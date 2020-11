Imaginile cu Nelson Mondialu, la scurt timp după ce a fost agresat de mai multe persoane necunoscute, i-au șocat pe urmăritorii acestuia de pe rețelele de socializare.

Zilele trecute, Nelson Mondialu a fost atacat de niște străini, iar bătaia a fost una soră cu moartea. Vloggerul a rămas fără dinți, mărturisind că a fost bătut cu bestialitate.

Nelson Mondialu este, de mai mulți ani, o prezență controversată în mediul online, fiind unul dintre oamenii care nu se sfiește niciodată să își expună public părerea cu privire la diverse subiecte. Se pare că, de data aceasta, cineva a fost deranjat de afirmațiile sale.

Adevărul despre presupusa bătaie suferită de Nelson Mondialu. Ce s-a întâmplat, de fapt

Nelson Mondialu i-a lăsat pe internauți cu gura căscată după ce, zilele trecute, a declarat că a fost atacat de niște tâlhari, care au fost pe punctul să îl violeze. Cu fața aproape mutilată, vloggerul a mărturisit că a trăit momente de groază.

Recent, tatăl lui Livian de la Puterea Dragostei a postat un videoclip pe YouTube, în care a arătat urmele lăsate de bătaia groaznică pe care a primit-o. În cadrul vlogului, acesta se exprima cu dificultate și se pare că a rămas fără dinți, deși, Nelson și-a refăcut de ceva timp toată dantura, în care investise mii de euro.

Ca urmare a traumelor suferite în perioada în care a fost în pușcărie, Nelson Mondialu a dezvăluit de nenumărate ori că are fobie de dentist, motiv pentru care a avut o dantură neîngrijită ani la rând.

Cu toare că vloggerul a mai fost atacat și în trecut, confruntându-se cu un episod asemănător, se pare că, de data aceasta, bătaia a fost mult mai serioasă. Nelson Mondialu a fost lovit în nenumărate rânduri.

”Am fost abuzat… Nu pot să vorbesc. Mi-a dat cu piciorul în gură. M-o prins așa de pe voleu. Poc. Mi-a rupt dinții. Nu pot să mănânc. M-o bătut. Doamne, te rog frumos, ajută Poliția Română s-i bage pe ăia la pușcărie (…). Nu îmi era frică de ei, dar au venit pe la spate. Unul o venit, m-a bătut pe umăr și mi-a spus: ”Domnu?” și celălalt mi-a dat cu lopata în cap. Am urmele de la cuiele de la lopată. Apoi altul mi-a dat cu cotul în tâmplă. A vrut să mă omoare, dar am avut succes. N-am apucat să dau măcar una înapoi”, a povestit Nelson Mondialu într-un live pe Youtube.

UPDATE Nelson Mondialu a încercat să îi urmeze exemplul lui Selly, care a făcut o farsă presei după ce a mărturisit că ar fi făcut un accident cu mașina. Cu toate acestea, planul lui Nelson nu a fost la fel de bine organizat, acesta recurgând la câteva bandaje și scrim de țigară pentru a arăta rănile pe care le are.

Astăzi, tatăl lui Livian a declarat că a rămas fără dinți pentru că a făcut o vizită la stomatolog pentru o nouă lucrare, nu pentru că ar fi fost bătut, iar totul a fost, de fapt, o înscenare.

„Să clarificăm una și bună. Nu am fost bătut. În aceea seară am fost la stomatolog, unde am stat de la 20:00 până la 2 noaptea pentru a-mi finaliza lucrarea. Mi-o dat masca jos și mi-a pus din nou implanturile… Am fost foarte nervos că am stat așa mult și atunci m-am dus în față la Medicina Legală care este față în față cu stomatologie și acolo am început să mă filmez că am fost bătut. Înainte să mă filmez m-am dat cu scrum de țigară. Eu am vrut să trag un semnal de alarmă pentru că oamenii din România pun botul la tot ce se zice.”, a spus Nelson Mondialu.