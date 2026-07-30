Adevărul despre plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo. Andrei Nicolescu a dat cărțile pe față

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Zeljko Kopic a fost artizanul reconstrucției la Dinamo, iar fanii l-au apreciat pentru faptul că a readus echipa în prim-planul fotbalului românesc. Andrei Nicolescu a revenit asupra plecării croatului și a reiterat faptul că această despărțire a venit mai mult din partea antrenorului.

Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo

Deși s-a arătat mulțumit de colaborarea cu Zeljko Kopic, președintele clubului Dinamo a lăsat să se înțeleagă că tehnicianul își dorea să aibă o influență și mai mare în privința deciziilor din plan sportiv.

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”Nu e adevărat că am contribuit la plecarea lui! Decizia, în primul și în primul rând, a fost a lui. El a avut mai multă putere decât are Nuno Campos în momentul ăsta. A plecat pentru că poate a simțit și el că e momentul în care probabil nu mai poate să scoată mai mult.

În doi ani și jumătate există și perioade foarte bune, există și perioade mai puțin bune. Eu sunt mulțumit de ce am reușit să realizăm împreună și îi mulțumesc foarte mult pentru ce a făcut. Dar, în același timp, și eu consideram că e momentul în care fiecare ar trebui să-și găsească un alt traseu.

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Ce am făcut împreună sau ce a făcut el pentru Dinamo în perioada asta, susținut un pic de mine, de echipa de scouting, de toată echipa de la Săftica, este extraordinar”, a declarat Nicolescu, pentru .

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Ce l-a nemulțumit în mandatul lui Kopic

Oficialul dinamovist a subliniat încă o dată că , lucru care în perioada croatului nu s-a întâmplat, deoarece acesta era adeptul unui sistem clar.

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”Am ajuns la un anumit nivel în care să fim mult mai versatili. Noi ne-am dorit pentru anul ăsta să putem să exprimăm versatilitate în joc, în sensul în care identitatea noastră să poată să se muleze pe diferitele feluri în care echipele adverse joacă.

Anul trecut ați văzut că indiferent dacă jucam cu FCSB sau cu o echipă mai mică, indiferent dacă conduceam sau eram conduși, aveam același stil de joc, cu o posesie prelungită și încercarea de a controla mingea, fără a căuta foarte mult să contracarăm ceea ce joacă echipele adverse.

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Stilul lui Kopic a fost foarte bun! Nu e depășit, dar fiecare club trebuie să evolueze, să găsească resurse din ce în ce mai bune pentru a atinge performanța. În noul antrenor am căutat să avem mai multă intenție în joc, în stilul de joc, iar ca antrenor, ca și pastor al echipei, să avem o tipologie de antrenor care să vorbească și să explice mai mult jucătorilor”, a spus el.

A existat o ruptură între Kopic și jucători?

Andrei Nicolescu a mărturisit că fostul tehnician al lui Dinamo era un tip destul de rigid în ceea ce privește discuțiile cu jucătorii, iar .

”Uneori Zeljko era intransigent, explica o dată, de două ori, și dacă jucătorul respectiv nu reacționa exact așa cum se aștepta sau cum îi cerea, cumva nu mai insista cu el ca să-i dezvolte capacitățile.

Nu era distant în sensul rău al cuvântului. Eu am mai spus asta, că e un super profesionist și că îți cere să faci ceva și dacă nu înțelegi te lasă în pace. Toată lumea a perceput-o ca și cum era o critică la adresa lui.

Noi orientându-ne spre destul de mulți jucători tineri, avem nevoie de o tipologie de antrenor care să înțeleagă să fie mai aproape de jucători și un pic să tragă mai mult cu ei și să-i țină mai aproape”, a afirmat Nicolescu.