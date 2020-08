Adevărul despre relația Oanei Roman cu soțul ei. În sfârșit, a spus adevărul

Oana Roman și Marius Elisei au format mereu un cuplu puternic, în ciuda greutăților din ultimul an.

Vedeta nu s-a ferit niciodată să vorbească deschis despre relația cu Marius Elisei, în speranța că lucrurile se vor îmbunătăți.

Desele despărțiri dintre Roman și Marius Elisei au fost, mai mereu, urmate de împăcări dulci, însă cuplul pare să fi ajuns la capăt de drum.

Oana Roman a vorbit despre divorțul de Marius Elisei, pentru prima dată

Fiica lui Petre Roman a vorbit pentru prima dată despre divorț, recunoscând că a fost aproape să-și încheie socotelile cu soțul ei în urma deselor neînțelegeri.

Într-un interviu acordat revistei OK! Magazine, Roman a vorbit despre anul 2020, un an greu pentru familia vedetei.

„A fost un an bun, eu nu îl văd ca pe un an greu. A fost un an foarte bun, pentru că mi-am găsit o casă extraordinar de frumoasă, a fost o schimbare la care nici nu visam. Am avut un noroc foarte mare de la Dumnezeu că ne-am găsit această casă absolut minunată, pe care am luat-o la un preţ nesperat de bun. A fost o schimbare extrem de pozitivă pentru noi, mai ales că perioada de izolare ne-a prins în casă nouă, cu grădină mare. Ne-a fost mult mai uşor”, a punctat Oana Roman, potrivit Spy News.ro

Mai mult, femeia rămâne optimistă și crede că va avea un viitor frumos alături de Marius Elisei: „Eu mi-am asumat faptul că am avut probleme. Ele apar, dispar, e cu bine şi cu rău cum e la toată lumea, numai că alţii nu vorbesc despre asta, ascund. Isabela este foarte legată de Marius, este tatăl ei(…) Este un tată extraordinar de bun şi un bărbat cu foarte multe calităţi, dar sunt momente în care apar diverse discuţii, pe care eu încerc să le rezolv cumva. Uneori reuşesc, alteori nu, dar nu s-a ajuns la o despărţire definitivă şi irevocabilă. (…)Din punctul meu de vedere este tatăl perfect. A crescut acest copil foarte frumos. Este un om cald şi bun, care se enervează foarte greu. Este un bucătar senzaţional, este foarte organizat, el ştie unde e totul în casă. Are un umor special. Dar ca oricine are şi defecte, nu tolerează anumite lucruri, sunt nişte lipsuri pe care le are din copilărie. Nu am multe să îi reproşez”.

Cu toate că au fost aproape de divorț de nenumărare ori, Oana Roman crede că o forță nevăzută i-a ținut aproape și le-a dăruit un copil. Unde va duce drumul Oanei Roman alături de Marius Elisei, doar timpul o va demonstra.