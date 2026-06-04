Adevărul despre revenirea lui Nicolae Stanciu în SuperLiga! Constantea: “Are contract până în iarnă! Noi l-am vrea la U Cluj!” Totul despre transferurile ardelenilor

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În ultimele zile, în spațiul public au apărut zvonuri legate de un posibil transfer spectaculos realizat de o echipă de top din SuperLiga. E vorba de o revenire a lui Nicolae Stanciu, 33 de ani, în fotbalul românesc. Clubul menționat în aceste informații este U Cluj. Președintele ardelenilor a explicat, la FANATIK SUPERLIGA, care sunt șansele acestei mutări.

Care sunt șansele ca Nicolae Stanciu să se transfere în SuperLiga! Constantea: “Noi l-am vrea la U Cluj!”

U Cluj vrea să se întărească în vederea noului sezon, dar mai ales în ceea ce privește participarea în Europa League. S-a speculat în spațiul publica faptul că clubul din Ardeal îl dorește pe mijlocașul echipei naționale, Nicolae Stanciu. În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA de miercuri, 3 iunie, oficialul lui ”U”, Radu Constantea, a făcut lumină.

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”(n.r. Care este situația cu Nicolae Stanciu) Sunt doar speculații. Nicolae Stanciu, din ce știm, e în mijlocul sezonului în China, are contract până în ianuarie și vorbim de niște sume foarte mari din perspectiva contractului pe care îl are acolo. Nu cred că se pune problema ca Nicolae Stanciu să ajungă la Universitatea Cluj”, spune oficialul clujean.

în țară la iarnă, la U Cluj, sunt de asemenea foarte mici. Președintele clujenilor admite că și l-ar dori pe mijlocașul de la Dalian Yingbo, dar bugetul este problema. Vorbim de plafonul salarial. ”(n.r. Nici măcar la iarnă o șansă mică?) Nu cred. Sigur, acum noi ne-am dori, nu ascund acest lucru, dar cred că din perspectiva bugetului nu ne putem încadra. Am auzit că are un sezon foarte bun în China.

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Din ce știu cei de acolo își doresc să-i prelungească contractul, așa că nu știu e realizabil acest transfer”, afirmă Constantea. În acest moment, plafonul salarial de la U Cluj nu trece de 15.000 de euro. Deși și-l doresc pe jucătorul de națională, cei de la Universitatea spun că nu sunt dispuși să ”spargă” banca pentru a-l aduce. ”(n.r. L-ați vrea, dar este imposibil) Exact!”, concluzionează Radu Constantea, pe acest subiect.

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Transferurile ardelenilor realizate până în acest moment. Ce jucători au plecat

până acum. Președintele ”Șepcilor Roșii” spune că la echipa lui Cristiano Bergodi au ajuns deja patru jucători: Marius Ștefănescu, Neofytios Michale, Florent Poulolo și Friday Adams. Din Ardeal au avut loc deja și câteva plecări.

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E vorba de fundașii centrali Jasper van der Werff (27 de ani) și Alin Toșca (34 de ani), mijlocașul central Andrei Artean (32 de ani) și portarul Edvinas Gertmonas (29 de ani). Veteranii care au dus greul în ultimul sezon, Alex Chipciu, 37 de ani, și Dan Nistor, 38 de ani, vor continua la Universitatea cel puțin încă un an.

De ce a fost adus la U Cluj fostul jucător de la FCSB, Marius Ștefănescu

Radu Constantea explică de ce a venit Marius Ștefănescu la U Cluj. Ardelenii și l-au dorit și în urmă cu un sezon, pe când acesta era la FCSB. Fotbalistul a ales atunci Turcia. Acum, Cristiano Bergodi, care a mai lucrat cu Ștefănescu, a insistat din nou. ”Este un jucător pe care noi l-am dorit și anul trecut, chiar am și făcut ofertă către cei de la FCSB.

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Până la urmă Marius a acceptat o ofertă financiară mult mai bună din din Turcia, iar cumva în plus față de ceea ce s-a întâmplat în vară a fost venirea lui Cristiano Bergodi, care îl cunoaște foarte bine. A fost unul unul dintre jucătorii pe care i-a dorit, are mare încredere în el și cred că și pentru Marius e important că au lucrat și a avut o evoluție foarte bună când a fost la Sepsi împreună”.

Va continua golgheterul Lukic la U Cluj?

Jovo Lukic, 27 de ani, a fost golgheterul campionatului în această stagiune de Superliga. A avut 18 goluri și două pase decisive. Evoluțiile bune ale bosniacului din ultimul sezon au atras interesul echipelor din străinătate. Se pare că echipe din Arabia Saudită ar fi principalele interesate. La FANATIK SUPERLIGA, președintele lui U Cluj a spus că clubul i-a prelungit contractul, iar miza e ca atacantul să rămână. Totuși, o ofertă de nerefuzat ar însemna o schimbare a poziției.

”Noi am reușit să prelungim contractul cu el. Obiectul e să rămâne. Am prelungit cu încă doi ani. Încă trei ani e jucătorul nostru. Ne dorim să fie alături de noi, ma ales că sunt competițiile europene. El va avea și participarea la Cupa Mondială. Dacă va veni o ofertă care va fi greu de refuzat pentru noi și pentru jucător, atunci putem sta la masă. Au fost deja anumite discuții, niște sume care au fost propuse, dar pe care noi le-am refuzat. Am refuzat oferte de 2 milioane de euro”, spune Constantea.

Ce planuri au cei de la U Cluj în viitorul sezon

U Cluj este vicecampioana sezonului 2025 – 2026. Președintele ardelenilor este de părere că echipei lui Bergodi îi va fi greu să se lupte cu granzii FCSB, Craiova, Dinamo sau Rapid pentru supremație. Cu toate acestea, obiectivul ”Șepcilor Roșii” este accederea în play-off.

”Am avut un sezon foarte bun. Va fi dificil să repetăm parcursul, acela de a ne lupta la titlu. Nu avem bugetul necesar care să ne permită obiective mai mari. Vedem la celelalte echipe bugete de 15, 16, 17 milioane. FCSB, Craiova, Rapid, CFR vor avea bugete mare. Obiectivul este de a ajunge din nou în play-off, apoi de aici ne vom lupta pentru o cupă europeană”, afirmă conducătorul ardelenilor.