Grigore Sichitiu (75 ani) a vorbit în direct la SUFLET DE RAPIDIST despre revenirea lui la echipa națională de fotbal a României. Sichitiu este o persoană extrem de apropiată de noul selecționer.

Adevărul despre revenirea lui Mircea Lucescu la echipa națională: „E omul recordurilor! Asta-l motivează!”

Grigore Sichitiu a fost invitatul lui Robert Niță la emisiunea SUFLET DE RAPIDIST. Fostul președinte de la Rapid București a vorbit despre ce îl motivează pe Mircea Lucescu să continue în cariera de antrenorat.

ADVERTISEMENT

„Nea Mircea este omul recordurilor! Este cel mai bătrân antrenor din lume, iar asta cred că îl motivează. Am vorbit cu el acum, l-am felicitat, pentru că nu puteam să îi spun altceva.

Am vorbit cu dânsul mai demult și chiar m-a întrebat ‘Tu chiar nu mai vrei să muncești deloc?’ Și i-am spus, ‘nea Mircea, nu mai am pregătire’.

ADVERTISEMENT

El a apreciat foarte mult faptul că atât timp cât am fost în Golf i-am spus să nu meargă o echipă națională. La o echipă națională nu poți antrena, acolo îngrijești jucătorii. A văzut că eu m-am retras..ultima oară când am acceptat un contract în zona Golfului am stat 12 ani acolo”, a declarat Grigore Sichitiu la SUFLET DE RAPIDIST.

Fostul președinte de de la Rapid s-a retras acum 9 sezoane din fotbal, cauza fiind vârsta medie de mortalitate a antrenorilor din fotbalul european, care este de 74 de ani, așa cum afirmă Grigore Sichitiu.

ADVERTISEMENT

„Pot să vă spun că mortalitatea antrenorului de fotbal în Europa este în medie la 74 de ani. Am zis că am făcut tot ce am putut, îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în picioare”, a completat fostul oficial al formației de sub podul Grant.

„Lucescu se ține bine, umblă în blugi, părul nu-i cade!” Reacția de milioane a lui Giovanni Becali când a văzut că Il Luce e noul selecționer al României

la echipa națională și totodată nu se teme de vârsta lui Il Luce, impresarul fiind de părere că Lucescu Sr. nu-și arată vârsta și că se ține bine.

ADVERTISEMENT

„La națională este antrenorul cel mai experimentat. Trebuie să vedem rezultatele acum. Este adevărat, și-a luat un risc în spate Mircea Lucescu, dar și l-a asumat.

(n.r te-ai așteptat să accepte?) 60% nu m-aș fi așteptat să accepte, dar 40% mă gândeam că poate, pentru faptul că e obișnuit cu mișcarea asta, e obișnuit să aibă adrenalină.

(n.r vă temeți de vârstă?) E o vârstă respectabilă, nu o duce rău. Încă umblă în blugi, încă umblă în teniși. Văd că părul nu îi cade deloc. Nu arata prea rău”, a fost reacția de milioane a lui Giovanni Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Adevărul despre revenirea lui Mircea Lucescu la echipa națională: „E omul recordurilor! Asta-l motivează!”