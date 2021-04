Simona Hapciuc și Roxana Nemeș de la Survivor România au fost invitate în platoul emisiunii Teo Show, de la Kanal D, cu ocazia zilei de naștere a cântăreței. Alături de ele a fost și Andreea Antonescu, tot o fostă Faimoasă.

Cu toate că au fost și numeroase scandaluri în aceste luni, se pare că s-au legat și niște prietenii strânse în jungla din Republica Dominicană. Cele trei au păstrat legătura și după eliminarea din competiție.

“Acolo ne-am spus niște lucruri, dincolo de camerele de filmat, care consider că ne-au apropiat. Am plecat de acasă, am trecut pe lângă flori ca o zână.

Mi-aș fi dorit să îi dau un buchet de flori extraordinar, dar am nimerit peste un domn care nu se pricepea”, a declarat Andreea Antonescu la Teo Show, de ziua de naștere a Roxanei Nemeș.

“Vorbeam foarte multe lucruri, a venit Andreea și m-a susținut. Am primit o brățară cu diamante negre, se asortează cu inelul, am primit și parfumul pe care mi-l doream foarte mult”, a declarat Roxana Nemeș despre cadoul de ziua ei, dar și despre relația cu Andreea Antonescu, în junglă.

Adevărul despre relația dintre Simona Hapciuc și Roxana Nemeș la Survivor România

Acum sunt prietene bune, dar fanii emisiunii au fost surprinși să afle că fostele Faimoase nu s-au suportat atunci când s-au văzut pe aeroport, înainte să plece spre Republica Dominicană.

“La început, eu cu Roxana am plecat amândouă din România cu gândul că ne vom certa. Se simțea tensiunea dintre noi două încă din aeroport. Mi-am spus în gând: mamă, uite-o și pe fițoasa asta!

Acolo Roxana a fost persoana cu care m-am înțeles cel mai bine, am dormit împreună. Într-o zi chiar i-am spus că simt că este ziua ei, ea a adus 2 puncte, ne-am luat în brațe și ceilalți erau uimiți.

Eu m-aș fi riscat să fur ceva de la producție, cafea, o țigară, aș fi cerșit pe acolo”, a dezvăluit Simona Hapciuc. la Teo Show.

