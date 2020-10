Adevărul despre relația lui Alex Bodi cu Carmen de la Sălciua: „ Îi trimitea poze pe Instagram”

Carmen de la Sălciua a declarat că este prietenă cu Alex Bodi și că apreciază că a lăsat-o să filmeze un clip cu unul dintre bolidurile de lux pe care afaceristul le are, un Lambourghini pe care nu și-l permite oricine.

FANATIK a aflat care este adevărul despre relația de prietenie dintre cântăreață și iubitul Biancăi Drăgușanu. Sursele noastre spun că artista și omul de afaceri nu s-au cunoscut niciodată, iar mașina a fost, de fapt, închiriată.

Carmen de la Sălciu s-a pozat mândra în bolidul de lux, spunând în același timp că o leagă o prietenie de Alex Bodi și că e mândră că i-a dat mașina pe mână, în contextul în care acesta nu o împrumută oricui.

Ce nu a menționat vedeta este că ar fi închiriat autoturismul de lux cu peste 1500 de euro, lucru pe care Bodi îl mai face ocazional când bolidul este cerut pentru videoclipuri sau ședințe foto. „Ea a zis că Alex Bodi i-a dat mașina, că-i recunoscătoare, însă adevărul este că nici nu-l cunoaște în realitate. Printr-un prieten comun de la o firmă de tunning i-a cerut mașina, pe care a închiriat-o cu 1.500 sau 2.000 de euro. Alex nu d mașina gratis, nu o dă oricum în orice situație. Se face contract pentru că dacă o zgâri sau ceva să plătească cel care o ia în închiriere. El o mai dă la închiriat (n.r autoturismul Lambourghini)”, au mărturisit apropiații.

Sursele FANATIK au povestit că artista de muzică de petrecere a pus ochii de afacerist de ceva vreme, iar în urmă cu câteva luni, când acesta era despărțit de Bianca Drăgușanu, a fost asaltat cu mesaje și poze pe contul de Instagram. „Ei doi nu se cunosc, nu s-au cunoscut niciodată în realitate. Carmen îl place pe Alex, iar în urmă cu 7 ani luni, când era despărțit de Bianca îi trimitea poze cu ea și mesaje pe contul de Instagram. Alex nu a dat importanță mare întâmplării. Nu i-a răspuns avansurilor”, au declarat surse apropiate din anturajul afaceristului.

Fosta prezentatoare Kanal D a făcut-o „cârtiță disperată” pe artistă, după ce aceasta s-a pozat cu Alexandra Bodi, o femeie simplă care are peste 400.000 de urmăritori pe Tik Tok. Cântăreața de muzică de petrecere a vizitat-o pe tânăra vedetă pe rețeaua de socializare, impresionată fiind de cazul ei. Curios este faptul că dintre toate persoanele cu o situație precară din punct de vedere financiar, Carmen de la Sălciua a ales să o vadă și să se pozeze tocmai cu această femeie devenită cunoscută pe internet.

”Nu contează ce i-am dus, cum am ajutat-o alături de prietenii mei. Eu am pus o poză cu ea din alte motive. M-a cucerit, recunosc. Este o femeie plină de viață, m-a cucerit cu optimismul și buna dispoziție a ei, lucruri pe care le afișează natural în ciuda problemelor pe care le are.

În plus, am văzut la ei în casă o familie foarte unită, el o iubește pe Alexandra foarte mult, iar asta m-a impresionat enorm. Oricum nu mă așteptam ca încercarea mea de a face un bine și de a ajute pe alții să genereze asemenea reacții. Dar, nici Bianca, nici Răzvan Botezatu care, cred eu, a interpretat greșit fotografia cu mine și cu Alexandra, având în vedere că eu nu am TikTok și nu caut urmăritori, nu vor putea să mă stârnească, să mă facă să mă scoată din felul meu de a fi”, este replica brunetei, după ce a fost atacată de Bianca Drăgușanu, care a declarat că artista se folosește de imaginea Alexandrei Bodi pentru a aduna urmăritori pe rețelele de socializare, ori de a atrage simpatia.