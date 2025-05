Adevărul despre relația dintre George Simion și Călin Georgescu: „Îl voi numi premier, e dorința poporului”

În cadrul primului interviu acordat după calificarea în turul doi al alegerilor prezidențiale, George Simion a vorbit despre controversata relație cu Călin Georgescu, fost candidat la rândul său.

„Îl voi numi premier, e dorința poporului”

Despre personajul care, deși a adunat circa două milioane de voturi in 2024, a cauzat anularea alegerilor, George Simion spune că îi este prieten și că au o relație bazată pe respect. Mai mult, șeful AUR a confirmat din nou că al României, dacă, desigur, ajunge președinte și dacă și fostul candidat își dorește acest lucru. Din declarațiile făcute de Simion reiese că poporul, prin votul său din noiembrie 2024, îl dorește pe Georgescu în fruntea țării.

„Da, este angajamentul pe care mi l-am luat față de români, este normal să fac această chestiune, daca domnia sa o să își dorească acest lucru. Nu mai mergem cu planurile atât de departe. Totuși nu se întâmplă în fiecare zi, într-o țară a Uniunii Europene, să se anuleze alegeri, nu știm la ce ne putem aștepta de la adversarii noștri și eu cred în democrație și că persoana aleasă de popor trebuie să ajungă să o conducă.

Domnul Georgescu merită să ajungă la conducerea țării. Am avut nenumărate discuții, știm ce avem de făcut, dar trebuie să trecem de 18 mai, altfel vindem blana ursului din pădure. Odată ce alegerile vor fi validate de CC, care are apucături de parcă nu ar fi judecători în România.

Constituția spune că președintele poate nominaliza o persoană și încă una, are la dispoziție 60 de zile, după care poate dizolva Parlamentul. Există mai mult variante în lucru. Mă aștept ca în actuala componență a Parlamentului, așa că vom vedea dacă acest vot se menține și dacă vom avea girul populației. Voi insista să merg cu Călin Georgescu la niște alegeri anticipate, dar e foarte puțin probabil, pentru că mă aștept să găsesc 50+1 să îl voteze”, a declarat George Simion, la .

Adevărul despre relația dintre George Simion și Călin Georgescu

Întrebat care este relația actuală pe care o are cu Călin Georgescu, Simion a răspuns: „De regulă, cei care au genul acesta de relații, de faci ce ți se spune, sunt angajații și angajatorii, stăpânii și slugile, oamenii dintr-o poziție dominantă și cei care trebuie să execute, dau exemplul Comisiei Europene și guvernul lui Marcel Ciolacu. Am o relație de prietenie, de respect, ne sfătuim, ne consultăm. El a avut proiectul lui politic până de curând. Drumurile noastre s-au intersectat de multe ori și ne putem baza unul pe celalalt și se pare că am avut mare dreptate”.

Răspunsul liderului AUR vine ca urmare a unor supoziții ce au tot circulat în spațiul public de-a lungul lunilor. După anularea alegerilor, fostul candidat a părut că se îndepărtează de Simion. Au urmat, apoi, consultări, dar din nou a intervenit răceala. Până în noaptea de Înviere, când cei doi au fost surprinși împreună, dar și în ziua alegerilor, pe 4 mai, când președintele României.

„Sunt unii din presa din România, anumiți vectori de opinie, nu știu daca puși de adversari, Georgescu nu-l susține pe Simion, dar pentru alegători a fost destul de clar. Domnul Georgescu m-a sunat, zice strângeți semnături. Pentru cine? Pentru dumneavoastră. Puteam să avem o strategie să mergem împreună de mână, să facem campanie. Care era alegerea mai bună? Din punctul de vedere al activistului de partid, aceasta, să bați stradă cu stradă. Dar ce am făcut noi cred că a fost mai eficient, că am luat 41%. Eu voi fi președintele României și, place sau nu place, românii mă votează”, a mai explicat politicianul.

După ce planuri va conduce George Simion țara

Candidatul suveranist a recunoscut, de asemenea, că multe puncte din planul său de țară au fost inspirate și chiar preluate din cel propus de Călin Georgescu, intitulat „Hrană, apă, energie”. În plus, George Simion a spus că multe măsuri au fost evocate chiar și de actuala guvernare, însă nu au fost puse în practică.

„Domnul Georgescu are un plan pe care noi ni l-am asumat în 2020. Eu mă refer la capitolele centrale din acest plan, că sunt bune. În planul nostru de guvernare, pentru că doresc să mă implic activ, da, programul nostru este singura soluție de a ieși din criză și nu este departe de soluțiile pe care celelalte partide le-au propus, dar nu le-au implementat”, a declarat acesta.

Simion a vorbit și despre ce se întâmplă la nivel guvernamental după primul tur de scrutin. În urma rezultatului slab obținut de candidatul coaliției, aceasta s-a destrămat, iar Marcel Ciolacu și-a dat demisia din funcția de premier al României.

„Eu sunt preocupat acum să câștig aceste alegeri. Nu am nimic de sărbătorit încă, nu o să sărbătoresc nici pe 18 mai. Avem probleme prea mari. Nu știu ce se întâmplă cu PSD-ul acum, nu sunt Baba Vanga. Teoretic nici PSD și nici USR nu au președinte. E o incertitudine. Sunt niște ipoteze.

Actuala majoritate nu va ramane în actuala componență dacă românii nu o să le plaseze candidatul în turul 2. Eu am avut dreptate și la terminarea ciclului electoral din decembrie, când nu trebuia ca Marcel Ciolacu să se instaleze la Guvern, și tare mi-e că nu vom scăpa de el.

E bine că avem alegeri, pentru că românii vor putea spune, urmează aceste crize suprapuse, cu cine vom merge? Nu avem mari emoții dacă românii se vor prezenta la urne. Nu cred că vom avea mari emoții la asigurarea locului unu, chiar confortabil. E mai mult campania cetățenilor simpli”, a mai afirmat candidatul plasat pe prima poziție în turul al doilea.