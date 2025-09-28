„Au aruncat cu popcorn în bunica de 80 ani a lui Paşcanu!” Adevărul despre scandalul din tribune de la Petrolul – Rapid, la faza golului. Dezvăluirile lui Robert Niță

Giuleștenii au câștigat cu 1-0 la Ploiești. După partidă, Victor Angelescu i-a acuzat pe suporterii prahoveni pentru comportamentul lor la adresa bunicii lui Alex Pașcanu, iar Robert Niță a făcut dezvăluiri interesante la FANATIK SUPERLIGA.

Victor Angelescu, acuze dure pentru fanii Petrolului la faza golului lui Pașcanu

Primul care a vorbit despre conflictul din tribune a fost Victor Angelescu i-a taxat pe fanii Petrolului pentru comportamentul lor. Aceștia au înjurat copios, iar după golul înscris de Alex Pașcanu au avut o ieșire nepotrivită la adresa bunicii fotbalistului.

„După ce am dat gol (n.r. – s-a petrecut momentul). Sub noi era familia lui Pașcanu, s-au bucurat și ei și probabil că s-au ofuscat cei de la Petrolul. Au reacționat într-un mod care nu e normal, au aruncat cu sticle, aproape a fost lovit cineva în cap. M-au înjurat, nu are rost să reproduc cum suntem noi numiți. Nu vreau să intru în lucrurile astea, că nu e normal. Nu e ok cum s-au comportat, dar până la urmă asta este”, a explicat Victor Angelescu.

Familia lui Pașcanu, cu bunicuța de 80 ani, s-a bucurat în tribune la Ploiești: “Au aruncat cu floricele în ea, Eram acolo!”

Robert Niță a comentat acest subiect la FANATIK SUPERLIGA. Fostul fotbalist a precizat că familia lui Alex Pașcanu, a cărui zi de naștere era chiar astăzi, a vrut să îi facă o surpriză fundașului și a mers la meciul cu Petrolul. Bunica acestuia, în vârstă de 80 de ani, a avut însă parte de o experiență neplăcută. Ea s-a bucurat la golul înscris de nepotul ei, iar fanii au aruncat cu floricele în direcția acesteia.

„Crezi că o bunică de 80 de ani are puterea să se bucure indecent? E vorba de familia lui Pașcanu. Au fost părinții lui împreună cu bunica de 80 de ani, pentru că astăzi e ziua lui Pașcanu. Au vrut să îi facă o surpriză. S-a bucurat că a dat nepotul gol. Ce să facă femeia aia? Au aruncat cu floricele în ea. E păcat ca la un astfel de meci să nu aveți stadionul arhiplin. Foarte puțini spectatori la un meci cu Rapid”, a declarat Robert Niță.

Reacția Petrolului la acuzele Rapidului despre scandalul din tribune

Claudiu Tudor, oficialul celor de la Petrolul, a comentat incidentele din tribune. Acesta e convins că astfel de ieșiri nu ar trebui să mai apară pe stadioanele din România și regretă atitudinea ultrașilor la adresa bunicii lui Alex Pașcanu.

„Sincer, nu știu, nu am văzut nimic. Îmi pare rău dacă s-a întâmplat asta. Ce să-i fac? Au venit la fotbal. Dacă familia mea merge în Giulești la un meci și sare în sus când dă Petrolul un gol, ce să fac? Trebuie să îți asumi asta, că vei avea parte de oameni care îți reproșează că te bucuri.

Bucuria trebuie să fie una decentă, ținând cont de rivalitate. Sunt lucruri care nu țin de noi și nici de Rapid. Noi avem o relație de mare respect cu cei de la Rapid. Nu am avut niciodată probleme de genul ăsta. Îmi pare rău că aud asta. Suporterii se ridică la un nivel foarte bun. Avem cele mai ieftine bilete din țară”, a fost reacția lui Claudiu Tudor la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu l-a provocat pe Robert Niță: “Dar cu Dobre, care a fost scuipat de fanii Rapidului, cum facem!?”

În platoul FANATIK SUPERLIGA s-a iscat o discuție extrem de interesantă. Robert Niță și Dănuț Lupu au intrat într-un schimb de replici pe tema scandalului din tribune, iar fostul jucător de la Dinamo a comparat situația prin care a trecut bunica lui Pașcanu cu cea a lui Alex Dobre, care a fost înjurat de propria galerie.

Robert Niță: „Eu am fost acolo, erau la un metru sub mine. Oamenii reacționează aiurea”.

Dănuț Lupu: „Eu te întreb ceva. Tu ești supărat că suporterii Petrolului, în ghilimele oameni fără bun-simț, au aruncat cu floricele într-o bunică, când fanii Rapidului l-au scuipat pe Dobre. Cum facem?”.

Robert Niță: „Am aprobat vreunul din cele două gesturi?”.

Dănuț Lupu: „Ăștia sunt suporterii români”.

Robert Niță: „Ți se pare normal? E vorba de o femeie de 80 de ani. Ne luptăm cu bunicile?”.

Dănuț Lupu: „Suporterii români nu își respectă idolii și vrei să își respecte adversarul? Ei nu văd o bunică, o femeie de 80 de ani. Ei văd un inamic”.