Adevărul despre scandalul dintre Angelica Stoican și Maria Ciobanu: ”M-au nenorocit!” Exclusiv

Angelica Stoican rămâne un simbol al folclorului românesc. Retrasă din lumina reflectoarelor la Orșova, unde locuiește pe malul Dunării, interpreta mai urcă pe scenă doar atunci când își dorește. FANATIK a vorbit cu celebra interpretă și, la mai bine de 10 ani de la izbucnirea scandalului cu Maria Ciobanu, vorbește deschis despre acest subiect. Angelica Stoican spune adevărul despre războiul cu Maria Ciobanu și a rememorat episodul trist din viața ei când, la numai 37 de ani, a fost dată afară de la Ansamblul Ciocârlia, după o activitate de trei ani.

Angelica Stoican face lumină în scandalul cu Maria Ciobanu

Angelica Stoican, în vârstă de 72 de ani, a povestit, în anul 2009, cum “ciocârlia” muzicii populare. Interpreta de folclor s-a plâns atunci că i s-au luat gradele profesionale din cartea de muncă, după ce i-a fost desfăcută cu litera ‘I’. De aceea, peste ani, s-a ales cu cea mai mică pensie. Angelica Stoican a dezvăluit, exclusiv pentru FANATIK, ce relație are cu Maria Ciobanu și care au fost adevăratale motive ale conflictului izbucnit între ele.

Angelica Stoican a menționat, pentru FANATIK, că ultima dată a vorbit cu Maria Ciobanu în 2018, în cadrul unui spectacol organizat în parcul Cișmigiu. Mama Niculinei Stoican mărturisește că atunci a rugat-o să se întâlnească numai ele două, la biserică, fără telefonul mobil.

”Am avut o discuție cu ea la București și am rugat-o să mergem la o biserică. I-am spus că ar fi bine să vorbim doar noi două, să lăsăm telefoanele în altă parte. Să luăm legătura amândouă. Ea a venit la mine la un spectacol în Cișmigiu, în urmă cu patru ani. I-am vorbit frumos, dar ceea ce s-a întâmplat a fost o crimă. A spus ‘Ori eu, ori asta’. A doua zi, m-au și dat afară.

Ea era un pic ‘înghețată’, când am vorbit cu ea la spectacol. I-am propus să mergem să vorbim doar noi două, în biserică. I-am propus să mergem la Patriarhie. Eu și acum o consider un artist pe care l-am adorat. Și acum dacă o văd la televizor, mă bucur. Nici față de Dolănescu nu am avut gelozie. Și pe toți colegii mei mai mari i-am respectat. Mă adresam cu doamnă și domnule.

Pe Maria Ciobanu au influențat-o celelalte colege. Au pornit-o împotriva mea. Nu m-a sunat niciodată, dar ea era comandant acolo. Ea este o mare artistă, mai mare ca mine, dar așa s-a întâmplat, așa a fost… Acesta este adevărul”, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, celebra interpretă de folclor, Angelica Stoican.

Ce pensie are acum Angelica Stoican

Din cauza faptului că i-au fost retrase gradele profesionale și că i s-a desfăcut cartea de muncă pe motiv disciplinar, celebra interpretă din Mehedinți are acum o pensie de numai 1.100 de lei. Artista susține că motivul invocat, atunci când a fost dată afară din Ansamblul Ciocârlia, a fost că nu s-a prezentat la un spectacol de 1 Mai. Angelica Stoican spune că pe ea nu o chemau să cânte la evenimente de acest gen, așa cum nu o solicitau nici la recepții, unde mergeau artiștii mai mari ca ea.

”Cu o săptămână înainte îmi dăduseră gradele profesionale. Din cauza aceasta am acum o pensie de 1.100 de lei. Mi le-au luat și mi-au desfăcut și cartea de muncă cu litera ‘I’. Am depus o cerere la un avocat, care m-a contactat… poate recuperez… Au motivat acțiunea lor, pe motiv că am lipsit de la un spectacol de 1 Mai, dar eu nu am știut.

Pe mine nu mă chemau la recepții și la astfel de spectacole, le chemau pe cele mai vechi de la ansamblu. La ședința aceea de partid a luat parte și Ion Cristoreanu, care mi-a luat apărarea, dar și fostul meu soț, Pană. Amândoi mi-au povestit ce s-a discutat acolo. Eu nu eram membră de partid”, a mai declarat Angelica Stoican,

”M-au nenorocit!”

După ședința de partid, în care Maria Ciobanu ar fi cerut să fie făcută o alegere între ea și Angelica Stoican, aceasta din urmă nu a mai fost primită la ansamblu. Interpreta spune că i s-a interzis accesul în instituție, în ciuda faptului că două personalități i-au ținut apărarea. Totuși, spune că la Ansamblul Ciocârlia i s-au întâmplat și lucruri bune.

”După acest episod m-au scos afară. Efectiv nu m-au mai lăsat să intru. Și mi s-a spus, ‘doamna Angelica, s-a întâmplat o mare nenorocire’. După trei ani m-au dat afară. Atât am stat la Ansamblul Ciocârlia. Și când mă gândesc că m-au luat pe sus să vin la București. Și eu aveam spectacole în zonă și în Iugoslavia, nici nu puteam să le fac față.

M-au nenorocit! Într-un fel au fost și lucruri frumoase, pe care le-am recunoscut în sinea mea. Faptul că am lucrat cu maestrul Arvinte, un mare artist sau cu doamna Emilia Comișel… care s-a pus să mă apere”, și-a mai amintit Angelica Stoican.

Ce îi transmite Mariei Ciobanu: “Nu am ură deloc”

Cu toate acestea, Angelica Stoican spune că nu îi poartă pică Mariei Ciobanu. Dimpotrivă, susține că o respectă, o consideră o mare artistă și îi transmite sănătate, să se bucure de moștenitorii săi.

”Mi s-au luat toate gradele profesionale, am pe cartea de muncă. Cu toate acestea, eu îi doresc sănătate, să se bucure de nepoți, de copii, care sunt reușiți și au profesii clare. Nu am ură deloc! Eu o respect în continuare ca pe o mare artistă. Acesta este adevărul!”, a transmis interpreta de folclor, Angelica Stoican, prin intermediul FANATIK.

Angelina Stoican are două fiice

Artista de muzică populară s-a născut în Satul Prejna, Balta, județul Mehedinți, pe data de 1 decembrie 1949. Angelica a urmat școala din sat, apoi a plecat la Orșova unde a absolvit cursurile liceului „Ștefan Plavăț”. Studiile universitare le-a urmat la București, la Universitatea Hyperion, secția Etnomuzicologie și folclor, la clasa profesoarei Marioara Murărescu.

A continuat să cânte, dar a revenit în sat ca învățătoare. Timp de șapte ani, Angelica Stoican a fost dascăl la școlile din satele mehedințene. Interpreta are două fiice, pe Adriana și pe Niculina Stoican. Cele două au crescut cu cântecul popular în leagăn și în suflet. În tinerețe, Angelica Stoican cânta mai mult pe la festivalurile locale, însă recunoașterea i-a venit odată cu câștigarea Premiului Special la emisiunea Floarea din Grădină.

În anul 1987, artista a primit o lovitură de grație: a fost dată afară de la Ansamblul Ciocârlia. I s-a luat locuința și a ajuns la o pensie de mizerie.