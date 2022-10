Adevărul despre starea de sănătate a lui Rică Răducanu: „Mă găsiți pe terenul de sport”

Rică Răducanu a comentat informația apărută zilele trecute legată de starea sa de sănătate. Fostul mare fotbalist a spus că nu a fost conectat la aparate, așa cum s-a scris, și că, în cel mai probabil mod, cineva a creat o confuzie văzându-l la spital la niște analize de rutină.

Rică Răducanu: „Mă simt foarte bine”

Rapidistul a apărut bine-mersi într-un reportaj al emisiunii Exclusiv VIP de la Prima TV, în direct, declarând că respectiva criză de apnee de care a scris publicația a avut loc în urmă cu mai mult timp.

Rică a recunoscut, totuși, că de când a avut Covid-19 este ceva mai atent cu sănătatea și merge din când în când să își facă analizele. Acesta susține că e posibil ca cineva să-l fi văzut la spital de curând, când își făcea analizele de rutină, și de aici să se fi crezut că era în stare gravă.

„Mă simt foarte bine. Nu am avut probleme. Aia cu aparatele a fost de mult. Cred că ne-a văzut cineva pe acolo, pe la spital. Mi-a părut rău că mulți prieteni, familia au auzit. Mă găsiți pe terenul de sport dacă vreți să știți unde sunt”, a spus Rică Răducanu , aflat la o bază sportivă din cartierul Pantelimon.

Fostul portar al Naționalei de fotbal

Sportivul a trecut prin Covid-19 în 2021. Fusese internat chiar la Matei Balș când spitalul a luat foc

„Am trecut prin boală. Am fost în spital şi cu nevasta. Chiar atunci când a luat foc spitalul am sărit de la etaj. Am sărit! N-am luat-o pe uşă! Eram la etajul 1, eram învăţat cu săriturile. N-a fost o problemă. Nu mi-am rupt nimic. A fost rău tare!

Cred că şi corpul a fost tare, fiind sportiv. Plus că am fost sportiv cuminte, n-am fumat, n-am băut cafele. Nici acum nu sunt… Poate din motivul ăsta. M-am vaccinat şi a 3-a oară, mi-au zis şi acolo că am anticorpi. Înseamnă că am corpul bun!”, spunea anul trecut Răducanu pentru sursa menționată.

Acesta fusese internat chiar la în luna ianuarie 2021.