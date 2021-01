Adevărul despre starea de sănătate a lui Ion Dichiseanu. Fiica lui a făcut mărturisiri sincere

Fiica lui Ion Dichiseanu a oferit noi amănunte despre starea de sănătate a tatălui său și a declarat că acesta este mai bine, dar se află în continuare sub supraveghere medicală.

Ioana a vorbit despre cum se simte marele actor și a spus că în tot acest timp i-a fost aproape și că nu îl va lăsa niciodată la greu.

Marele artist al teatrului și filmului românesc fusese internat la Spitalul Floreasca în urma unei infecții severe, însă pentru că a răspuns la tratamentul dat de medici, acesta a fost externat chiar de Sfântul Ioan, în ziua numelui său.

Ion Dichiseanu, în continuare sub supraveghere medicală, dar într-o stare mai bună

Ioana Dichiseanu vine acum cu noi detalii despre evoluția stării de sănătate a tatălui ei și spune care a fost cea mai mare provocare pentru ea și familie în toată această perioadă.

„Este bine, este sub o supraveghere medicală pentru că este necesară având în vedere episoadele prin care a trecut și totul este spre binele lui”, a declarat fiica lui Ion Dichiseanu pentru Antena Stars.

Ioana: „Suntem câte o jumătate de inimioară”

Tânăra a continuat să vorbească despre părintele ei, cu care o relație greu de descris în cuvinte: „Între mine și tata este o relație specială, de prietenie, suntem câte o jumătate de inimoară, bucățică din el sunt. Dar amândoi sunt pentru mine sfătuitori. Mă consider binecuvântataă de Dumnezeu pentru relația pe care o am cu părinții, mai ales pentru profunzimea relației pe care o am cu tata.

De multe ori, chiar dacă nu spun ceva, el înțelege de ce am nevoie și ce simt și e valabil și invers. Asta pentru că petrecem foarte mult timp unul lângă celălalt, ne bucurăm de momentele frumoase împreună. Timpul trece foarte repede atunci când ești lângă oamenii pe care îi iubești”.

Îndrăgitul actor în vârstă de 87 de ani a fost internat în luna decembrie a anului trecut, iar medicii de la Floreasca erau rezervați la început, maestrul având o saturație mică a oxigenului în sânge.

Actorul a mai avut astfel de episoade medicale dificile. Ion Dichiseanu suferă de insuficiență renală și respiratorie.

