Adevărul despre scandalul de dopaj care i-a adus Simonei Halep suspendarea din tenis: ”Au spus la televizor”

Într-un podcast unde a fost invitată de curând, Simona Halep a spus adevărul despre scandalul de dopaj. Acesta i-a adus suspendarea din tenis, apoi TAS i-a redus perioada de la 4 ani la 9 luni. Ce spune fosta jucătoare din Constanța despre acele momente care nu dus-o la o stare neplăcută.

Simona Halep, despre suspendarea din tenis

Simona Halep (34 ani) a cucerit premii importante de-a lungul carierei sale, cu care se mândrește în prezent. Revine pe teren în perioada următoare, la peste un an de când a decis să se retragă. Frumoasa .

De curând, fosta tenismenă pe care le-a întâlnit în repetate rânduri în turnee. De asemenea, a discutat pe larg despre neînțelegerea care a făcut-o să stea departe de sport, după US Open, în octombrie 2022.

A fost depistată pozitiv la roxadustat, după ce a fost eliminată surprinzător, în turul inaugural, de către ucraineanca Daria Snigur. Acum, dubla câștigătoare de Grand Slam a ținut să lămurească un aspect important, la mai bine de 3 ani de când a primit decizia nefastă.

„Îți spun cât se poate de sincer. Și când am fost cu doping-ul, nu a venit o persoană, în doi ani de zile, să îmi spună ceva negativ. Că au spus la televizor, că au spus din spatele tastaturii, dar eu, personal, nu am dat de greu și de respingerea oamenilor. Serios!

Nu am foarte mulți oameni, și nu vorbesc despre oamenii care au fost necondiționat alături de mine și nu au crezut niciun moment că am făcut ceva greșit față de tenis. Dar oriunde mă duceam – că eu nu m-am ascuns nicio clipă -, la mall, la sală, oriunde, în locații diferite, nu neapărat legate de tenis, nu am avut reacții negative.

M-am și închis, adică nu am citit ce se scrie. Acolo nu poți să controlezi. Dar nu, nu am simțit că oamenii nu sunt lângă mine nici măcar o clipă”, a dezvăluit Simona Halep, în podcastul , realizat de Horia Tecău.

Ce s-a întâmplat cu Simona Halep după achitare

Simona Halep a fost achitată în cele din urmă în martie 2024. Din păcate, revenirea pe terenul de tenis nu a fost așa cum, probabil, plănuise. Fosta jucătoare a mai evoluat o perioadă destul de scurtă, până în februarie 2025.

În toată această perioadă de aproximativ un an a mai disputat 7 meciuri. A câștigat unul singur, care a avut loc pe data de 2 octombrie 2024, în fața australiencei Arina Rodionova. S-a întâmplat în primul tur la Hong Kong, scorul fiind 6-2, 4-6, 6-4. Pe de altă parte, a pierdut 5 partide.

De-a lungul anilor a atins prima poziție în clasamentul mondial WTA, în două rânduri, între 2017 și 2019. Simona Halep a câștigat turneele de Grand Slam de la Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019. Anterior a pierdut alte trei finale: două la Roland Garros (2014, 2017) și una la Australian Open (2018).

De asemenea, fosta tenismenă din Constanța a disputat finala Turneului Campioanelor (2014). În palmaresul său se găsesc 24 de titluri WTA la simplu, fiind cea mai titrată jucătoare de tenis din istoria României.