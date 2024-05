Adevărul despre scenele care au scandalizat România, cu doua femei bătute în cușcă de un bărbat în gala RXF. „O să mai avem meciuri de genul!” Exclusiv

FANATIK face lumină în cazul luptei care a scandalizat România. La gala RXF 46, . Totul a fost însă perfect legal.

Adevărul despre lupta din RXF care a scandalizat România. Bettyshor & Roxana Țuțu vs. Perversu’ de pe Tg. Ocna: „Noi nu suntem oameni normali”

Evenimentul, în care s-au luptat persoane publice, tik tok-eri și chiar sportivi profesioniști s-a dovedit un real succes, Sala Polivalentă fiind umplută până la refuz, fanii susținându-și favoriții precum galeriile de fotbal. Cel mai controversat meci a fost însă cel dintre Bettyshor & Roxana Țuțu și Perversu’ de pe Tg. Ocna. A fost pentru prima dată când, la o gală din România, două femei intră în cușcă pentru a se lupta cu un bărbat.

Perversu’ de pe Tg. Ocna a câștigat meciul fără prea mari probleme, iar imaginile din timpul meciului s-au viralizat inclusiv în străinătate. În același timp, ele au scandalizat internetul și o parte din presa din România, care nu a fost de acord cu lupta dintre un bărbat și două femei. Trebuie precizat însă că niciunul dintre cei trei combatanți nu este sportiv profesionist și că au participat la această „bătaie” într-un cadru legal, cu contracte și clauze semnate, și respectând un regulament clar. Toți trei au purtat mănuși de MMA, în timp ce Roxana și Bettyshor au purtat și căști de protecție.

FANATIK a luat legătura cu promoterul RXF Sebastian Vieru, care a venit cu precizări suplimentare și cu planurile de viitor pe care le are promoția sa. „RXF este un show. Noi nu suntem oameni normali, că altfel poate am face altceva. Noi trebuie să facem show pentru ca oamenii care urcă în cușcă să devină virali. Scopul este viralitatea.

Persoanele care intră în cușcă sunt persoane majore, au contracte semnate și intră acolo pe răspunderea lor. Fetele și Perversu’ au decis împreună să facă lucrul acesta. Nu suntem singurii din lume care facem așa ceva. Sunt o grămadă de exemple”, a declarat Sebastian Vieru, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Ce preferați? Sportul sau showul?”

Vieru consideră că sunt lupte profesioniste, între femei, în urma cărora combatantele ies mult mai șifonate. Promoterul RXF a oferit un exemplu concret. Cum arătau Charisa Sigala și Taylor Starling, după un meci la profesioniști, și cum arăta Roxana Țuțu și Bettyshor, după bătaia primită de la Perversu’ de pe Tg. Ocna.

„S-a vorbit despre violență. Că au fost lovite cu bestialitate. Uite cum arată două femei care se luptă între ele. Ce am prefera? Să se bată două fete și să arate așa sau să lupte cu cască de protecție și să arate ca și cum n-ar fi pățit nimic și doar au făcut show?

Vreți două fete și să arate așa după meci? Asta vi se pare normal? Ăsta este sport, ce vedem aici e sport (n.r. – imaginea de după meci cu Sigala și Starling). Ce am făcut noi e show! Preferați showul sau sportul? Perversu nu e nici el un luptător preofesionist, drept dovadă nu a știut să lovească pentru că nu a făcut vreun damage. Totul a fost doar un show”.

„Toată țara vorbește despre asta. Vă mulțumim! Vor mai fi evenimente unicate”

La Gala RXF 46 au fost și meciuri de 2 vs. 2, ceva inedit, care nu are loc într-un sport profesionist, ci doar în galele de entertainment. Dorian Popovici și Romeo Vasiloni au pierdut împotriva lui Bogdan Barbu și Florin Lupu, în timp ce Meko și Makaveli i-au învins, în main event, pe George Pian și pe George „Killeru’” Lungu.

RXF a pregătit deja un nou meci femeie vs. bărbat. Pe 13 iunie, în gala RXF Next Fighter 15, cu tik toker-ul Măru Gagicarul.

„Ce traume au avut femeile noastre și ce traume au avut luptătoarele profesioniste? Am făcut un show în care am adus în fața publicului o variantă de luptă. O să mai avem meciuri de genul ăsta! Noi facem un show și vă mulțumim că vă place, pentru că toată țara, și nu numai, vorbește despre asta. Noi rugăm lumea să ne rămână alături pentru că vor mai fi evenimente unicate pentru România și chiar pentru străinătate”, a adăugat Vieru.

