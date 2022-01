Steliana Sima a aflat amănunte despre starea de sănătate a Mariei Ciobanu.

Interpreta de muzică populară a sunat-o pentru a se asigura că totul este bine.

Cu această ocazie, Maria Ciobanu i-a dezvăluit ce vrea să facă în 2022.

Adevărul despre starea de sănătate a Mariei Ciobanu: “Să nu dramatizăm”

Maria Ciobanu (84 de ani) s-a stabilit de mulți ani în Statele Unite. Totuși, de fiecare dată își petrecea sărbătorile de iarnă alături de familie în România. Anul acesta, cunoscuta interpretă de muzică populară a decis să nu facă această călătorie pentru că avea bronșită.

Steliana Sima, prietena ei de suflet, a sunat-o și a aflat amănunte despre starea sa de sănătate.

“E foarte bine! Eu am vorbit ultima dată cu prințesa în ziua de bobotează. Și era ok. Nu știu de unde spun oamenii că nu ar fi. Prințesa e bine, e sănătoasă, dar să nu transformăm o banală răceală, bronșită, în altceva. Să nu dramatizăm!”, a declarat Steliana Sima

De asemenea, aceasta a aflat și ce are de gând să facă Maria Ciobanu anul acesta.

“În vară vrea să vină definitiv în România!”, a mai spus interpreta de muzică populară pentru aceeași sursă.

Acest lucru a fost confirmat și de

“Și eu o aștept, s-o duc la Perșinari, să ne bucurăm de dânsa câte zile i-o mai dea Dumnezeu, anul asta împlinește 85 ani”, a spus fiul Mariei Ciobanu pentru

Când a cântat ultima dată Maria Ciobanu

de pe scenă în urmă cu câțiva ani. A cântat totuși la botezul primului nepot al Stelianei Sima. Pentru eveniment, aceasta a venit tocmai din America. Atunci, a interpretat câteva melodii și alături de fiul său, nu înainte de a ține un discurs emoționant.

“Vreau să vă spun stimați invitați, stimați români, sunt cu lacrimile în ochi, că am ajuns pe Pământul meu. Sunt foarte emoționată și mă bucur din toată inima că am fost alături de scumpa mea prietenă, pe care am propus-o la Ansamblul Ciocârlia cu ani în urmă”, a spus Maria Ciobanu.