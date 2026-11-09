Adevărul despre situația lui Karamoko la Dinamo! Ce l-a deranjat pe atacant: „Am avut o discuție cu el!”

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Situația lui Karamoko la Dinamo a provocat numeroase discuții, iar Andrei Nicolescu a intervenit pentru a lămuri ce se întâmplă cu atacantul „câinilor”! Oficialul dinamovist a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că fotbalistul a fost profund afectat de un zvon apărut în contextul meciului cu Universitatea Cluj. Mai mult, Nicolescu a explicat de ce Karamoko a simțit nevoia să vorbească public, cum a reacționat după ce a pierdut locul de titular și ce rol au avut evoluțiile sale mai puțin inspirate în întreaga situație.

Andrei Nicolescu a dezvăluit ce l-a deranjat pe Karamoko la Dinamo: „A fost foarte afectat”

Karamoko traversează o perioadă în care evoluțiile sale și au devenit subiecte de discuție. Atacantul nu a avut mereu inspirație în fața porții, iar unele informații apărute în spațiul public l-au deranjat în mod special. Andrei Nicolescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre starea fotbalistului și a explicat că acesta a fost afectat de un zvon apărut în contextul partidei cu Universitatea Cluj.

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Oficialul dinamovist nu a precizat conținutul exact al zvonului, însă a subliniat că atacantul îl consideră neadevărat și a vrut să clarifice public situația: „Karamoko a fost activ pe teren. Puțin neinspirat, dar asta face parte din joc, că n-ai cum să-i ceri unui jucător să fie ceas tot timpul. Și-a creat ocazii, a jucat bine, a fost acolo tot timpul, iar la declarații e de înțeles.

A fost foarte afectat de zvonul ăla de la U Cluj și mi-a zis că prima dată când va vorbi public va spune lumii chestia asta și va explica că e doar un zvon. S-a simțit într-o postură ciudată, pentru că se spun despre el anumite lucruri și ele rămân, chiar dacă nu-s adevărate. În presă, ele rămân și el va fi afectat”, a declarat Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

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Karamoko a vrut să-și apere imaginea! Ce i-a transmis lui Andrei Nicolescu

Potrivit oficialului dinamovist, problema care l-a deranjat cel mai mult pe atacant nu a fost neapărat legată de jocul său, ci de impactul pe care . Nicolescu a explicat că fotbalistul i-a transmis că dorește să lămurească situația la prima apariție publică. Mai mult, conducătorul lui Dinamo a luat în calcul posibilitatea ca jucătorul să fi discutat și cu impresarul său despre felul în care ar trebui să reacționeze.

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„A stat, probabil, de vorbă și cu impresarul lui și poate simte nevoia să dea explicații în continuare. O explicație nu poate fi decât că e un zvon, atât. Nu am avut o deplasare mai altfel decât aceea”, a continuat Andrei Nicolescu.

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De ce nu mai este Karamoko titular la Dinamo

Andrei Nicolescu a abordat și situația sportivă a atacantului, care nu a mai beneficiat de același statut în echipă după câteva evoluții mai puțin reușite. Oficialul consideră firească nemulțumirea unui fotbalist care ajunge pe banca de rezerve, mai ales atunci când își dorește să joace constant. Totuși, Nicolescu a precizat că atacantul este liniștit și nu vede situația actuală ca pe o problemă legată de viitorul său pe termen lung.

„El e liniștit. Că nu-i convine că nu joacă titular după două meciuri în care n-a fost inspirat, e normal. Cui îi convine să stea pe bancă? Un an jumate mai are contract, dar nu cred că se gândește atât de departe, că vine Pușcaș, că vine Musi din urmă. Pur și simplu se gândește că imaginea lui a fost afectată și a coincis cu o prestație mai puțin inspirată”, a explicat Nicolescu.

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Andrei Nicolescu a amintit că atacantul a avut probleme de adaptare și la începutul sezonului. Oficialul dinamovist a dezvăluit că, în acea perioadă, Karamoko părea să nu-și găsească locul nici măcar la antrenamente. Situația s-a îmbunătățit după o discuție cu antrenorul, iar fotbalistul a reușit să se integreze. Nicolescu consideră că atacantul ar putea traversa acum o perioadă asemănătoare, în care are nevoie să-și recapete încrederea.

„Dacă la Cluj ar fi dat două goluri, cred că nu-și mai permitea nimeni să arunce zvonul ăsta. El a mai avut la startul sezonului problema aceea că nu-și găsea locul și la antrenamente parcă nu era acolo. Mister a vorbit cu el, s-a integrat, iar acum trece, probabil, printr-o chestiune similară”, a încheiat Andrei Nicolescu.