Roxana Țuțu e mândră: „Am rezistat eroic! Nu știu câte femei din România ar reuși”

FANATIK a luat legătură cu Roxana, care e mândra de experiența de la RXF 46. „Vreau să se știe că sunt bine! Loviturile se resimt, probabil o să se resimtă și în următoarele zile. Dar asta nu înseamnă că e capăt de țară. Până la urmă am intrat acolo să mă lupt. M-am luptat. Consider că am rezistat eroic.

Nu știu câte femei din țara asta ar reuși să facă față la toate loviturile primite acolo. S-a văzut foarte clar că el nu ne-a menajat deloc. A tratat lupta asta ca de la bărbat la bărbat. Noi ne-am asumat. În momentul în care am semnat contractul știam deja ce ne așteaptă. El la rândul său nu a intrat acolo să danseze, a intrat la luptă. Noi nu am intrat acolo să demonstrăm ceva.

Nu am intrat acolo să promovăm egalitatea între sexe. Nu se măsoară niciodată în forță. Noi am intrat acolo pentru că iubim adrenalina din cușcă. D-asta am intrat pentru a doua oară în cușcă”, a declarat Roxana Țuțu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Se pregătește meciul revanșă? „Tehnic, nu a demonstrat nimic. Nu știu cine l-a învățat. Aș intra, din nou, cu el în cușcă”

Roxana Țuțu, fostă concurentă la Puterea Dragostei, n-a fost la prima sa exeperiență în cușca RXF. Ea a luptat împotriva Kingăi Queen. Și pentru Bettyshor a fost meciul cu numărul doi. La RXF 44, bruneta a învins-o pe Daiana Marcu.

„Poate aș intra, din nou, chiar cu el (n.r. – Perversu’ de pe Tg. Ocna). Aș repeta experiența asta. Nu o dată, ci de câte ori este nevoie. Nu este o experiență pe care o trăiești în fiecare zi. Tocmai de acesta a fost o premieră pentru România, două femei versus un bărbat

Repet, noi am știut, ne-am asumat riscurile, ne-am asumat loviturile, știam că o să primim. Le-am simțit și pe alea pe care le-am luat și pe alea pe care l-am dat. El nu a avut un stil de luptă prea bine calculat. Din punct de vedere tehnic nu a demonstrat mai nimic. S-a văzut. El doar ne aștepta pe noi să venim. Nu știu cine l-a învățat. Acesta a fost planul lui de atac. Mă rog, plan de atac… Să stea pe loc.

Noi am mers la luptă. Cineva trebuia să câștige. Fie noi, fie el. Indiferent cât de grele au fost loviturile, noi ne-am ridicat. De aceea, repet, am rezistat eroic. Eu mă simt o campioană. Mi am depășit limitele din orice punct de vedere.

Nu mă așteptam să facă față la cote maxime la o astfel de provocare. Sunt foarte mândră de mine. Nu sunt deloc supărată pentru ce vorbesc oamenii în online. El și-a făcut treaba, noi ne-am făcut treaba. Nu trebuia să țină cont că noi suntem femei, cum nici noi nu trebuia să ținem cont că suntem două.

Am acceptat provocarea, așa că ne-am asumat inclusiv loviturile. Cel mai important este că suntem bine. Eu cu siguranță voi repeta experiența și voi lua legătura cu cei de la RXF. Dacă se mai poate aș intra cu drag. Poate cu Bettyshor, poate cu altă persoană. Noi am intrat doar să demonstrăm că și femeile pot indifernet de rezultat”, a conchis fosta concurentă de la Puterea Dragostei.

Perversu’ de pe Tg. Ocna: „Nu voi mai accepta niciun meci cu fete”

Deși a ieșit învingător din meci și i s-a aruncat deja mănușa pentru revanșă, la cald, imediat după gală,

Îmi pare rău că am dat în ele, dar n-am vrut să-mi dezamăgesc copiii. I-am pus pe copiii mei înainte de oricine. Doar mort mă puteau scoate de acolo. Copiii mi-au zis să câștig, să nu râdă alții de ei la școală. N-aveam cum să pierd. Eu nu am ales (nr. lupta), am cules, am luat ce mi s-a dat! După meci i-am spus Roxanei că-mi pare rău… Nu voi mai accepta niciun meci cu fete” – Perversu’ de pe Tg. Ocna

FANATIK a fost prezent la Sala Polivalentă din București, acolo unde a avut loc gala RXF46. Site-ul nostru a fost reprezentat de Cristian Măciucă, jurnalistul comentând evenimentul alături de Amatto Zaharia, președintele Federației Române de Kempo.

10 euro a fost prețul pentru a vedea gala RXF 46 în sistem Pay-Per-View

13 iunie este data următorului show RXF, Next Fighter 15