenția presei extrem de agresiv. Cu toate scandalurile care au fost, cu Mirel, fără Mirel. Și în anumite momente cedezi emoțional. Și mie mi se întâmplă să cedez emoțional. Și trebuie să înțelegem asta”,

Mihai Rotaru nu vrea să vândă jucători importanți în această vară

În continuare, a nuanțat și a spus în primul rând că în prezent nu există oferte concrete pentru jucătorii de la Universitatea Craiova. De asemenea, a anunțat că nu își dorește să cedeze vreun fotbalist important în această vară, dar, dacă va exista totuși vreo propunere avantajoasă în acest sens, este posibil să își reconsidere punctul de vedere.

„Asta a fost istoria. După care, nu, Fane e pregătit în momentul ăsta de Europa. Fiind convocat la echipa națională, el avea cununia civilă acum, a mutat-o pe 14 (n.r. iunie), nu mai știu când. Dacă sunt aici, sigur că mă duc. Se va prezenta, va veni cu noi în cantonament. E pregătit, știe foarte clar. L-a luat și pe el valul, dar în momentul ăsta este focusat sută la sută pe Universitatea Craiova. Acestea sunt minciuni. Nu există astăzi oferte pentru niciun jucător.

Poate doar jucători liberi de contract și să aibă cluburile interes. Toată lumea în momentul ăsta așteaptă Campionatul Mondial. Vorbim despre transferurile pe bani, serioase. Deci nu există interes. Din experiența mea, jucătorii din România pleacă undeva începând cu 15 august. Adică pe ultima parte a perioadei de mercato. Atunci se fac transferurile. Și atunci de ce să ne pierdem timpul? Noi nu căutăm să vindem jucători. Nu suntem la tarabă.

Eu nu vreau să vând pe nimeni. Dar, dacă va veni o ofertă pentru vreunul dintre jucători, o vom analiza cu mare atenție. Vom vedea și ce opțiuni avem imediat să îl înlocuim. Dar suntem pregătiți. Că pleacă Baiaram, că pleacă X, că pleacă Y, suntem pregătiți să-i înlocuim. A fost nevoie de 14 (n.r. jucători) ca să-l înlocuim pe Mitriță (n.r. râde)”.