Adevărul despre show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Fosta concurentă Elena Merișoreanu, dezvăluiri din culise: „Seara, le dădeau câte trei țigări”

Elena Merișoreanu a spus, în exclusivitate, pentru FANATIK ce nu îi place la noul sezon al emisiunii-fenomen „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Interpreta de muzică populară a vorbit din propria experiență, ea făcând parte din primul sezon, care s-a difuzat pe post în urmă cu 7 ani.

Elena Merișoreanu a participat acum 7 ani la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”: „Eu abia eram operată la picior”

Folclorista a rezistat fără să se plângă în , în ediția pe care o câștigase Cătălin Moroșanu. Elena Merișoreanu a făcut câteva dezvăluiri în premieră despre culisele acestui reality-show.

ADVERTISEMENT

Cântăreața a recunoscut că se uită atunci când poate la emisiune și își amintește cu drag de clipele pe care le-a petrecut în primul sezon, care s-a filmat în Africa de Sud.

Interpreta de muzică tradițională susține că acest show a fost o experiență plăcută pentru ea, în ciuda faptului că era nevoită să consume cele mai imposibile preparate culinare și a dat nas în nas cu tot felul de animale mai puțin prietenoase.

ADVERTISEMENT

Merișoreanu a zis că nu i-a fost frică de șerpi, asta deoarece totul era foarte bine organizat, iar dacă ar fi fost mușcată, echipa de producție era pregătită cu antidotul.

Artista s-a lăudat cu curajul ei, amintindu-și că a consumat fără nicio problemă anumite lichide extrem de scârboase, pe când alți bărbați mai viteji, precum Dorian Popa sau Moroșanu, abia atingându-se de respectivele pahare.

ADVERTISEMENT

„Închipuiți-vă cât de rezistentă eram, căci eu abia eram operată la picior. Mi-a plăcut foarte mult această experiență, am ce le povesti nepoților”, ne-a spus Elena Merișoreanu.

„Nu eram lăsați de izbeliște”

„Sunt sute de oameni care veghează să nu existe probleme. Eram la 10 kilometri de savană, mai vedeam câte un animal sălbatic, însă nu eram lăsați de izbeliște. Cel mai greu a fost fără mâncare. De șerpi nu mi-a fost așa tare frică, căci exista un antidot dacă pățeam ceva, interveneau toți imediat. Nu a fost cazul.

ADVERTISEMENT

Legat de probe, țin minte că eu am băut tot ce se putea bea. Noi am avut lichidele alea în cantitate mai mare, nu ce au cei din sezonul ăsta… Erau câte jumătate de litru. În primul rând mureau de la mirosul ăla, dar eu am făcut față”, a povestit Merișoreanu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Vedeta a mai zis că uneori echipa de producție le făcea pe plac celor care aveau anumite vicii ca să reziste în concurs: „Seara, fumătorilor le dădeau câte trei țigări, dar ce sunt alea trei țigări într-o zi pentru cei care fumează?”.

Ce spune despre noul sezon: „Nu-mi place când se ceartă, se jignesc”

Din perspectiva de fostă concurentă, Elena Merișoreanu are un of când se uită la momentele din sezonul actual al reality-show-ului.

„Nu-mi place când se ceartă foarte urât, foarte mult. Se jignesc. La noi nu existau certuri, nu era râcă. Eram chiar un colectiv frumos. Ne înțelegeam. Și acum îmi amintesc cum stăteam la povești cu Ruby, cu Dorian Popa… Era un colectiv frumos, fără neînțelegeri”, a completat Elena Merișoreanu.

ne-a vorbit și despre noile sale planuri profesionale. Aceasta va lansa pe piață un nou album muzical în luna noiembrie, un CD care conține 21 de piese alese pe sprânceană.