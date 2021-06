Adevărul despre suma de bani pe care a primit-o Culiță Sterp la Survivor. “Nu mă așteptam la așa ceva”

Culiță Sterp s-a întors acasă, după ce nu a mai dorit să participe la emisiunea Survivor România 2021. În momentul în care a fost descalificat au apărut zvonuri cum că acesta nu își va primi toți banii pentru participarea în cadrul concursului. Cântărețul a infirmat aceste zvonuri și a declarat că producătorii i-au dat 1000 de euro în plus pentru a-i cumpăra un cadou copilului său.

Culiță Sterp a fost descalificat din concurs, după ce a refuzat să intre pe traseu. De mai bine de o lună acesta spunea de câte ori avea ocazia că vrea să se întoarcă acasă pentru fi alături de iubita sa, care urmează să nască.

Adevărul despre suma de bani pe care a primit-o Culiță Sterp la Survivor

Cântărețul a făcut un volg în care a răspuns la toate întrebările pe care fanii săi le aveau. Deși ar fi putut fi penalizat pentru decizia pe care a luat-o de a pleca de la , producătorii au dat dovadă de înțelegere. Nu numai că nu l-au sancționat, dar i-au dat și bani în plus. Concurenții știau inițial că filmările se vor termina la finalul lunii mai, dar totul s-a prelungit.

“Au fost zvonuri că nu mi-aș primi banii, că voi fi afectat pentru că am renunțat. Nu este așa. Din contră, producătorul mi-a dat 1000 de euro în plus în cont pentru copilaș. A zis să-i cumpăr un cadou. Sincer, am rămas uimit. Mă bucur că m-au înțeles. Sunt niște oameni minunați. Nu am plătit despăgubiri. Eu spuneam mereu că trebuie să ajung acasă. (…)

Toată lumea știa că acest concurs va ține până la finalul lunii mai. Așa era și contractul nostru. Am zis și chiar dacă o fi să stau până la final, deși eram convins că mai mult de două luni sau trei luni nu stau, am zis și dacă o fi să stau până la final, tot o să fiu acasă când va naște Daniela”, a spus , pe canalul său oficial.

Culiță Sterp a slăbit aproape 18 kilograme la Survivor

Cântărețul își va aminti toată viața clipele petrecute în Republica Dominicană. Nu și-a închipuit că va fi chiar atât de greu, și că acolo chiar are loc o luptă pentru supraviețuire. Când s-a întors acasă iubita sa Daniela a remarcat prima schimbările pe care le-a suferit.

“Am cam slăbit la față și la corp sunt ca un copil de mingi… Când am ajuns acasă și m-a văzut, a avut un șoc. Oameni buni, m-am cântărit. Aveam 105 kilograme când am plecat, acum am cam 88 de kilograme”, a mai spus cântărețul.

Faimosul recunoaște că niciodată nu va uita experiența trăită la Survivor România 2021. Acesta a și glumit pe seama faptului că nu a folosit telefonul 5 luni și și-a îndemnat fanii să îi urmeze exemplul măcar pentru două zile.

“A fost experiența vieții mele. Vă mulțumesc celor care m-ați susținut. Tot ce se întâmplă acolo e pe bune, voi spuneți că e regizat. Nu e.

E mult mai mare foamea decât se vede la TV. Mulți vor acasă. Noaptea stăteam o oră sau două, mă gândeam acasă la familie, la ce am lăsat.

Sunt niște trăiri, niște sentimente. (…) Înveți să apreciezi absolut orice ai. Când am mâncat o bucățică de carne după o lună… Doamne… nu pot să explic ce am simțit. Nici nu apuci să mesteci. Înghiți așa ca să ai ceva în stomac. (…) Niciodată în viața normală nu te gândești că ajungi să mănânci din gunoaie… Doamne…“, a mai spus Sterp.