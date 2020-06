Adevărul despre relaţia dintre Elena Ionescu şi Emanuel de la Survivor. Misterul a fost lămurit

ADVERTISEMENT

Chiar dacă au fost rivali pe toată durata competiției, făcând parte din echipe diferite și s-au duelat până în ultima clipă pentru marele premiu, Elena și Emanuel au legat o prietenie strânsă la Survivor România. Atât de strânsă, încât fanii nu ezită să viseze cu ochii deschiși că între favoriții lor s-ar putea înfiripa cât de curând o frumoasă idilă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Emanuel dă cărțile pe față. Ce spune despre relația cu Elena, fosta sa rivală de la Survivor

Asta pentru că fericita câștigătoare a ales să sărbătorească victoria tot în compania fostului Războinic. Și nu oriunde, ci într-o superbă cabană de la munte, unde au fost surprinși în ipostaze ce trădează sentimente mai puternice decât o simplă prietenie.

Vrei să citești acasă, în siguranță, TAIFASURI, revista ta preferată? Abonează te ACUM doar la oficiile Poștei Române! Surprize + CD urile preferate doar pentru ABONAŢII TAIFASURI

Cei doi s-au îmbrățișat drăgăstos și chiar au fost la un pas de un sărut. E drept, dintr-o glumiță a frumoasei brunete, dar știți cum se spune: niciodată nu iese fum fără foc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chestionat pe marginea acestui subiect, Emanuel a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostei soliste a trupei Mandinga și nu a ascuns faptul că nutrește sentimente puternice pentru ea. Sunt, însă, doar prieteni, susține Războinicul. Cel puțin deocamdată, în condițiile în care tânărul pare că și-a pus în gând să o cucerească și nu va renunța prea curând.

„Este o femeie specială, minunată, îmi place mult, mult de ea. Însă, sunt mai timid și nu știu cum să abordez lucrurile. Atunci când ești atras de cineva, spui anumite glume, care speri la un moment dat să poată ajunge la sufletul persoanei căreia îi sunt adresate.

ADVERTISEMENT

Așa am făcut eu cu Elena la Survivor, încercam să mă apropii de ea…Îmi amintesc că eram cu Cristi, care o plăcea pe Asiana, și încercam să stau și eu mai mult cu Elena. Am tot făcut pași mărunți, am încercat, mai ales de la unificarea echipelor să stau în preajma ei în tabără, să fiu mereu acolo.

Chiar și acum, la terminarea show-ului. Totuși, suntem doar prieteni deocamdată, nu este nimic între noi de alt gen, vreau ca toată lumea să știe care este realitatea”, a dezvăluit Emanuel în emisiunea Ștafeta Mixtă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Elena nu își dorește o relație cu fostul Războinic: „E diferență de vârstă”

„Este un băiat minunat, un om frumos din toate punctele de vedere. Așa l-am văzut eu la Survivor România și sper ca și de acum încolo să fie tot la fel. Mi-a plăcut acolo de el, ca persoană, și din acest motiv am dezvoltat și o legătură specială după competiție.

Însă, nu se pune problema de mai mult decât o prietenie sinceră. E diferență de vârstă…Eu și acolo, în Dominicană, le spuneam la toți…”copiii mei!”. Nu, exclus! Suntem prieteni buni și sper că întotdeauna va fi așa”, a spus și Elena Ionescu, când a venit vorba despre o posibilă relație cu fostul Războinic.

ADVERTISEMENT